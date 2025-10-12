Кошки ненавидят воду вовсе не из-за страха: настоящая причина скрыта именно в ДНК

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кошки — существа удивительные и загадочные. Мы привыкли видеть их осторожными, независимыми и крайне чистоплотными. Но есть одна особенность, которая вызывает удивление у многих хозяев: большинство домашних питомцев не выносит воду. Стоит только брызнуть кошку из пульверизатора — и она тут же улепётывает. Откуда у животных такая реакция и всегда ли она связана со страхом?

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Истоки страха

Домашние кошки происходят от дикой ливийской (нубийской) буланой кошки. Этот вид обитал в пустынных районах Африки, где встречи с водой были редкостью. Поэтому у животных просто не сформировалось привычки контактировать с ней.

Для сравнения: хищники, которые живут возле рек и болот, прекрасно чувствуют себя в воде. Тигры и ягуары охотно плавают и даже охотятся на водных животных — от капибар до молодых кайманов. Камышовые коты и яванская кошка-рыболов обладают настоящими "водными" навыками: ныряют и ловят рыбу, а у некоторых даже есть перепонки между пальцами.

Есть и исключения

Не все кошки одинаково боятся воды. Жители островов, где в рационе преобладает рыба, вполне спокойно относятся к купанию. Есть и породы, которые известны любовью к воде: турецкий ван, мейн-кун, курильский бобтейл, норвежская лесная кошка. Сфинксы и рексы также не испытывают сильного страха перед купанием. В Японии даже существуют целые "кошачьи острова" — Аошима и Тасиро, где животные чувствуют себя рядом с водой абсолютно уверенно.

Осторожность и консерватизм

Кошки по натуре очень осторожны и не любят изменений. Всё новое вызывает у них настороженность, и вода — не исключение. Но если приучить котёнка с раннего возраста, боязнь можно преодолеть. Иногда достаточно поставить тазик с водой и игрушками, чтобы малыш научился воспринимать её как что-то привычное и безопасное.

Чистоплотность

Ещё одна причина нелюбви к купанию — врождённая чистоплотность. Кошки ежедневно вылизывают шерсть, поддерживая её в чистоте. Они просто не чувствуют потребности в водных процедурах, ведь умывание языком для них — естественный и достаточный способ ухода за собой.

Физиологические особенности

Размер и строение тела также играют роль. Небольшое животное быстрее теряет тепло, особенно если шерсть промокла. В отличие от собак, которые могут отряхнуться, поваляться на земле и согреться движением, кошка остаётся сидеть и мёрзнет.

К тому же влажная шерсть теряет свою основную защитную функцию — воздушную прослойку, сохраняющую тепло. Влага задерживает грязь и пыль, создаёт среду для размножения бактерий, а также усиливает естественный запах животного, что делает кошку более заметной для потенциальной добычи или врагов. Для засадного хищника это серьёзный минус.

Неприятные запахи

Отдельно стоит упомянуть шампуни. У кошек очень чувствительное обоняние, и резкий запах косметических средств может вызывать у них отвращение. Именно поэтому многие питомцы так сопротивляются купанию, даже если вода их пугает не сильно.

Как мыть кошку правильно

Иногда купание всё же необходимо. Например, если питомец испачкался в чём-то липком или опасном для здоровья. В таком случае важно действовать аккуратно. Лучше всего использовать резиновый коврик, чтобы лапы не скользили. Шампунь нужно развести в бутылке с тёплой водой и наносить мягко, без включения душа — звук струи пугает большинство животных. После мытья кошку заворачивают в полотенце, промакивают шерсть и переносят в тёплое место.

Если питомец категорически отказывается от воды, можно воспользоваться сухим шампунем, спреем или даже влажными салфетками для животных. Это не заменяет полноценного купания, но помогает поддерживать чистоту.

Боязнь воды у кошек — не прихоть и не каприз, а результат их происхождения, физиологии и особенностей характера. Но при правильном подходе и терпении можно приучить питомца спокойно относиться к купанию. Главное — помнить, что каждая кошка уникальна: одни будут с удовольствием играть со струйкой из крана, а другие предпочтут держаться от воды подальше.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
