Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беременность в движении: фитнес, который укрепляет тело, успокаивает разум и готовит к материнству
Кошки ненавидят воду вовсе не из-за страха: настоящая причина скрыта именно в ДНК
Эти джинсы снова в моде: секрет вечной актуальности — они подходят всем
Французское изобретение, финское спасение: как спред снизил холестерин на целую нацию
За кулисами роскоши: почему гражданам Монако вход в казино Монте-Карло запещен
Toyota готовит сюрприз с мотором V8: новая эпоха начинается 13 октября
Минимум усилий, максимум стиля: три вещи, которые мгновенно преображают комнату
Фитнес, в который вы верили, оказался мифом: 5 привычек, мешающих росту силы
Место, где история оживает под куполами: сюда едут, чтобы увидеть настоящую Россию

Ваша кошка выбрала вас своим божеством: 5 невидимых знаков того, что вы — центр её вселенной

Зоосфера

Кошки кажутся нам независимыми и порой холодными существами. Они не спешат демонстрировать эмоции, как собаки, и потому многие хозяева сомневаются: испытывает ли питомец настоящую привязанность? На самом деле кошки умеют любить не менее искренне, просто выражают чувства по-своему. Нужно лишь научиться правильно читать их сигналы.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Одежда как символ близости

Мало кто радуется, когда любимая футболка или пальто покрыты шерстью. Но это не каприз и не вредность. Когда хозяина нет дома, кошка ищет его запах и чаще всего находит его именно в одежде. Ложась на вещи, питомец будто обнимает человека на расстоянии. Это простой, но очень красноречивый знак любви.

Радостные встречи у двери

Не только собаки умеют ждать хозяина с работы. Кошки тоже встречают дорогого им человека у двери, если скучали. Они трутся о ноги, приветственно мяукают и даже подскакивают от радости. Такое поведение говорит о том, что питомец действительно чувствует сильную привязанность и нуждается в вашем внимании.

"Гигиенические" проявления

Кошка может мягко покусывать кожу или вылизывать руки хозяина. Для неё это не игра, а проявление заботы. В природе кошки вычищают шерсть друг друга, помогая избавиться от паразитов. Когда питомец облизывает человека, он ставит его на один уровень с самыми близкими особями своей "стаи".

Внимательный взгляд

Взгляд кошки способен сказать больше, чем слова. Если она спокойно смотрит прямо в глаза и затем медленно закрывает веки, это можно сравнить с поцелуем. Так питомец выражает полное доверие и удовольствие от вашего присутствия. Щурясь, кошка как бы улыбается вам.

Дар для хозяина

Кошки любят приносить подарки: найденные мелочи или даже пойманную добычу. С их точки зрения, они делятся с вами самым ценным. Такой поступок — древний инстинкт заботы о членах семьи. Пусть нам такой сюрприз и кажется странным, на самом деле это знак настоящей привязанности.

Сон рядом с человеком

Кошки выбирают для сна только те места, где чувствуют себя в полной безопасности. Если питомец засыпает на вашей кровати, у изголовья или даже на груди — это безусловный знак доверия. Спать рядом с человеком кошка будет только в том случае, если чувствует сильную эмоциональную связь.

"Топтание лапками"

Многие хозяева замечали, как кошка перебирает лапами, будто разминает невидимое тесто. Это движение сохранилось у них с детства: котята так стимулируют молоко у матери. Повторяя его во взрослом возрасте рядом с хозяином, кошка показывает высшую степень комфорта и любви.

Хвост как индикатор настроения

Если кошка поднимает хвост трубой и слегка изгибает его кончик, это сигнал радости и привязанности. Такой жест адресован только близким существам. Встретив вас после работы, питомец может не только мяукать, но и демонстративно держать хвост в "радостной" позе.

Разговоры с вами

Некоторые кошки становятся настоящими "болтунами", когда любят хозяина. Они мурлыкают, издают разные звуки, будто ведут беседу. Учёные считают, что кошки редко общаются между собой при помощи мяуканья — этот способ они используют в основном для диалога с человеком.

Любовь кошки проявляется не через бурные объятия и не через прыжки, а в мелочах: шерсть на одежде, тихое мурлыканье рядом, мягкие укусы, доверчивый сон у ваших ног. Эти знаки могут быть едва заметными, но для внимательного хозяина они — самое лучшее доказательство того, что питомец любит искренне и по-настоящему.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Домашние животные
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Домашние животные
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Инженерное преступление века: как автопром отказался от надёжных компрессоров ради выгоды
Последние материалы
Боль, которая приходит поздно: почему самые опасные камни в почках не болят и как спасти этот орган
Брови в изгнании возвращаются домой: натуральные способы пробудить спящие волоски
Больничный без температуры: новые правила оформления сделали шаг к человечности
Главный мужчина вечера: бывший фаворит Пугачёвой вспомнил, как взбесил Галкина*
Ваша кошка выбрала вас своим божеством: 5 невидимых знаков того, что вы — центр её вселенной
Никаких ловушек и капканов: это растение само выгоняет мышей и жуков с грядок
Курица с хрустом, как из рекламы: секрет, о котором забывают даже лучшие шефы
Без кнопок и без нервов? Не в этот раз: новая система Volvo довела клиентов до истерики
Срочно перестаньте выбрасывать свекольные листья: мусор стал главным щитом от болезней
Лайфхаки из прошлого, которые не пережили 21 век: шесть вредных привычек идеальных хозяек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.