Ваша кошка выбрала вас своим божеством: 5 невидимых знаков того, что вы — центр её вселенной

Кошки кажутся нам независимыми и порой холодными существами. Они не спешат демонстрировать эмоции, как собаки, и потому многие хозяева сомневаются: испытывает ли питомец настоящую привязанность? На самом деле кошки умеют любить не менее искренне, просто выражают чувства по-своему. Нужно лишь научиться правильно читать их сигналы.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кот

Одежда как символ близости

Мало кто радуется, когда любимая футболка или пальто покрыты шерстью. Но это не каприз и не вредность. Когда хозяина нет дома, кошка ищет его запах и чаще всего находит его именно в одежде. Ложась на вещи, питомец будто обнимает человека на расстоянии. Это простой, но очень красноречивый знак любви.

Радостные встречи у двери

Не только собаки умеют ждать хозяина с работы. Кошки тоже встречают дорогого им человека у двери, если скучали. Они трутся о ноги, приветственно мяукают и даже подскакивают от радости. Такое поведение говорит о том, что питомец действительно чувствует сильную привязанность и нуждается в вашем внимании.

"Гигиенические" проявления

Кошка может мягко покусывать кожу или вылизывать руки хозяина. Для неё это не игра, а проявление заботы. В природе кошки вычищают шерсть друг друга, помогая избавиться от паразитов. Когда питомец облизывает человека, он ставит его на один уровень с самыми близкими особями своей "стаи".

Внимательный взгляд

Взгляд кошки способен сказать больше, чем слова. Если она спокойно смотрит прямо в глаза и затем медленно закрывает веки, это можно сравнить с поцелуем. Так питомец выражает полное доверие и удовольствие от вашего присутствия. Щурясь, кошка как бы улыбается вам.

Дар для хозяина

Кошки любят приносить подарки: найденные мелочи или даже пойманную добычу. С их точки зрения, они делятся с вами самым ценным. Такой поступок — древний инстинкт заботы о членах семьи. Пусть нам такой сюрприз и кажется странным, на самом деле это знак настоящей привязанности.

Сон рядом с человеком

Кошки выбирают для сна только те места, где чувствуют себя в полной безопасности. Если питомец засыпает на вашей кровати, у изголовья или даже на груди — это безусловный знак доверия. Спать рядом с человеком кошка будет только в том случае, если чувствует сильную эмоциональную связь.

"Топтание лапками"

Многие хозяева замечали, как кошка перебирает лапами, будто разминает невидимое тесто. Это движение сохранилось у них с детства: котята так стимулируют молоко у матери. Повторяя его во взрослом возрасте рядом с хозяином, кошка показывает высшую степень комфорта и любви.

Хвост как индикатор настроения

Если кошка поднимает хвост трубой и слегка изгибает его кончик, это сигнал радости и привязанности. Такой жест адресован только близким существам. Встретив вас после работы, питомец может не только мяукать, но и демонстративно держать хвост в "радостной" позе.

Разговоры с вами

Некоторые кошки становятся настоящими "болтунами", когда любят хозяина. Они мурлыкают, издают разные звуки, будто ведут беседу. Учёные считают, что кошки редко общаются между собой при помощи мяуканья — этот способ они используют в основном для диалога с человеком.

Любовь кошки проявляется не через бурные объятия и не через прыжки, а в мелочах: шерсть на одежде, тихое мурлыканье рядом, мягкие укусы, доверчивый сон у ваших ног. Эти знаки могут быть едва заметными, но для внимательного хозяина они — самое лучшее доказательство того, что питомец любит искренне и по-настоящему.