Корги не просто любят людей, они их читают: эта особенность делает их идеальными няньками для детей

Корги — одна из тех пород, мимо которых невозможно пройти равнодушно. Их веселый нрав, преданность и удивительная внешность сделали собак любимцами миллионов людей. Популярность этой породы во многом обязана британской королевской семье: фотографии Елизаветы II, окружённой своими питомцами, не раз облетали мир. Но за королевской славой скрывается куда более интересная история этих маленьких овчарок.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Собака породы корги с хозяйкой

Истоки и легенды

Порода корги насчитывает не одно тысячелетие. По оценкам исследователей, её возраст превышает три тысячи лет. Собаки сопровождали кельтов и викингов, помогали охранять дома и пасти стада. Невысокий рост никогда не мешал корги проявлять смелость и отвагу.

Существует красивая легенда, объясняющая их происхождение. Согласно мифу, корги были даром волшебных фей, которые захотели отблагодарить людей за уважение к природе. Когда магические существа поняли, что человечество становится всё более жестоким, забрать собак обратно было уже невозможно. Так сказка переплетается с реальной историей и делает этих питомцев ещё более загадочными.

Рабочие качества

Корги — это не просто декоративные собачки. Их повадки и характер во многом схожи с овчарками. В прошлом они были надёжными помощниками пастухов и сторожами. Несмотря на скромные размеры, у корги чуткий слух и невероятно лёгкий сон. При малейшей угрозе собаки моментально просыпались и поднимали тревогу.

Неудивительно, что викинги ценили таких спутников. В суровых северных землях корги помогали защищать жилище и присматривать за скотом. Отвага и умение самостоятельно принимать решения сделали их незаменимыми для воителей.

Уход и содержание

Одно из достоинств этой породы — удивительная шерсть. Плотная "шуба" прекрасно защищает от ветра и влаги, благодаря чему питомцы легко переносят даже суровую погоду. Уход за шерстью несложный: достаточно периодически вычёсывать собаку во время линьки.

Корги не требуют специфических условий содержания и прекрасно чувствуют себя как в загородном доме, так и в квартире. Главное — регулярные прогулки и внимание хозяина.

Характер и преданность

Главная особенность корги — их дружелюбие и открытость. Эти собаки очень ориентированы на человека, прекрасно ладят с детьми и другими животными. При этом они не лишены характера: умеют проявлять настойчивость, бывают упрямыми и всегда готовы настоять на своём.

Корги обладают удивительным сочетанием смелости и нежности. Они преданы хозяину, но не забывают проявлять самостоятельность. Именно эта гармония делает их по-настоящему уникальными.

Ценность породы

Стоимость щенков корги во многом зависит от родословной. Питомцы с официальными документами от проверенных заводчиков стоят десятки тысяч долларов. В Европе можно найти щенка и за тысячу, но такие собаки нередко отличаются от "элитных" представителей по внешности и соответствию стандартам.

Тем не менее, характер и основные черты у всех корги одинаковы. Они остаются весёлыми, энергичными и преданными друзьями, независимо от того, сколько стоит щенок.

Королевская любовь

Нельзя не вспомнить королеву Елизавету II, ставшую настоящим символом этой породы. За свою жизнь она была хозяйкой примерно тридцати корги. Благодаря ей маленькие овчарки стали известны во всём мире. И хотя сейчас в королевской семье уже нет новых питомцев этой породы, образ Елизаветы II с её верными собаками навсегда останется в истории.

Корги — это маленькие овчарки с огромным сердцем. Они удивительным образом сочетают в себе древнюю историю, рабочие качества и преданность. Их популярность неслучайна: эта порода способна стать для человека не только милым компаньоном, но и настоящим другом.