Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорта созревают быстрее, чем вы успеете поставить теплицу — спасение для короткого лета
Точка перегрузки: уход теряет свою эффективность, когда превращается в обязанность
Не прошли проверку: Собчак высказалась о песнях Газманова и Шамана в школьной программе
Глушаков раскрыл главный секрет: вот кем станет экс-звезда Спартака после прощального матча
Умный дом под колпаком: эти устройства следят за каждым словом в вашей собственной квартире
Утвержден устав совершенно нового общества оказания помощи сиротам... — писала Петербургская газета 12 октября 1908 года
Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах
Тушёная капуста, после которой не останется ни крошки: мясо, грибы и немного волшебства
Карибские красоты или ловушка: как коварный токсин превращает отпуск в кошмар

Внешность — обман, а характер — золото: что на самом деле скрывается за инопланетным обликом сфинксов

Зоосфера

Сфинксы невозможно перепутать с другими кошками. Их необычная внешность вызывает противоречивые эмоции: кто-то сразу влюбляется в этих животных, а кто-то не может привыкнуть к их облику. Отсутствие привычной шерсти делает их облик загадочным и даже немного инопланетным. Но именно эта особенность привлекает внимание тысяч любителей кошек по всему миру.

Котенок сфинкс
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котенок сфинкс

Несмотря на то, что порода появилась из-за генетической мутации, а не целенаправленной работы селекционеров, сфинксы быстро завоевали популярность. Их характер, преданность и необычная красота сделали этих кошек желанными питомцами во многих семьях.

Характер и повадки

Главная черта сфинксов — удивительная покладистость и дружелюбие. Эти кошки с лёгкостью находят общий язык с детьми, хорошо ладят с собаками и другими питомцами. Чем больше движения и общения вокруг, тем лучше они себя чувствуют.

В отличие от многих пород, которые предпочитают держаться особняком, сфинксы обожают внимание и активное участие в жизни хозяев. Им важно быть рядом: играть, сидеть на коленях, спать в кровати. Если вы оставите питомца одного на долгое время, он будет скучать и тосковать. Поэтому, если работа или дела часто задерживают вас вне дома, стоит заранее позаботиться об игрушках, чтобы кошка могла сама себя развлекать.

Внешний облик и особенности

На самом деле сфинксы не абсолютно лысые. У них есть тонкий пушок, который почти невозможно заметить невооружённым глазом. Из-за отсутствия густой шерсти у животных мягкая и тёплая кожа, приятная на ощупь. Однако это же делает их уязвимыми к холоду.

Сфинксы любят тепло, поэтому важно следить за температурой в доме. В холодное время года кошкам часто покупают специальные свитера или пледы, в которые они с удовольствием заворачиваются.

Уход за кошкой

Отсутствие шерсти избавляет владельцев от вечной проблемы — уборки клочков по всему дому. Но взамен появляются другие нюансы. Кожа сфинксов выделяет больше жира, поэтому им требуется регулярное купание. Водные процедуры помогают сохранить чистоту и здоровье кожи. Обычно питомцы спокойно относятся к купанию и даже получают удовольствие от процесса.

Также стоит учитывать, что сфинксы активны и любознательны. Они с радостью будут лазать по мебели, исследовать новые места и требовать вашего внимания. Эти кошки не из тех, кто спокойно лежит на подоконнике целыми днями.

Цена и выбор котёнка

Стоимость сфинкса зависит от его происхождения. Чем титулованнее родители и известнее заводчик, тем дороже котёнок. При этом покупка у проверенных заводчиков — это гарантия здоровья питомца и отсутствие скрытых наследственных проблем.

Если цель — не выставочная карьера, а просто верный друг, можно выбрать котёнка без чемпионских родословных, но обязательно убедиться, что он здоров и получил все необходимые прививки.

Почему стоит выбрать сфинкса

Эти кошки подойдут людям, которые ценят ласковых и общительных питомцев. Сфинкс никогда не будет равнодушен к хозяину. Он ждёт тепла, игр и внимания, а взамен дарит искреннюю привязанность. Такая кошка становится полноправным членом семьи и каждый день радует своим характером.

Сфинксы — это больше, чем необычная внешность. Это энергичные, любящие и очень преданные животные. Они требуют немного больше заботы, чем обычные кошки, но взамен дают гораздо больше — неподдельное участие в жизни человека и постоянное ощущение, что рядом есть настоящий друг.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Популярное
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа

Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.

Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Последние материалы
Потеря зрения начинается тихо: офтальмологи предупредили об опасных симптомах
Тушёная капуста, после которой не останется ни крошки: мясо, грибы и немного волшебства
Карибские красоты или ловушка: как коварный токсин превращает отпуск в кошмар
Расставание с хоккеистом: Стеша Маликова объяснила, почему у неё не клеятся отношения с мужчинами
Тоска по дому или деньги Краснодара? Уругвайский защитник быков встал перед сложным выбором
Мягкая сила воды: ванна как способ восстановить себя после дня
Когда ночь станет днём: почему проект зеркальных спутников Reflect Orbital тревожит учёных
Заросли под кустами: как аккуратно вынуть сныть, очистить корни и при этом не потерять цветник
Внешность — обман, а характер — золото: что на самом деле скрывается за инопланетным обликом сфинксов
Тело хочет расти, но не может: сигнал, который спортсмены игнорируют и теряют силу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.