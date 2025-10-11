Кошка по цене авто: какие породы доступны только избранным, а остальным остаётся лишь завидовать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Некоторые кошки стоят настоящего состояния. Их необычная внешность, редкие генетические особенности и особый характер делают этих животных настоящими "аристократами" в мире питомцев. Высокая цена чаще всего связана с тем, что многие из этих пород появились в результате скрещивания с дикими кошками или сохранили уникальные черты, встречающиеся крайне редко.

Котёнок Американский кёрл
Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Котёнок Американский кёрл

Саванна — экзотическая любимица

Одна из самых дорогих и впечатляющих пород — саванна. Минимальная стоимость котёнка начинается от 4 тысяч долларов, а редкие представители могут обойтись в десятки тысяч. Это настоящие гиганты среди домашних кошек: высота в холке достигает 60 сантиметров, а повадки часто напоминают собак.

Саванны отличаются высоким интеллектом, они легко поддаются дрессировке, могут выполнять команды и даже гулять на поводке. Однако такая кошка подходит далеко не каждому: ей необходим просторный дом, где можно свободно двигаться, а ещё лучше — доступ к воде, ведь саванны обожают купаться.

Чаузи — дикий шарм в доме

Эта порода появилась благодаря скрещиванию дикой рыси и абиссинской кошки. Чаузи внешне похожи на настоящих хищников: крупные лапы, мощное тело, выразительный взгляд. Цена варьируется от 8 до 10 тысяч долларов.

Несмотря на "дикое" происхождение, у чаузи уникальный характер: они ласковые, умные и привязаны к хозяину. Вес взрослой кошки может достигать 15 килограммов, рост — до 40 сантиметров. Живут эти красавцы от 10 до 15 лет. Особенность чаузи — независимость: они приходят за вниманием только тогда, когда сами этого хотят.

Као-мани — белый бриллиант

История породы као-мани уходит корнями вглубь веков: в Азии эти кошки известны уже более 600 лет. В отличие от гибридных пород, они не были искусственно выведены человеком.

Стоимость котёнка составляет около 9-10 тысяч долларов. Као-мани отличаются особой внешностью: белоснежная шерсть и глаза разных цветов — голубые, жёлтые или зелёные. Иногда встречается крайне редкая радужка с необычным рисунком, что делает кошку настоящим сокровищем.

Из-за редкости и необычной красоты этих животных часто называют символом удачи и процветания.

Сафари — молодая, но редкая порода

Впервые эта порода появилась в 1970-х годах. Стоимость котят колеблется от 7 до 8 тысяч долларов. Сафари — довольно крупные кошки, их вес достигает 14 килограммов.

Эти питомцы обладают дружелюбным нравом и хорошо уживаются с людьми. Однако в доме, где уже есть кошки, могут возникнуть сложности — сафари предпочитают компанию собак, с которыми им легко находить общий язык.

Американский керл — кошка с изюминкой

Особенность этой породы заметна сразу — уши у керлов загибаются назад, что придаёт им особое очарование. Цена за котёнка начинается от 3 тысяч долларов, что делает их более доступными по сравнению с другими дорогими породами.

Американские керлы прекрасно подходят для семей с детьми и другими животными. Они активные, общительные и невероятно дружелюбные. Благодаря лёгкому характеру эта порода считается идеальным выбором для тех, кто хочет элитную, но при этом "семейную" кошку.

Редкие и дорогие породы кошек — это не просто домашние животные, а настоящие символы статуса и роскоши. Саванна и чаузи удивляют размерами и дикими повадками, као-мани поражает редкой красотой, сафари сочетает необычный характер и внешность, а американский керл завоёвывает сердца своей дружелюбностью и неповторимыми ушами.

Выбор такой кошки — это не только большие финансовые вложения, но и ответственность. Каждая из этих пород требует особого ухода и внимания. Но взамен они дарят уникальный опыт общения с животным, которое по-настоящему отличается от привычных домашних питомцев.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
