Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходите в зал, а результата нет? Вот ошибки, из-за которых жим не растёт месяцами
Таблетки не помогут: названо заблуждение, из-за которого люди годами мучаются от головокружений
Первое свидание: что происходит, когда новорождённый смотрит прямо в глаза матери
Взрывной рост: нацпроект Семья готовится к беспрецедентному финансированию
Дерево растёт, но урожая нет: три причины, почему грецкий орех обиделся на хозяина
Ресницы дышат — и выглядят лучше: формула без химии творит с ними то, чего не смогли люксовые бренды
Хотите белковый завтрак без лишних калорий? Индийцы давно знают, как это сделать
Боитесь выхлопов — а зря: главный яд скрывается не снаружи, а внутри салона автомобиля
Евродрама с хэппи-эндом: как превратить золотые стены и глянцевые потолки в уютный интерьер

Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину

4:52
Зоосфера

Хозяева кошек знают, что питомцы нередко ведут себя загадочно. Бывает так, что к вам приходят друзья и даже не догадываются, что в квартире живет пушистое создание. Кошки часто выбирают скрытный образ жизни и особенно склонны прятаться, когда что-то их пугает. Такое поведение связано со стрессом и страхом, и важно понимать, как правильно реагировать в подобных ситуациях. Насильные попытки вытащить животное из укрытия могут лишь усугубить проблему, поэтому действовать нужно мягко и терпеливо.

кошка прячется
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка прячется

Почему кошки прячутся

Желание спрятаться — это естественная реакция организма на стресс. Испуганная кошка ищет безопасное место, где ее никто не потревожит. Если вы попытаетесь насильно достать питомца, он может проявить агрессию: поцарапать или укусить. Перед этим животное обычно предупреждает о своем состоянии — прижимает уши, шипит, громко завывает или машет лапой с выпущенными когтями.

Кошки плохо переносят резкие перемены обстановки. Шумная вечеринка, ремонт или даже приезд незнакомых гостей могут вызвать у них панику. Особенно чувствительны питомцы, ведущие спокойный и уединенный образ жизни.

Социализация и гости

Многие животные боятся шумных компаний, а также новых людей. Некоторые питомцы особенно настороженно относятся к детям или мужчинам, если раньше у них не было подобного опыта. В таких случаях лучше не трогать кошку и дать ей самой выйти из укрытия.

Если хотите приучить питомца к гостям, начинайте постепенно. Сначала пригласите одного знакомого на чашку чая или совместный просмотр фильма. Если кошка решит выйти, не обращайте на нее внимания и не пытайтесь гладить. Можно аккуратно предложить ей игрушку или любимое лакомство. Со временем животное привыкнет к новым лицам и перестанет испытывать сильный стресс.

Когда стоит показать кошку врачу

Если ваша кошка вдруг стала постоянно прятаться и избегать контакта, стоит насторожиться. Подобное резкое изменение поведения может быть связано с заболеванием или травмой. В таких случаях важно пригласить ветеринара на дом или отвезти питомца в клинику.

Как помочь во время переезда или ремонта

Особенно стрессовыми для кошек становятся ремонтные работы или переезд. Чтобы облегчить этот период, можно заранее начинать давать питомцу успокаивающие витаминные добавки на основе трав. Делать это лучше за 10-14 дней до события.

Очень полезно приучить кошку к переноске. Это должно быть место, которое животное воспринимает как укрытие, а не как угрозу. Для этого положите внутрь мягкую подстилку и лакомство, оставьте дверцу открытой. Пусть кошка сама заходит и выходит. Так вы сможете без стресса перенести питомца в спокойное место, если в доме шумно.

Котята и взрослые бездомные кошки

Маленькие котята часто прячутся в новом доме, потому что для них все вокруг незнакомо. Важно следить, чтобы малыш не застрял в труднодоступном месте, например за шкафом или холодильником. Лучше всего поставить рядом миску с едой и водой, а постепенно выманивать игрушкой или лакомством.

Поведение малышей во многом зависит от матери. У ласковой кошки и котята будут более контактные и дружелюбные. Если же мать робкая и пугливая, то и дети часто перенимают такие черты. Котята, которых с раннего возраста берут на руки и гладят, становятся более уверенными и лучше адаптируются к людям.

Взрослые бездомные кошки чаще всего надолго уходят в тень. Для их адаптации понадобится время, спокойствие и терпение. Важно обеспечить доступ к пище, воде и безопасное место для отдыха.

Чем помочь кошке адаптироваться

Чтобы питомец меньше боялся, его жизнь должна быть насыщенной впечатлениями. Игрушки, когтеточка, регулярные игры с хозяином помогают снизить уровень тревожности. Разговаривайте с кошкой, гладьте ее и проявляйте заботу. Так она станет увереннее и будет реже прятаться.

Прятки — это нормальное проявление страха у кошек, и хозяевам не стоит бороться с этим силой. Терпение, мягкость и правильный подход помогут животному быстрее адаптироваться к переменам и людям. Забота, внимание и спокойная атмосфера в доме — главный ключ к тому, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Первое свидание: что происходит, когда новорождённый смотрит прямо в глаза матери
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Взрывной рост: нацпроект Семья готовится к беспрецедентному финансированию
Дерево растёт, но урожая нет: три причины, почему грецкий орех обиделся на хозяина
Ресницы дышат — и выглядят лучше: формула без химии творит с ними то, чего не смогли люксовые бренды
Хотите белковый завтрак без лишних калорий? Индийцы давно знают, как это сделать
Боитесь выхлопов — а зря: главный яд скрывается не снаружи, а внутри салона автомобиля
Евродрама с хэппи-эндом: как превратить золотые стены и глянцевые потолки в уютный интерьер
Эти здания притягивают туристов сильнее, чем море и солнце — вот где искать чудеса архитектуры
Машинка не справится, если не знать этот трюк: формула, которой пользуются в лучших химчистках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.