Мечта о верном друге обернётся кошмаром: эти породы собак категорически нельзя заводить новичкам

4:25
Зоосфера

Некоторые породы собак способны стать настоящим испытанием для хозяина. У них независимый характер, склонность к доминированию и сильный инстинкт лидерства. Таким питомцам нужен не новичок, а человек, который умеет управлять крупными животными и готов вкладывать силы в воспитание. В противном случае из верного друга можно получить настоящую проблему, особенно если речь идёт о породах, известных упрямством и непростым темпераментом.

Кавказская овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Zeshor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказская овчарка

Почему характер собаки так важен

Характер пса определяет не только его поведение дома, но и безопасность на улице. Если животное не уважает хозяина, оно игнорирует команды, проявляет агрессию или принимает решения самостоятельно. Для крупных и сильных собак это особенно опасно: владелец должен с раннего возраста показать, что именно он является лидером, иначе управление питомцем будет крайне затруднено.

Некоторые породы исторически выводились для охраны или боёв, а значит, у них в генах заложена склонность к самостоятельности и жёстким действиям. Именно поэтому их выбирают только опытные собаководы.

Американский питбуль

Эта порода известна своей силой и настойчивым характером. Особенно упрямыми считаются кобели: они стремятся занять позицию вожака в семье. Если не показать щенку границы ещё в первые месяцы жизни, он быстро станет неуправляемым.

Игнорирование команд, агрессия на прогулке, нежелание подчиняться — всё это последствия слабой дисциплины. А учитывая физическую мощь питбуля, такие проявления могут обернуться серьёзными проблемами.

Акита-ину

Акита-ину родом из Японии, где к ним относятся с большим уважением. Эти собаки могут быть невероятно преданными, но послушания в привычном смысле ждать не стоит. Акита выполняет команды только тогда, когда считает их логичными.

С детьми представители этой породы ладят, но оставлять ребёнка одного с собакой нельзя: акита не признает в нём авторитета и просто не будет слушаться. Отношения с этой породой строятся не по схеме "начальник-подчинённый", а на партнёрстве и взаимном уважении.

Тибетский мастиф

История тибетского мастифа тесно связана с охраной стад в горах. Эти собаки привыкли принимать решения самостоятельно, ведь им доверяли защиту скота без помощи человека. Отсюда и их независимый характер.

Если владелец не проявит твёрдость, собака будет полагаться на собственное мнение, а не на команды. К тому же размеры мастифа внушительны, и удержать его на поводке неопытному человеку будет крайне сложно.

Кане-корсо

Эта порода имеет древние корни, восходящие к собакам, участвовавшим в боях на аренах Рима. У кане-корсо мощное телосложение, высокая выносливость и врождённая склонность к агрессии.

Такая собака требует серьёзной дрессировки и постоянного контроля. Если не воспитать её правильно, владелец рискует столкнуться с упрямым и ревнивым животным, которое способно превзойти хозяина по силе и навязать свои правила. Кане-корсо не прощает слабости: уважение этой породы нужно заслужить.

Кавказская овчарка

Огромная и внушительная собака, которую нередко выбирают в качестве охранника. Но вместе с силой у неё есть и непростой характер. Кавказская овчарка не терпит мягкости — слабый хозяин для неё не авторитет.

Особенно выражено доминантное поведение у кобелей. Если не воспитать щенка с раннего возраста, он начнёт сам "руководить" семьёй. При правильном подходе же эта собака станет преданным защитником дома и настоящим другом.

Каждая из этих пород впечатляет своим умом, силой и преданностью, но подчиняются они только тем, кто способен показать твёрдость характера. Если вы ищете первого питомца, то такие собаки точно не подойдут. Для них нужен опытный владелец, готовый взять на себя роль лидера и потратить время на воспитание. В противном случае даже самый красивый и благородный пёс превратится в источник проблем.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
