За их преданностью скрывается инстинкт хищника: породы собак, которые не прощают слабости

4:25
Зоосфера

Не каждая собака рождается спокойной и уравновешенной. Существуют породы, которые требуют к себе особого отношения и постоянного контроля. В их характере заложены не только преданность и сила, но и склонность к агрессии. Это результат долгой селекции, когда от собак требовалось умение сражаться и побеждать.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Такие питомцы не подойдут неопытным владельцам. Чтобы вырастить из них надёжного друга, нужно обладать твёрдым характером, выдержкой и желательно заручиться помощью профессионального кинолога.

Опасность бойцовых пород

Изначально бойцовские собаки выводились для участия в поединках с другими животными. Это отразилось на их поведении: высокий уровень агрессии закрепился на генетическом уровне.

Однако важно помнить: даже самые сильные и опасные псы могут стать уравновешенными и преданными, если уделять внимание их воспитанию и социализации.

Волкособ

Одна из самых противоречивых пород — гибрид дикого волка и немецкой овчарки. В таких собаках часто проявляются черты хищника. Хозяину нужно быть готовым к постоянной демонстрации своего лидерства.

Заводчики отмечают, что волкособы могут быть либо чрезмерно доминантными, либо трусливыми. В обоих случаях они представляют собой вызов для владельца. При малейшей слабине хозяина животное способно проявить агрессию. В худшем случае волкособ может напасть на человека, поэтому неопытным собаководам такую породу заводить категорически не стоит.

Питбуль

Питбули долгое время использовались в собачьих боях, где требовалась жесткость и стремление к победе любой ценой. Тем не менее со временем их начали позиционировать как семейных питомцев.

Действительно, при правильном подходе питбуль может быть ласковым, дружелюбным и надёжным. Но для этого ему требуется ранняя социализация и грамотная дрессировка. Часто владельцы обращаются к профессионалам, чтобы справиться с характером этих собак. Без должного воспитания питбуль способен проявить агрессию, особенно по отношению к другим животным.

Неаполитанский мастиф

Эти огромные и мощные псы веками использовались как охранники. Их внушительные размеры и природная агрессия делают мастифа грозной силой.

При этом они могут быть послушными и преданными собаками, если воспитывать их с раннего возраста и уделять внимание социализации. Но если пустить процесс на самотёк, из добродушного питомца получится неконтролируемая "машина для нападения", способная причинить серьёзный вред даже взрослому человеку.

Аргентинский дог

Эта порода была выведена специально для охоты и боёв, поэтому в её характере до сих пор заметна склонность к доминированию.

Аргентинский дог нуждается в постоянной физической активности. Если животное не будет получать достаточную нагрузку, у него может появиться желание демонстрировать агрессию. Поэтому такие собаки лучше всего подходят для опытных и активных владельцев, готовых уделять питомцу много времени.

Тоса-ину

Эта японская порода по сей день участвует в собачьих боях на своей родине. В Японии тоса-ину пользуются уважением, их ценят как "спортсменов" и хранителей традиций.

За пределами Страны восходящего солнца отношение к этим собакам другое: во многих странах они признаны потенциально опасными, и для их содержания требуется специальное разрешение.

При этом при правильной дрессировке тоса-ину может стать преданным другом, но доверять такую собаку неопытным владельцам не рекомендуется.

Каждая собака уникальна, но у бойцовых пород есть общая черта — высокая склонность к агрессии. Их воспитание требует не только терпения, но и глубокого понимания поведения животных.

Заводя такого питомца, человек должен отдавать себе отчёт, что берёт на себя огромную ответственность. И если подходить к делу правильно, даже самые суровые породы могут стать верными и надёжными спутниками.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
