Цена одного поцелуя: как безобидная привычка превращает любимого питомца в источник тяжёлых болезней

4:42
Зоосфера

Большинство людей, у которых есть домашние животные, относятся к ним не как к "живой игрушке", а как к полноправным членам семьи. Пушистые любимцы участвуют в нашей повседневной жизни, поднимают настроение и создают ощущение тепла и уюта. Неудивительно, что исследования показывают: хозяева чаще фотографируют своих собак, чем собственных родственников, а разлука с питомцем на неделю для многих оказывается тяжелее, чем с партнёром.

мужчина и собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
мужчина и собака

Однако любовь к животным порой выражается не совсем безопасным образом. Многие хозяева стремятся показать своё чувство через объятия, поцелуи и даже позволяют питомцам лизать лицо. Такой способ проявления нежности кажется безобидным, но на самом деле таит в себе серьёзные риски для здоровья человека.

Миф о "чистой" собачьей пасти

Долгое время бытовало мнение, что во рту у собаки меньше бактерий, чем у человека. Этот миф быстро прижился среди владельцев животных. Но стоит лишь вспомнить, что каждый день пёс обнюхивает и облизывает массу грязных предметов на улице и дома. При встрече с другими животными он тоже активно использует язык и нос, а значит, бактерии неизбежно попадают в его организм.

У кошек ситуация ничуть не лучше. Несмотря на их опрятность и привычку тщательно вылизывать себя, в слюне и на шерсти также скапливаются микроорганизмы, которые могут быть опасны для человека.

Чем реально можно заразиться от поцелуев

Вирусологи и бактериологи отмечают, что основная угроза исходит не только от слюны питомцев, но и от микробов, которые концентрируются на носу.

"Проблема заключается не только в микробах, обнаруживаемых в слюне животных. Многие из них находятся на носу", — пояснил профессор бактериологии и вирусологии Джон Оксфорд.

В медицинской практике нередко фиксируются случаи, когда у людей диагностируются необычные инфекции, напрямую связанные с тесным контактом с животными. Например, бактерия Capnocytophaga canimorsus, распространённая в слюне собак и кошек, способна вызывать у человека тяжёлые осложнения. В одном из случаев женщина долго не могла получить правильный диагноз: её речь становилась всё более невнятной, а причиной оказался именно этот микроорганизм, попавший в организм при "поцелуях" с питомцем.

Кроме того, через подобный контакт человек может заразиться:

  1. болезнью Лайма (через укусы и переносчиков, связанных с животными);

  2. различными грибковыми инфекциями, включая микозы;

  3. кишечными бактериями, если питомец имел доступ к уличным отбросам или другим источникам загрязнения.

Почему опасность недооценивают

Многие владельцы уверены: если животное выглядит здоровым, значит, никакой угрозы нет. На самом деле это заблуждение. У собаки или кошки болезнь может протекать скрыто, не проявляясь внешне, а у человека — симптомы разовьются гораздо быстрее и острее. Таким образом, даже абсолютно "здоровый на вид" питомец способен стать источником инфекции.

Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, а также дети. Для них даже лёгкая инфекция может перерасти в серьёзную проблему.

Как проявлять любовь безопасно

Это не значит, что нужно перестать обнимать или гладить питомца. Но есть простые правила, которые помогут избежать лишних рисков:

  • не позволяйте собаке или кошке лизать лицо, особенно рот и глаза;
  • не ешьте из одной тарелки с животным и не делитесь столовыми приборами;
  • всегда мойте руки после игры или контакта с шерстью;
  • регулярно проводите вакцинацию и дегельминтизацию питомца.

Проявлять любовь можно множеством способов: совместные прогулки, игры, новые игрушки, забота о здоровье и питании. Эти действия не менее значимы для животного, чем привычные поцелуи и объятия.

Поцелуи с домашними животными — это скорее прихоть хозяев, чем необходимость для питомцев. Для животных проявлением любви являются забота, внимание и общение, а вот для человека подобные жесты могут обернуться проблемами со здоровьем. Если вы хотите уберечь себя и близких, лучше отказаться от привычки целовать кошку, собаку или любого другого питомца. Забота и ответственность куда важнее сомнительной нежности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
