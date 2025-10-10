Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не тратьте деньги на бренды: эти осенние цвета сделают любой образ элегантным и стильным
Страх и стресс на работе: почему индийские специалисты умалчивают о проблемах с ментальным здоровьем
Развод с Китом Урбаном разбил сердце Николь Кидман: актриса рассказала о пережитой боли
Хозяйки в восторге: жирные пятна уходят даже с белых вещей, стоит лишь попробовать этот способ
Иммунитет не качают, как мышцы: что на самом деле его поддерживает
Коробка передач теряет память: как сбой датчика превращает авто в непредсказуемый хаос
Даже пирожное может не дать уснуть: вот где скрывается кофеин, о котором не подозревали
Андрей Кончаловский вышел в свет с тростью: почему поклонники забеспокоились о мэтре
Фитнес-бикини и цирковое наследие: дочь Аскольда Запашного показала идеальную фигуру

Даже самая добрая собака может напасть: одна ошибка, которую совершают все родители

4:47
Зоосфера

Собаки издавна считаются лучшими друзьями человека, и для ребёнка они могут стать настоящей опорой. Совместные игры, прогулки и забота о питомце помогают детям расти более ответственными, чуткими и уверенными в себе. Однако близкое общение ребёнка и собаки требует особого внимания, ведь без контроля оно может обернуться проблемами и для животного, и для маленького хозяина.

Ребенок и собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ребенок и собака

Польза общения ребёнка с собакой

Домашний питомец способен благотворно влиять на развитие детей. Общение с собакой помогает развивать эмоциональный интеллект, учит сопереживанию и заботе о живом существе. Многие родители замечают, что дети становятся спокойнее и добрее, когда в доме появляется четвероногий друг.

Кроме того, учёные отмечают, что жизнь с собакой снижает риск появления аллергии и укрепляет иммунитет ребёнка. Постоянные прогулки на свежем воздухе увеличивают физическую активность, а участие в дрессировке или спортивных играх, таких как аджилити, делает ребёнка более дисциплинированным и целеустремлённым.

Когда дети могут навредить собаке

Несмотря на все положительные стороны, малыши способны причинить питомцу вред — как по неосторожности, так и из-за незнания. Детям младшего возраста сложно контролировать свои действия: они могут схватить собаку за хвост, уши, ткнуть пальцами в глаза или резко обнять. У маленьких пород подобные действия нередко приводят к травмам — от переломов конечностей до серьёзных ушибов.

Опасность представляют и детские игрушки. Наполнители из мягких игрушек, резиновые детали, пластмассовые конструкторы могут быть проглочены собакой. Это грозит заворотом или закупоркой кишечника, что требует срочного вмешательства ветеринара.

Не менее опасно, когда ребёнок делится с питомцем своей едой. Например, плитка горького шоколада может стать смертельной для собаки среднего размера из-за содержащегося в продукте теобромина.

Прогулки: почему нельзя доверять ребёнку одному гулять с собакой

Даже если собака отлично слушается ребёнка дома, на улице всё может измениться. Животное способно сорваться за кошкой или птицей, попасть под машину или столкнуться с агрессивной собакой. В критической ситуации ребёнок до 12-14 лет вряд ли сможет правильно среагировать.

Часто дети не удерживают поводок, особенно если это рулетка из пластика. В случае трагедии — если собака убежит, попадёт под машину или погибнет — у ребёнка может сформироваться глубокая психологическая травма.

Важность правильного воспитания ребёнка и собаки

Чтобы снизить риски, родителям необходимо объяснять ребёнку правила общения с питомцем. Запрещать причинять боль нужно мягко: наказание может привести к так называемой переадресованной агрессии — когда ребёнок начинает бить собаку в ответ на наказание со стороны взрослого.

Особое внимание стоит уделять ситуации, если ребёнок проявляет жестокость намеренно. Подростковая агрессия по отношению к животным — серьёзный сигнал. Психологи отмечают, что в истории многих садистов и серийных преступников жестокость начиналась именно с издевательств над животными. В таких случаях необходимо срочно обратиться к специалисту.

Золотое правило — не оставлять ребёнка и собаку наедине

Даже самая ласковая собака может защитить себя, если её потревожили во сне, во время еды или игры с костью. В подобных ситуациях ответственность за агрессию обычно перекладывают на животное, хотя истинная причина — в отсутствии контроля со стороны взрослых.

Чтобы общение было безопасным и для ребёнка, и для питомца, нужно придерживаться простых правил:

  1. Никогда не оставлять собаку с ребёнком наедине.

  2. Объяснять малышу, что животное нельзя дразнить или обижать.

  3. С ранних лет приучать собаку к дрессировке, даже если она декоративной породы.

Хорошо обученный пёс станет послушным не только для взрослых, но и для ребёнка. А это значит, что совместные прогулки и игры будут приносить радость, а не страх или риск.

Собака способна стать для ребёнка настоящим другом, учителем и защитником. Но этот союз требует грамотного подхода и ответственности родителей. Чем раньше ребёнок научится уважать животное, тем крепче будет их дружба, а совместная жизнь — безопасной и счастливой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
Осень на страже вашей красоты: идеальные секреты ухода для прохладных дней
Капля чистоты, ведро бед: куда нельзя лить жидкость для посуды, если дорога мебель и техника
Каменные титаны двигались сами: тайна моаи оказалась проще — и гениальнее, чем думали
Секрет дешёвых европейцев: россияне нашли лазейку, о которой молчат дилеры
После 25 лет брака: какая привычка Дэвида Бекхэма раздражает его супругу Викторию
Педаль отпущена, но счётчик ремонта уже тикает: как движение на нейтралке убивает АКПП
Природа уже всё решила: какой тайный оттенок глаз получит ваш будущий ребёнок
Лидия Федосеева-Шукшина в больнице: что известно о состоянии здоровья актрисы
Ниже 10% никогда? Раскрыты тайные пружины ключевой ставки
Цветёт красиво, пахнет бедой: почему боярышник опасен для дачного участка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.