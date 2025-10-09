Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка

Щенки, как и маленькие дети, познают мир, пробуя его "на зуб". Для них это естественный процесс, но хозяевам он часто приносит немало хлопот. Чтобы уберечь мебель, обувь и вещи от острых зубов питомца, важно заранее подготовиться к его появлению в доме и понимать, как правильно направить его энергию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) щенок грызет обувь

Подготовка дома к щенку

Прежде чем привезти нового члена семьи, уберите все потенциально опасные предметы. Провода лучше спрятать в кабель-каналы или убрать за мебель, обувь — в шкаф, а детские игрушки и книги — в закрытые ящики. Щенки не различают ценность вещей, поэтому вполне способны с одинаковым энтузиазмом разгрызть старый тапок и новые туфли.

Маленькому питомцу стоит предложить альтернативу в виде специальных игрушек. В продаже есть изделия из латекса, резины или веревки с пометкой "дента", которые помогают облегчить зуд в деснах во время смены зубов.

Период смены зубов

С 3 до 6 месяцев у щенка меняются молочные зубы, и именно в это время он превращается в настоящего "грызуна". Чтобы облегчить процесс, можно предлагать щенку сушеные лакомства, например ушки кролика или барашка. Иногда уместно дать сырую говяжью кость, но исключительно под присмотром.

Не стоит давать щенку копыта, кости с хрящами или старую обувь. Он не понимает разницы между разрешенными и запрещенными предметами, и в дальнейшем это может закрепить нежелательную привычку.

Игрушки и лакомства

Чтобы питомцу было интересно, игрушки лучше чередовать. Если их слишком много, щенок быстро потеряет интерес. Важно поощрять его, когда он играет с разрешенными предметами, — похвала и лакомство помогут закрепить правильное поведение.

Хорошим решением будут игрушки для интеллектуального развития — головоломки, из которых щенок достает корм. Это занятие не только отвлекает его от мебели, но и тренирует мозг.

Что делать с порчей мебели

Если питомец остается один и начинает грызть плинтуса или ножки стола, можно ограничить его пространство. Для этого используют манеж, комнатный вольер или клетку. Она должна ассоциироваться у собаки с безопасным и уютным местом для отдыха, а не с наказанием. В клетку кладут подстилку, игрушки и оставляют воду.

Некоторые владельцы дополнительно применяют специальные отпугивающие спреи или легкие растворы с неприятным запахом. Однако важно помнить: физические наказания недопустимы. Они не решат проблему, а лишь подорвут доверие питомца.

Возможные проблемы со здоровьем

Иногда причина тяги к несъедобным предметам кроется не в зубах или скуке, а в нехватке минералов или витаминов. Такое поведение может быть связано с глистными инвазиями или нарушениями нервной системы. В этих случаях лучше обратиться к ветеринару и сдать необходимые анализы.

Влияние скуки и стресса

Часто собака грызет предметы просто потому, что ей скучно. В природе предки наших питомцев проходили за день десятки километров, поэтому длительные прогулки жизненно необходимы. Уставшая и удовлетворенная собака, получившая достаточно движения и игр, спокойно отдыхает дома.

Для активных пород, например терьеров, особенно важно давать возможность тратить энергию. Иногда единственным выходом становится клетка, где питомец проводит время, пока хозяина нет рядом.

Советы для хозяев

уделяйте собаке достаточно времени на прогулки и игры;

предлагайте разнообразные игрушки, но не все сразу;

включайте в рацион жевательные лакомства;

приучайте щенка оставаться одному постепенно;

обеспечьте сбалансированное питание и витамины.

Щенок грызет вещи не из вредности — это естественная часть его развития. Задача хозяина — направить этот процесс в безопасное русло, предложив альтернативы и обеспечив питомцу достаточную активность. Терпение, последовательность и забота помогут вырастить послушную и здоровую собаку.