Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минэкономразвития запустило 109 автомаршрутов: путешествуй по России с ветерком
Бешеные деньги уже вложила: Королёва пошла по стопам Киркорова — вот что она затеяла
Аршавин в суде: экономный футболист требует урезать алименты Барановской вдвое — снова
От ледяных ложек до сна в перчатках: звёздные ритуалы, которые кажутся странными, но действительно работают
Эти ошибки в планировании обнуляют месяцы тренировок — вот как правильно поставить фитнес-цель
Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль
Гибискус — не медведь, в спячку сам не уйдёт: пропустите момент — весной останутся голые ветки
Экзамен, который пугает даже роботов: где учат вождению как искусству выживания
Древние жители острова Пасхи решили задачу, над которой ломают голову инженеры XXI века

Завести питомца и не сойти с ума: три вида животных, которые ценят ваше личное пространство

Зоосфера

Мечта завести домашнего питомца есть у многих, но далеко не каждый готов уделять ему достаточно времени и сил. Ведь любая собака, например, требует ежедневных прогулок, игр и внимания. Для таких животных хозяину нужно обладать запасом энергии и готовностью подстраивать свой график под потребности четвероногого друга. Но что делать, если желание иметь любимца сильное, а свободного времени не так много? Есть несколько вариантов питомцев, которые прекрасно подойдут людям с более спокойным ритмом жизни.

Хорёк
Фото: commons.wikimedia.org by Daria Sitnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хорёк

Какие животные подойдут ленивым хозяевам

Кошки

Кошка — один из самых распространённых домашних любимцев, и не зря. Эти животные славятся независимым характером и умением занять себя сами. При наличии когтеточки, игрушек и уютного места кошка может проводить время в одиночестве, не требуя постоянного внимания.

Конечно, многое зависит от породы и темперамента конкретного животного. Некоторые кошки ориентированы на тесный контакт с человеком и могут страдать без общения. Поэтому перед тем как завести питомца, важно узнать особенности выбранной породы. Например, британские короткошёрстные и русские голубые отличаются сдержанностью и отлично подходят занятым людям. А вот ориенталы и абиссинские кошки, наоборот, нуждаются в активном взаимодействии.

При этом нельзя забывать о базовом уходе: регулярное кормление, чистка лотка, профилактика паразитов и визиты к ветеринару остаются обязательными. Но всё это занимает значительно меньше времени, чем прогулки с собакой.

Хорьки

На первый взгляд хорёк может показаться очень подвижным и шумным зверьком. Но в реальности эти животные невероятные соня: взрослый хорёк способен проспать до 18 часов в сутки. Это значит, что хозяину не придётся ломать голову, как развлечь питомца каждый час.

В бодрствующие часы хорьки любят поиграть и исследовать пространство, поэтому им стоит обустроить безопасную зону в доме. У этих животных развит охотничий инстинкт, они обожают лазить, прятаться и искать что-то новое. Но если хозяин устал, хорёк вполне способен занять себя самостоятельно.

Важно помнить, что хорьки требуют определённого ухода: их нужно кормить специализированным кормом, убирать клетку, а также уделять внимание здоровью — у этой породы есть склонность к некоторым заболеваниям. Тем не менее в плане энергозатрат хозяина хорёк — довольно удобный выбор.

Хомяки

Ещё один вариант для тех, у кого мало времени, — маленькие грызуны. Хомяки не нуждаются в постоянном внимании человека и большую часть времени проводят в колесе или домике. Они хорошо уживаются одни, но при содержании нескольких животных нужно учитывать пол: однополые особи нередко дерутся, а разнополые, наоборот, быстро дадут потомство.

Основной минус хомяков — их недолгая жизнь. Обычно они живут всего 2-3 года, и к этому стоит быть готовым заранее. В остальном уход за ними несложен: достаточно регулярно менять подстилку, кормить свежими продуктами и следить за чистотой клетки.

Несмотря на независимость, хомячки могут становиться достаточно ручными. При аккуратном обращении они привыкают к хозяину и с интересом исследуют руки или плечо. Это создаёт ощущение близости, но без лишней нагрузки.

На что обратить внимание при выборе питомца

Даже если человек считает себя ленивым или слишком занятым, нужно помнить: абсолютно беспроблемных животных не существует. Каждое живое существо требует заботы, пусть и в разном объёме.

  • Кошка может скучать без общения и метить территорию.
  • Хорёк нуждается в безопасной среде и ветеринарном наблюдении.
  • Хомяк требует регулярной чистки клетки и правильного питания.

Поэтому прежде чем завести питомца, важно честно оценить свои силы и возможности. Лучше выбрать животное, которому реально обеспечить комфорт и здоровье, чем потом столкнуться с разочарованием.

Для активных собак действительно нужны энергичные хозяева, но это не означает, что ленивым людям путь к домашним животным закрыт. Кошки, хорьки и хомяки способны стать отличными компаньонами для тех, кто ценит спокойствие и не хочет тратить много времени на уход. Главное — осознанно подойти к выбору и помнить: любое животное заслуживает заботы, любви и уважения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ
Военные новости
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе? Какие секреты помогают им выживать?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Экзамен, который пугает даже роботов: где учат вождению как искусству выживания
Древние жители острова Пасхи решили задачу, над которой ломают голову инженеры XXI века
Хуже кабалы? Как целевое обучение оставит больницы пустыми
Личный опыт обмана: зачем Пригожин требует приравнивать мошенников к убийцам
Один съеденный кусок может стоить собаке жизни: срочно проверьте свой холодильник
Волосы сыпятся как листья осенью? Найден эликсир от выпадения волос при менопаузе — он спасет ваши локоны
Секрет чистоты на круизном лайнере: опытные туристы берут с собой этот копеечный продукт
Уют без перегрева: как утеплить дом и сэкономить на отоплении
Скандал века: Дмитрий Дибров остроумно обозвал своего соперника Романа Товстика
Нежный стейк без спешки: почему кулинары всё чаще снижают температуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.