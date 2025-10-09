Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мотор живёт на секунды: как отказ масляного насоса превращает поездку в обратный отсчёт
Состав магазинного майонеза отпугнёт навсегда: что скрывается за привычным вкусом
От каре к гриве: 5 простых ритуалов для тех, кто мечтает о длине и силе волос
Забытые жемчужины кино: зрители выбрали 6 недооценённых фильмов всех времён
Солнце против шторма: когда Вьетнам встречает туристов с лучшей стороны и дарит райский отдых
Не каждый спортсмен рождается чемпионом: как выбрать спорт, который сделает ребёнка счастливым
Тропический поцелуй смерти: один укус и сердце может остановиться — опасная болезнь без симптомов
Один клик — и интернет станет только твоим: пошаговый лайфхак для защиты Wi-Fi

Соседи будут смотреть с открытым ртом: как превратить прогулку с собакой в настоящее шоу

Зоосфера

Каждый хозяин уверен: его собака — самая умная и особенная. И в этом есть доля правды, ведь именно питомцы становятся источником радости и гордости. Одних достаточно приучить к основным командам, чтобы наладить совместную жизнь. Но есть и те, кто хочет идти дальше — обучать четвероногого друга трюкам. Такие занятия укрепляют доверие между животным и человеком, развивают сообразительность и помогают лучше понимать друг друга.

Собака
Фото: 500px.com by Tobias Weidner, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Собака

Как правильно организовать занятия

Главное правило дрессировки — не перегружать питомца. Даже энергичный и любопытный пёс быстро устанет, если уроки будут слишком долгими. Оптимальное время для занятий — до часа в день, но обязательно с перерывами. Завершать тренировку стоит чуть раньше, чем собака устанет: тогда у неё останется интерес к следующему уроку.

Новый трюк начинают осваивать только после того, как предыдущий закрепился. Последовательность и терпение — залог успеха.

Команда "Апорт"

Игры с мячиком, палкой или любимой игрушкой — идеальный способ приучить собаку к команде "апорт". Сначала предмет бросают недалеко, почти у лап. Когда питомец поднимает его, произносят команду и поощряют лакомством. Постепенно расстояние увеличивают. Важный момент — научить возвращать предмет хозяину. Для этого дают команду "дай" и слегка касаются игрушки рукой. После отдачи — похвала и вкусняшка.

Трюк "Служить"

Этот трюк особенно нравится детям. Собака должна сесть, а хозяин подносит угощение к её носу и медленно ведёт руку вверх и чуть назад. Чтобы дотянуться, питомец приподнимается на задние лапы. В этот момент важно похвалить и закрепить действие. Иногда приходится помочь, аккуратно приподняв передние лапы. Но делать это стоит мягко, чтобы не напугать и не навредить.

Нежный "Поцелуй"

Трюк выглядит забавно и трогательно. Хозяин усаживает собаку перед собой, произносит команду и слегка наклоняется, зажав лакомство в зубах. Пёс встаёт лапами на плечи и забирает вкусняшку, облизывая лицо. Главное — чтобы питомец был социализирован и не воспринимал касание как игру "укуси".

Команда "Кружись"

Здесь работает простая схема: вкусняшка в руке хозяина описывает круг, собака следует за движением и поворачивается вокруг себя. Важно каждый раз хвалить и поощрять питомца. Со временем круги становятся меньше, и собака выполняет команду быстрее.

Изящный "Поклон"

Этот трюк похож на начало команды "лежать", только зад остаётся вверху. Хозяин подводит руку с лакомством к лапам, а другой рукой слегка поддерживает туловище. В итоге собака опускает передние лапы, сохраняя задние прямыми. Получается своеобразный "реверанс", который смотрится эффектно.

"Змейка" между ног

Для выполнения трюка хозяин движется шагами вперёд, а собака проходит между ногами, следуя за угощением. Сначала движения даются с трудом, но постепенно питомец начинает понимать схему. Это отличная игра, развивающая концентрацию и координацию.

Движение "Назад"

На первый взгляд, самое сложное упражнение. Собака стоит, хозяин произносит команду "назад" и медленно приближается. Пёс, инстинктивно уступая место, делает шаг назад. Даже за один шаг следует щедро хвалить. Постепенно животное учится двигаться назад на несколько шагов подряд.

Важные нюансы дрессировки

Любой трюк — это совместная работа. Хозяину важно не командовать свысока, а помогать питомцу понять задачу. Каждое успешное действие подкрепляется похвалой, лаской или угощением. Только положительные эмоции делают процесс эффективным.

Учитывайте темперамент и способности собаки: спокойные питомцы медленнее осваивают динамичные команды, но отлично выполняют те, что требуют выдержки. Подвижные собаки быстрее включаются в игру, но могут терять концентрацию.

Трюки не только развлекают, но и помогают в воспитании. Например, "апорт" развивает послушание, "назад" учит контролировать движение, а "змейка" развивает внимательность. Всё это делает собаку более управляемой и послушной в повседневной жизни.

Обучение трюкам — это не цирковая программа, а способ наладить доверительные отношения с собакой. Важно помнить: результат приходит постепенно, и каждая маленькая победа приближает к цели. С позитивным настроем и терпением можно вырастить питомца, который станет не только другом, но и настоящей гордостью семьи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Встретил барсука — считай, заглянул в лесную канцелярию смерти: что нельзя делать ни при каких условиях
Домашние животные
Встретил барсука — считай, заглянул в лесную канцелярию смерти: что нельзя делать ни при каких условиях
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Последние материалы
Запах чистоты с привкусом яда: микробы исчезают вместе с иммунитетом — организм остаётся без защиты
Невидимая эпидемия в саду: болезнь начинается с одного забытого яблока — не спасёт даже опрыскивание
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Финансовая мина замедленного действия? Краткосрочные депозиты захватили банки
Три тысячи в месяц — и на пенсии прибавка до 900 тысяч: вот как это работает
Самое доступное для фрилансера место: как за год превратиться в гуру цифрового кочевничества
Этот маринад превратит привычное блюдо в кулинарную магию — вот что нужно делать
Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу-актрису, отдавшую ей почку: реакция артистки удивит
Свет бьёт мимо дороги: маленькая ошибка при замене лампы превращается в штраф и головную боль
Прощай, монотонность: новые модели вытесняют чёрные леггинсы с подиумов и улиц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.