Забудьте о спокойствии: эта собака требует внимания 24/7, но дарит взамен нечто большее

Зоосфера

Эта маленькая собака с длинным телом и выразительными глазами покоряет сердца с первого взгляда. Однако за милой внешностью скрывается упрямый и бесстрашный характер. Будущий хозяин должен заранее понимать, что такса — это не просто симпатичный питомец, а собака с ярко выраженными инстинктами и своими особенностями.

Важные правила обращения с щенком

Щенков этой породы нельзя хватать или поднимать за загривок. У такс хрупкий позвоночник, и любые резкие движения могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Также важно помнить, что щенок не должен вставать на задние лапы: подобные нагрузки способны сместить позвонки.

Если в доме уже есть собака, лучше, чтобы по размеру она была близка к будущему питомцу. Слишком крупный сосед может ненароком травмировать таксу во время игр.

Прогулки и первые шаги социализации

Выводить щенка на улицу можно только после вакцинации, иначе он рискует подхватить опасные болезни. Слишком активные прыжки также нежелательны: позвоночник у малышей остаётся уязвимым.

Когда прививки сделаны, прогулки становятся важной частью жизни. На свежем воздухе щенок учится быть чистоплотным, знакомится с другими собаками и становится более дружелюбным. Взрослая такса должна гулять не меньше трёх раз в день по полчаса. Особенно важны утренний и вечерний выгул — они помогают выработать стабильный режим.

Шкодливость и повадки

Таксы известны своим игривым характером. Они могут таскать тапочки, прятать носки, разбрасывать игрушки по углам и бесконечно грызть косточки или даже сухарики. Эти собаки обожают внимание и умеют добиваться его всеми способами.

Щенок может часами носить в зубах мягкую игрушку, а если рядом есть дети — с радостью втянется в игру. Но стоит помнить: у породы сильный охотничий инстинкт. Если рядом курятник, куры могут оказаться под угрозой. Даже самая умная такса порой не способна устоять перед зовом природы.

Если питомец всё же натворил бед, хозяину придётся возместить ущерб и попросить прощения у соседей. Поэтому оставлять собаку без присмотра на улице небезопасно.

Купание и уход за шерстью

Отношение такс к воде разное: одни с удовольствием плавают, другие панически боятся купания. Мыть щенка можно раз в три месяца, используя детский или специальный шампунь. Более частое мытьё без моющих средств не повредит, но шампуни удаляют жировую защиту кожи, что приводит к сухости.

Шерсть таксы не требует сложного ухода, но регулярное вычёсывание помогает поддерживать её в хорошем состоянии. Также важно следить за состоянием ушей и когтей — у активных собак они растут особенно быстро.

Характер и воспитание

Такса с детства проявляет лидерские качества. Ей важно чувствовать себя самостоятельной и храброй. Хозяину стоит проявлять настойчивость и терпение, но не допускать грубости. Эти собаки тонко чувствуют настроение человека и могут обидеться, если с ними обращаться резко.

Воспитание должно быть последовательным: таксы быстро запоминают команды, но также быстро проверяют, можно ли ослушаться. Именно поэтому важно с первых месяцев установить чёткие правила.

Возможные трудности

Многие владельцы недооценивают энергичность этой породы. Такса легко ускользает из дома, увлечённая запахом или звуком. Вернуть её бывает непросто, ведь врождённый охотничий азарт часто сильнее воспитания.

Чтобы снизить риск побега, необходимо уделять внимание физическим нагрузкам, играм и дрессировке. Тогда у собаки будет меньше желания искать приключений на стороне.

Такса — это не просто декоративная собачка. Она сочетает в себе преданность, смекалку и охотничий характер. Такой питомец требует ответственного подхода: правильного воспитания, бережного отношения к позвоночнику и достаточного внимания. Взамен владелец получает энергичного друга, который всегда готов разделить игры и приключения.

Если заранее учитывать особенности этой породы, то щенок вырастет здоровым, весёлым и станет настоящим членом семьи.