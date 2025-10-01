Бобры подрывают Нидерланды: дамбы становятся миной замедленного действия — невидимая армия под водой

В Нидерландах на первый взгляд идиллическая картина дикой природы оборачивается серьёзным вызовом для людей. Бобры, которых когда-то полностью истребили, теперь не только вернулись, но и обжились так, что угрожают безопасности целых регионов. Их подземные ходы и плотины подрывают устойчивость дамб, дорог и полей, а ведь именно эти конструкции защищают страну от катастрофических наводнений.
В начале XIX века бобры исчезли с территории Нидерландов. Но в 1988 году экологические организации завезли их обратно, надеясь восстановить природный баланс. За три с лишним десятилетия популяция разрослась до более чем 7 тысяч особей.
Именно в этой цифре и скрыта главная сложность. Когда животных мало — они полезны, очищают водоёмы, создают новые биотопы. Но в условиях плотной застройки и постоянной борьбы с водой их строительная активность превратилась в проблему.
"Мы нашли туннели в дамбе длиной до 17 метров", — отметил специалист из управления водоснабжения Ривьеренланда.
Такие подкопы делают защитные сооружения уязвимыми. Учитывая, что четверть территории Нидерландов расположена ниже уровня моря, риск трудно переоценить.
|Ситуация
|Польза
|Опасность
|Долины рек и ручьёв
|Создают водоёмы, удерживают влагу, повышают биоразнообразие
|Подтопления домов, ферм и предприятий
|Засушливые периоды
|Сохраняют воду в ландшафте
|Нет
|Низинные польдеры под дамбами
|Нет
|Прорыв дамбы, угроза затопления больших территорий
|Сельскохозяйственные земли
|Иногда повышают плодородие почвы
|Повреждают каналы и ирригацию
Полностью убрать бобров нельзя: они охраняются законом. Даже отстрел разрешён только в исключительных случаях, например, в «красных зонах» на севере страны. В остальном действуют более мягкие меры.
Лучше всего сочетать укрепление сеткой и регулярный мониторинг с помощью дронов и тепловизоров.
Счёт идёт на миллионы евро ежегодно, и сумма растёт вместе с числом животных.
Переселение гуманнее, но малоэффективно. В «красных зонах» применяют отстрел как крайнюю меру.
Возвращение бобров в Нидерланды обернулось двойственной ситуацией: с одной стороны, животные поддерживают биоразнообразие и помогают удерживать воду в засушливые периоды, а с другой — их строительная активность угрожает дамбам, дорогам и сельскому хозяйству.
Для страны, где четверть территории расположена ниже уровня моря, цена ошибки слишком велика, поэтому власти ищут баланс между охраной природы и безопасностью людей, внедряя систему зонирования и национальный протокол по регулированию численности бобров.
