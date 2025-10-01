Бобры подрывают Нидерланды: дамбы становятся миной замедленного действия — невидимая армия под водой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:11
Зоосфера

В Нидерландах на первый взгляд идиллическая картина дикой природы оборачивается серьёзным вызовом для людей. Бобры, которых когда-то полностью истребили, теперь не только вернулись, но и обжились так, что угрожают безопасности целых регионов. Их подземные ходы и плотины подрывают устойчивость дамб, дорог и полей, а ведь именно эти конструкции защищают страну от катастрофических наводнений.

Бобры в Нидерландах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бобры в Нидерландах

Как бобры вернулись и стали проблемой

В начале XIX века бобры исчезли с территории Нидерландов. Но в 1988 году экологические организации завезли их обратно, надеясь восстановить природный баланс. За три с лишним десятилетия популяция разрослась до более чем 7 тысяч особей.

Именно в этой цифре и скрыта главная сложность. Когда животных мало — они полезны, очищают водоёмы, создают новые биотопы. Но в условиях плотной застройки и постоянной борьбы с водой их строительная активность превратилась в проблему.

"Мы нашли туннели в дамбе длиной до 17 метров", — отметил специалист из управления водоснабжения Ривьеренланда.

Такие подкопы делают защитные сооружения уязвимыми. Учитывая, что четверть территории Нидерландов расположена ниже уровня моря, риск трудно переоценить.

Сравнение

Ситуация Польза Опасность
Долины рек и ручьёв Создают водоёмы, удерживают влагу, повышают биоразнообразие Подтопления домов, ферм и предприятий
Засушливые периоды Сохраняют воду в ландшафте Нет
Низинные польдеры под дамбами Нет Прорыв дамбы, угроза затопления больших территорий
Сельскохозяйственные земли Иногда повышают плодородие почвы Повреждают каналы и ирригацию

Как борются с подземными строителями

Полностью убрать бобров нельзя: они охраняются законом. Даже отстрел разрешён только в исключительных случаях, например, в «красных зонах» на севере страны. В остальном действуют более мягкие меры.

Советы шаг за шагом

  1. Укрепление дамб металлической сеткой, чтобы животным было сложнее рыть норы.
  2. Делание берегов менее привлекательными: убирают густую растительность и выравнивают склоны.
  3. Поиск и заделка ходов — трудоёмкая, но необходимая работа.
  4. Перемещение бобров в безопасные районы, хотя часто они возвращаются назад.
  5. Использование тепловизоров в ночных патрулях для обнаружения активности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить входы в норы без внимания.
  • Последствие: подкоп расширяется, дамба становится рыхлой и может дать трещину.
  • Альтернатива: регулярно обследовать участки и сразу заделывать подземные ходы.
  • Ошибка: пытаться полностью истребить популяцию.
  • Последствие: конфликт с экологами и потеря природных функций, которые выполняют бобры.
  • Альтернатива: система зонирования с «красными зонами» и общим национальным протоколом.
  • Ошибка: игнорировать подтопления в Лимбурге.
  • Последствие: убытки фермеров, разрушение сельхозугодий.
  • Альтернатива: строительство малых дамб и каналов, регулирующих уровень воды.

FAQ

Как выбрать меры защиты дамб?

Лучше всего сочетать укрепление сеткой и регулярный мониторинг с помощью дронов и тепловизоров.

Сколько стоит ремонт после бобров?

Счёт идёт на миллионы евро ежегодно, и сумма растёт вместе с числом животных.

Что лучше: переселять или отстреливать?

Переселение гуманнее, но малоэффективно. В «красных зонах» применяют отстрел как крайнюю меру.

Мифы и правда

  • Миф: бобры всегда вредны.
  • Правда: в засушливое время они сохраняют влагу, помогая экосистемам.
  • Миф: если переселить бобра, он забудет дорогу назад.
  • Правда: животные часто возвращаются на прежнее место.
  • Миф: дамбы слишком прочные, чтобы их подкопать.
  • Правда: найдены тоннели длиной до 17 метров.

3 интересных факта

  • В среднем бобр способен срубить дерево диаметром до 20 см за одну ночь.
  • Их зубы растут всю жизнь и стачиваются при грызении древесины.
  • Бобры изменяют русло реки быстрее, чем строительная техника на малых водоёмах.

Возвращение бобров в Нидерланды обернулось двойственной ситуацией: с одной стороны, животные поддерживают биоразнообразие и помогают удерживать воду в засушливые периоды, а с другой — их строительная активность угрожает дамбам, дорогам и сельскому хозяйству.

Для страны, где четверть территории расположена ниже уровня моря, цена ошибки слишком велика, поэтому власти ищут баланс между охраной природы и безопасностью людей, внедряя систему зонирования и национальный протокол по регулированию численности бобров.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
