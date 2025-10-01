Бобры подрывают Нидерланды: дамбы становятся миной замедленного действия — невидимая армия под водой

5:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Нидерландах на первый взгляд идиллическая картина дикой природы оборачивается серьёзным вызовом для людей. Бобры, которых когда-то полностью истребили, теперь не только вернулись, но и обжились так, что угрожают безопасности целых регионов. Их подземные ходы и плотины подрывают устойчивость дамб, дорог и полей, а ведь именно эти конструкции защищают страну от катастрофических наводнений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бобры в Нидерландах

Как бобры вернулись и стали проблемой

В начале XIX века бобры исчезли с территории Нидерландов. Но в 1988 году экологические организации завезли их обратно, надеясь восстановить природный баланс. За три с лишним десятилетия популяция разрослась до более чем 7 тысяч особей.

Именно в этой цифре и скрыта главная сложность. Когда животных мало — они полезны, очищают водоёмы, создают новые биотопы. Но в условиях плотной застройки и постоянной борьбы с водой их строительная активность превратилась в проблему.

"Мы нашли туннели в дамбе длиной до 17 метров", — отметил специалист из управления водоснабжения Ривьеренланда.

Такие подкопы делают защитные сооружения уязвимыми. Учитывая, что четверть территории Нидерландов расположена ниже уровня моря, риск трудно переоценить.

Сравнение

Ситуация Польза Опасность Долины рек и ручьёв Создают водоёмы, удерживают влагу, повышают биоразнообразие Подтопления домов, ферм и предприятий Засушливые периоды Сохраняют воду в ландшафте Нет Низинные польдеры под дамбами Нет Прорыв дамбы, угроза затопления больших территорий Сельскохозяйственные земли Иногда повышают плодородие почвы Повреждают каналы и ирригацию Как борются с подземными строителями Полностью убрать бобров нельзя: они охраняются законом. Даже отстрел разрешён только в исключительных случаях, например, в «красных зонах» на севере страны. В остальном действуют более мягкие меры. Советы шаг за шагом Укрепление дамб металлической сеткой, чтобы животным было сложнее рыть норы. Делание берегов менее привлекательными: убирают густую растительность и выравнивают склоны. Поиск и заделка ходов — трудоёмкая, но необходимая работа. Перемещение бобров в безопасные районы, хотя часто они возвращаются назад. Использование тепловизоров в ночных патрулях для обнаружения активности. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: оставить входы в норы без внимания.

Последствие: подкоп расширяется, дамба становится рыхлой и может дать трещину.

Альтернатива: регулярно обследовать участки и сразу заделывать подземные ходы.

Ошибка: пытаться полностью истребить популяцию.

Последствие: конфликт с экологами и потеря природных функций, которые выполняют бобры.

Альтернатива: система зонирования с «красными зонами» и общим национальным протоколом.

Ошибка: игнорировать подтопления в Лимбурге.

Последствие: убытки фермеров, разрушение сельхозугодий.

Альтернатива: строительство малых дамб и каналов, регулирующих уровень воды. FAQ Как выбрать меры защиты дамб? Лучше всего сочетать укрепление сеткой и регулярный мониторинг с помощью дронов и тепловизоров. Сколько стоит ремонт после бобров? Счёт идёт на миллионы евро ежегодно, и сумма растёт вместе с числом животных. Что лучше: переселять или отстреливать? Переселение гуманнее, но малоэффективно. В «красных зонах» применяют отстрел как крайнюю меру. Мифы и правда Миф: бобры всегда вредны.

Правда: в засушливое время они сохраняют влагу, помогая экосистемам.

Миф: если переселить бобра, он забудет дорогу назад.

Правда: животные часто возвращаются на прежнее место.

Миф: дамбы слишком прочные, чтобы их подкопать.

Правда: найдены тоннели длиной до 17 метров. 3 интересных факта В среднем бобр способен срубить дерево диаметром до 20 см за одну ночь.

Их зубы растут всю жизнь и стачиваются при грызении древесины.

Бобры изменяют русло реки быстрее, чем строительная техника на малых водоёмах. Возвращение бобров в Нидерланды обернулось двойственной ситуацией: с одной стороны, животные поддерживают биоразнообразие и помогают удерживать воду в засушливые периоды, а с другой — их строительная активность угрожает дамбам, дорогам и сельскому хозяйству. Для страны, где четверть территории расположена ниже уровня моря, цена ошибки слишком велика, поэтому власти ищут баланс между охраной природы и безопасностью людей, внедряя систему зонирования и национальный протокол по регулированию численности бобров.