Выпустить кошку без когтей на улицу — всё равно что отправить её на тот свет: роковая ошибка хозяев

Каждый, кто хоть раз держал кошку на руках, знает, насколько это удивительные существа. Они очаровывают своей мягкостью и независимостью, но за их грациозностью скрывается множество фактов, которые не так очевидны на первый взгляд. Многие особенности кошачьего организма связаны с когтями — главным инструментом, без которого питомцы не смогли бы ни охотиться, ни защищаться. Эксперт по зоологии Анастасия Калинина поделилась интересными сведениями о когтях и привычках наших пушистых друзей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) стрижка когтей кошке

Когти и их особенности

У большинства кошек на передних лапах по пять пальцев, а на задних — только по четыре. На каждом из них расположен острый коготь, который втягивается внутрь благодаря системе мышц и сухожилий. Пока кошка спокойна, когти спрятаны, но стоит ей почувствовать опасность или желание взобраться на дерево, как они мгновенно появляются. При ходьбе же когти обычно убраны, чтобы лапы оставались мягкими и бесшумными.

Именно когти помогают кошке удерживать добычу, карабкаться на высоту или обороняться. Чтобы они не тупились, животные регулярно их точат. Одновременно с этим питомцы оставляют на поверхностях особые метки — это способ обозначить границы своей территории.

Уникальные представители

Интересно, что среди всего семейства кошачьих только гепард не может втягивать когти. Такая особенность позволяет ему лучше цепляться за землю во время стремительного бега и развивать рекордную скорость.

Когтеточка как необходимость

Любой владелец кошки знает: когти требуют ухода. Если животное живёт в квартире, ему просто необходима когтеточка. В зоомагазинах представлен огромный выбор — от простых настенных моделей до сложных игровых комплексов.

Чтобы приучить питомца к когтеточке, можно использовать игру или специальные спреи с кошачьей мятой. Если кошка предпочитает стены или мебель, стоит установить настенную когтеточку или закрепить кусок ковролина именно там, где животное любит точить когти. А вот ругать или тем более наказывать кошку физически бесполезно и жестоко. Лучше использовать мягкие методы: окликнуть, слегка побрызгать водой или зашипеть.

Для защиты мебели можно использовать полиэтилен, газеты или специальные отпугивающие спреи. Запах цитрусовых эфирных масел также эффективно мешает кошке приближаться к дивану или креслу.

Стрижка и антицарапки

Иногда хозяева подстригают питомцам когти. Делать это нужно аккуратно и только специальным когтерезом. Обычные ножницы могут повредить коготь и вызвать боль. Желательно приучать котёнка к процедуре с раннего возраста.

Существует и альтернатива — силиконовые колпачки-антицарапки, придуманные в США. Они безопасно надеваются на когти и держатся около трёх недель, постепенно отпадая по мере их роста. Животные к ним быстро привыкают, а мебель и руки хозяина остаются в целости.

Почему нельзя удалять когти

Ветеринарная операция по удалению когтей называется онихэктомия. Она заключается в ампутации первых фаланг пальцев. Такое вмешательство крайне болезненно и делает кошку инвалидом. После процедуры питомцу приходится заново учиться ходить, ведь кошки относятся к пальцеходящим животным. Они перестают прыгать, могут падать и травмироваться, а также испытывают постоянную боль, из-за чего нередко становятся агрессивными.

Существует более щадящий вариант — пересечение сухожилий, с помощью которых выпускаются когти. Но и этот метод лишает кошку естественной защиты и способности лазать. Поэтому любые подобные операции категорически не подходят животным, имеющим доступ на улицу.

Уход за когтями и безопасность

Если кошка живёт в квартире, допустимо ограничиться подрезкой когтей или использованием антицарапок. Но уличным животным такие меры противопоказаны: им жизненно необходимо уметь карабкаться на деревья и защищаться от собак или других кошек.

Хозяевам важно помнить ещё один момент — кошачьи царапины нужно обрабатывать антисептиком. На когтях иногда могут находиться бактерии, вызывающие так называемую "болезнь кошачьих царапин". Она сопровождается воспалением лимфоузлов, температурой и образованием гранулём.

Игра и воспитание

Не стоит провоцировать кошку на агрессию. Дразнить питомца или неожиданно хватать его — плохая идея. Даже котёнку не стоит позволять царапать руки во время игры. Котята прекрасно обучаются мягкому поведению, если вовремя направить их энергию.

Для этого подойдут лазерная указка, игрушечные мышки, шарики или бантики на верёвке. Активные игры помогают кошке выплеснуть энергию и снизить склонность к агрессии. А внимание и ласка хозяина укрепляют доверие и дружбу.

Когти — важная часть жизни кошки. Они помогают выживать, общаться и оставаться в хорошей форме. Задача владельца — позаботиться о том, чтобы когти питомца оставались здоровыми и при этом не наносили ущерб дому. Достаточно подобрать подходящую когтеточку, правильно ухаживать за когтями и не забывать о безопасности. А главное — любить своего питомца и строить с ним доверительные отношения.