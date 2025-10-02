Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не провоцируй: Пегова счастлива с новым возлюбленным, но есть деталь, о которой они умалчивают
Внезапный пенсионный бонус: 706 000 россиян получат до 68 тысяч рублей единовременно в 2026 году
Хватит мучиться в полете: эти хитрости изменят ваше представление об дальних перелетах
Больше не старая развалюха: как ATLAS модернизирует космическую оборону США
Кожаные, прозрачные, вязаные: перчатки вернулись и теперь задают стиль
Инжир стал символом плодородия: чем древний плод полезен и какие тайные риски несёт
Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов
Питаетесь правильно, а жир не уходит? Вот список продуктов, которые мешают прогрессу
Миллионы окрашенных голов и один вопрос: может ли краска для волос провоцировать рак

Акулья тень или косатка-убийца: кто расправился с редкой рыбой, воскресшей из небытия

5:12
Зоосфера

Гигантская рыба-пила, которую многие специалисты считали исчезнувшей в Южной Африке, вновь напомнила о себе спустя 26 лет. На пляже Восточно-Капской провинции турист случайно обнаружил её тело, выброшенное на берег. Эта находка стала сенсацией: последний раз подобный вид фиксировали в регионе ещё в 1999 году.

Рыба-пила на берегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба-пила на берегу

Неожиданная встреча

19 сентября Майк Винсент гулял у устья реки Бирха и заметил тушу почти трёхметровой рыбы длиной 2,93 м. Уникальный силуэт с длинной пилообразной мордой сразу дал понять, что это рыба-пила. Снимки он передал натуралисту Кевину Коулу из Музея Восточного Лондона.

"Было невероятно видеть этого акульего ската с длинной, пилообразной мордой. Я просто посидел рядом с ним какое-то время, размышляя об этом моменте", — рассказал Винсент изданию IFLScience.

Следы нападения

На теле обнаружили крупную рану. Специалисты считают, что её мог нанести морской хищник — вероятно, косатка, которая известна охотой на акул и скатов. Однако без анализа тканей учёные ограничены фотографиями, так что версии остаются предположениями.

Возвращение исчезнувшего вида

Рыба-пила (Pristis pristis) включена в Красный список МСОП как исчезающий вид. Она способна жить как в солёной, так и в пресной воде, нередко заходя в реки и озёра. В Южной Африке её исчезновение считали почти свершившимся фактом. Но новая находка, а также сообщения о других выброшенных тушах в районе Кайзерс-Бич, дают надежду, что популяция всё ещё существует.

Кевин Коул подчёркивает, что такие находки повышают внимание общественности к проблеме сохранения редких видов и могут стимулировать новые исследования.

Сравнение: рыба-пила и её соседи

Вид Размер Среда обитания Статус
Рыба-пила (Pristis pristis) до 7 м Моря, реки, эстуарии Под угрозой исчезновения
Скаты манты до 5-7 м Тёплые моря Уязвимый вид
Косатка до 8 м Моря и океаны Наименьшие опасения
Акула-белая до 6 м Прибрежные воды Уязвимый вид

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование редких находок → упущенные данные о популяции → фиксировать все случаи и передавать информацию учёным.
  • Отсутствие биологических образцов → невозможность анализа ДНК → создание системы быстрого реагирования для сбора материала.
  • Недооценка роли рыболовов → потеря шансов на сохранение вида → включение любителей в программы мониторинга.

А что если…

Если подтвердится, что в Южной Африке существует устойчивая популяция рыбы-пилы, это может изменить природоохранную стратегию всего региона. Возможно, придётся пересмотреть зоны рыболовства и усилить охрану устьев рек.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Подтверждает наличие вида в регионе Найдена мёртвая особь
Привлекает внимание к охране природы Нет ДНК-анализов
Может оживить исследования Сложность мониторинга в дикой среде

FAQ

Почему рыбу-пилу считали исчезнувшей

Из-за отсутствия подтверждённых встреч более 20 лет и давления со стороны рыболовства.

Опасна ли рыба-пила для человека

Нет, для людей она угрозы не представляет, хотя её пилообразный рост может нанести травму при защите.

Что будет дальше

Учёные планируют мониторинг восточного побережья Южной Африки и работу с местными рыбаками.

Мифы и правда

  • Миф: рыбы-пилы всегда живут в открытом океане.
  • Правда: они часто встречаются в устьях рек и даже в пресных озёрах.
  • Миф: пилообразная морда нужна для нападения на людей.
  • Правда: она служит для поиска добычи и самообороны.
  • Миф: они полностью исчезли.
  • Правда: новые находки доказывают обратное.

Интересные факты

  • Рыба-пила может достигать 7 метров и весить более тонны.
  • Её морда снабжена электро-рецепторами для поиска добычи в песке.

Исторический контекст

  • XIX век: рыба-пила активно встречалась в устьях африканских рек.
  • 1970-е: массовый отлов и разрушение мест обитания привели к резкому снижению численности.
  • 1999 год: последний подтверждённый случай в Южной Африке.
  • 2025 год: находка на пляже Бирха возрождает надежду на выживание вида.

Находка рыбы-пилы напомнила: даже самые редкие виды могут скрываться рядом, и судьба их выживания зависит от внимания и действий человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом
Дерево, которое сможет пережить морозы до –40 °C и всё равно даст сладкие плоды
Биотин, масло и стеклянная пилочка — формула здоровых ногтей
Зачем ехать на Лошинь в бархатный сезон: трюфели, лангустины и атмосфера античности
В контейнерах завелась плесень? Срочно сделайте это, и она вас больше не побеспокоит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.