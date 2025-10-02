Акулья тень или косатка-убийца: кто расправился с редкой рыбой, воскресшей из небытия

5:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гигантская рыба-пила, которую многие специалисты считали исчезнувшей в Южной Африке, вновь напомнила о себе спустя 26 лет. На пляже Восточно-Капской провинции турист случайно обнаружил её тело, выброшенное на берег. Эта находка стала сенсацией: последний раз подобный вид фиксировали в регионе ещё в 1999 году.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыба-пила на берегу

Неожиданная встреча

19 сентября Майк Винсент гулял у устья реки Бирха и заметил тушу почти трёхметровой рыбы длиной 2,93 м. Уникальный силуэт с длинной пилообразной мордой сразу дал понять, что это рыба-пила. Снимки он передал натуралисту Кевину Коулу из Музея Восточного Лондона.

"Было невероятно видеть этого акульего ската с длинной, пилообразной мордой. Я просто посидел рядом с ним какое-то время, размышляя об этом моменте", — рассказал Винсент изданию IFLScience.

Следы нападения

На теле обнаружили крупную рану. Специалисты считают, что её мог нанести морской хищник — вероятно, косатка, которая известна охотой на акул и скатов. Однако без анализа тканей учёные ограничены фотографиями, так что версии остаются предположениями.

Возвращение исчезнувшего вида

Рыба-пила (Pristis pristis) включена в Красный список МСОП как исчезающий вид. Она способна жить как в солёной, так и в пресной воде, нередко заходя в реки и озёра. В Южной Африке её исчезновение считали почти свершившимся фактом. Но новая находка, а также сообщения о других выброшенных тушах в районе Кайзерс-Бич, дают надежду, что популяция всё ещё существует.

Кевин Коул подчёркивает, что такие находки повышают внимание общественности к проблеме сохранения редких видов и могут стимулировать новые исследования.

Сравнение: рыба-пила и её соседи

Вид Размер Среда обитания Статус Рыба-пила (Pristis pristis) до 7 м Моря, реки, эстуарии Под угрозой исчезновения Скаты манты до 5-7 м Тёплые моря Уязвимый вид Косатка до 8 м Моря и океаны Наименьшие опасения Акула-белая до 6 м Прибрежные воды Уязвимый вид

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование редких находок → упущенные данные о популяции → фиксировать все случаи и передавать информацию учёным.

Отсутствие биологических образцов → невозможность анализа ДНК → создание системы быстрого реагирования для сбора материала.

Недооценка роли рыболовов → потеря шансов на сохранение вида → включение любителей в программы мониторинга.

А что если…

Если подтвердится, что в Южной Африке существует устойчивая популяция рыбы-пилы, это может изменить природоохранную стратегию всего региона. Возможно, придётся пересмотреть зоны рыболовства и усилить охрану устьев рек.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы Подтверждает наличие вида в регионе Найдена мёртвая особь Привлекает внимание к охране природы Нет ДНК-анализов Может оживить исследования Сложность мониторинга в дикой среде

FAQ

Почему рыбу-пилу считали исчезнувшей

Из-за отсутствия подтверждённых встреч более 20 лет и давления со стороны рыболовства.

Опасна ли рыба-пила для человека

Нет, для людей она угрозы не представляет, хотя её пилообразный рост может нанести травму при защите.

Что будет дальше

Учёные планируют мониторинг восточного побережья Южной Африки и работу с местными рыбаками.

Мифы и правда

Миф: рыбы-пилы всегда живут в открытом океане.

рыбы-пилы всегда живут в открытом океане. Правда: они часто встречаются в устьях рек и даже в пресных озёрах.

они часто встречаются в устьях рек и даже в пресных озёрах. Миф: пилообразная морда нужна для нападения на людей.

пилообразная морда нужна для нападения на людей. Правда: она служит для поиска добычи и самообороны.

она служит для поиска добычи и самообороны. Миф: они полностью исчезли.

они полностью исчезли. Правда: новые находки доказывают обратное.

Интересные факты

Рыба-пила может достигать 7 метров и весить более тонны.

Её морда снабжена электро-рецепторами для поиска добычи в песке.

Исторический контекст

XIX век: рыба-пила активно встречалась в устьях африканских рек.

рыба-пила активно встречалась в устьях африканских рек. 1970-е: массовый отлов и разрушение мест обитания привели к резкому снижению численности.

массовый отлов и разрушение мест обитания привели к резкому снижению численности. 1999 год: последний подтверждённый случай в Южной Африке.

последний подтверждённый случай в Южной Африке. 2025 год: находка на пляже Бирха возрождает надежду на выживание вида.

Находка рыбы-пилы напомнила: даже самые редкие виды могут скрываться рядом, и судьба их выживания зависит от внимания и действий человека.