Акулья тень или косатка-убийца: кто расправился с редкой рыбой, воскресшей из небытия

Гигантская рыба-пила, которую многие специалисты считали исчезнувшей в Южной Африке, вновь напомнила о себе спустя 26 лет. На пляже Восточно-Капской провинции турист случайно обнаружил её тело, выброшенное на берег. Эта находка стала сенсацией: последний раз подобный вид фиксировали в регионе ещё в 1999 году.
19 сентября Майк Винсент гулял у устья реки Бирха и заметил тушу почти трёхметровой рыбы длиной 2,93 м. Уникальный силуэт с длинной пилообразной мордой сразу дал понять, что это рыба-пила. Снимки он передал натуралисту Кевину Коулу из Музея Восточного Лондона.
"Было невероятно видеть этого акульего ската с длинной, пилообразной мордой. Я просто посидел рядом с ним какое-то время, размышляя об этом моменте", — рассказал Винсент изданию IFLScience.
На теле обнаружили крупную рану. Специалисты считают, что её мог нанести морской хищник — вероятно, косатка, которая известна охотой на акул и скатов. Однако без анализа тканей учёные ограничены фотографиями, так что версии остаются предположениями.
Рыба-пила (Pristis pristis) включена в Красный список МСОП как исчезающий вид. Она способна жить как в солёной, так и в пресной воде, нередко заходя в реки и озёра. В Южной Африке её исчезновение считали почти свершившимся фактом. Но новая находка, а также сообщения о других выброшенных тушах в районе Кайзерс-Бич, дают надежду, что популяция всё ещё существует.
Кевин Коул подчёркивает, что такие находки повышают внимание общественности к проблеме сохранения редких видов и могут стимулировать новые исследования.
|Вид
|Размер
|Среда обитания
|Статус
|Рыба-пила (Pristis pristis)
|до 7 м
|Моря, реки, эстуарии
|Под угрозой исчезновения
|Скаты манты
|до 5-7 м
|Тёплые моря
|Уязвимый вид
|Косатка
|до 8 м
|Моря и океаны
|Наименьшие опасения
|Акула-белая
|до 6 м
|Прибрежные воды
|Уязвимый вид
Если подтвердится, что в Южной Африке существует устойчивая популяция рыбы-пилы, это может изменить природоохранную стратегию всего региона. Возможно, придётся пересмотреть зоны рыболовства и усилить охрану устьев рек.
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает наличие вида в регионе
|Найдена мёртвая особь
|Привлекает внимание к охране природы
|Нет ДНК-анализов
|Может оживить исследования
|Сложность мониторинга в дикой среде
Из-за отсутствия подтверждённых встреч более 20 лет и давления со стороны рыболовства.
Нет, для людей она угрозы не представляет, хотя её пилообразный рост может нанести травму при защите.
Учёные планируют мониторинг восточного побережья Южной Африки и работу с местными рыбаками.
Находка рыбы-пилы напомнила: даже самые редкие виды могут скрываться рядом, и судьба их выживания зависит от внимания и действий человека.
