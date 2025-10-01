Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Народные уловки против слизней бессильны — один неожиданный барьер спасает капусту
Встречный дальний свет больше не ослепляет: хитрости, которыми пользуются только профи
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость
Раскрыт секрет: простое правило в магазине, которое сэкономит вам до 30% бюджета на еду
Настю просто скопировали? Безрукова высказалась о фильме Няня Оксана с Олесей Иванченко
Минус килограммы или минус здоровье: обратная сторона детокс-диет
Лучший день бросить курить — сегодня: вот что запускается в организме сразу после этого
Бюджет трещит по швам: ХМАО, ЯНАО и Тюменская область теряют миллиарды

Электричество у дна моря: популяции крабов под угрозой исчезновения — невидимые поля меняют маршруты

4:25
Зоосфера

Кабели, которые прокладываются от морских ветряных электростанций ко дну, всё чаще становятся предметом обсуждения учёных. С одной стороны, они необходимы для доставки энергии на сушу. С другой — создают электромагнитные поля, способные влиять на морскую фауну. Последние исследования показывают, что больше всего от этого страдают крабы, особенно в период миграций.

Подводные кабели и крабы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводные кабели и крабы

Электрокабели влияют на обитателей моря

Учёные из Университета Портсмута установили: кабели формируют невидимые для человека электромагнитные поля (ЭМП), которые искажают привычное поведение крабов. Причём реакция самцов и самок сильно различается.
Самки задерживаются в зоне действия ЭМП почти вдвое дольше и замедляют движение до 38 %. У самцов реакция менее предсказуема: кто-то вообще не замечает барьер, а кто-то ведёт себя хаотично.

Такое различие приводит к смещению привычных маршрутов миграций. Если самки выбирают другие места для нереста, это отражается на численности потомства и устойчивости популяций.

Сравнение: кабели и миграционные барьеры

Фактор Воздействие на крабов Долгосрочные последствия
Электромагнитные поля Задержка движения, дезориентация Нарушение миграции, снижение выживаемости потомства
Изменение маршрутов Смещение мест нереста Сокращение численности популяции
Искусственные барьеры (порты, дамбы) Физическое препятствие Ограничение ареала обитания

Как минимизировать риски

  1. На этапе проектирования учитывать маршруты миграции крабов и других морских животных.
  2. Использовать технологии экранирования кабелей, уменьшающие электромагнитное воздействие.
  3. Прокладывать кабели в местах с наименьшей биологической активностью.
  4. Создавать мониторинговые программы: отслеживать поведение животных после ввода объектов в эксплуатацию.
  5. Совмещать энергетические проекты с мерами по сохранению биоразнообразия — например, организовывать искусственные рифы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кабели прокладываются без учёта особенностей экосистем.
  • Последствие: снижение численности крабов и нарушение пищевой цепи, что отражается на рыбе и птицах.
  • Альтернатива: планирование с учётом карт миграций и применение специализированных технологий прокладки.

FAQ

Как выбрать технологии для снижения воздействия кабелей?
Лучше всего подходят методы экранирования и укладки кабелей в специальные каналы или трубы.

Сколько стоит экранирование кабеля?
Зависит от технологии: удорожание проекта может составить 10-20 %, но это окупается за счёт снижения ущерба экологии.

Что лучше для экологии — оффшорные или наземные ветряки?
Наземные не влияют на морскую фауну, но требуют больше земельных площадей и вызывают конфликты с сельским хозяйством.

Мифы и правда

  • Миф: кабели безвредны, ведь они занимают мизерную площадь дна.
  • Правда: важно не количество, а расположение — они могут перекрывать ключевые пути миграции.
  • Миф: крабы легко адаптируются к новым условиям.
  • Правда: самки демонстрируют устойчивое снижение подвижности, что напрямую влияет на популяцию.

3 интересных факта

  • Некоторые рыбы, такие как скаты, также чувствительны к электромагнитным полям.
  • Кабели могут одновременно служить убежищем для мелких организмов, формируя новые экосистемы.
  • Первые исследования влияния ЭМП на морскую жизнь начали проводиться ещё в 1980-х годах.

Ветряная энергетика — важный источник чистой энергии, но её развитие в морях и океанах требует особого внимания к экологии. Кабели, создающие электромагнитные поля, способны менять миграционное поведение крабов и других животных, что отражается на всей пищевой цепочке.

Чтобы сохранить баланс между прогрессом и природой, необходимо применять экранирование, продуманное планирование маршрутов и постоянный мониторинг. Только так можно совместить развитие "зелёной" энергетики и защиту морских экосистем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Народные уловки против слизней бессильны — один неожиданный барьер спасает капусту
Встречный дальний свет больше не ослепляет: хитрости, которыми пользуются только профи
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость
Электричество у дна моря: популяции крабов под угрозой исчезновения — невидимые поля меняют маршруты
Раскрыт секрет: простое правило в магазине, которое сэкономит вам до 30% бюджета на еду
Настю просто скопировали? Безрукова высказалась о фильме Няня Оксана с Олесей Иванченко
Минус килограммы или минус здоровье: обратная сторона детокс-диет
Лучший день бросить курить — сегодня: вот что запускается в организме сразу после этого
Бюджет трещит по швам: ХМАО, ЯНАО и Тюменская область теряют миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.