Электричество у дна моря: популяции крабов под угрозой исчезновения — невидимые поля меняют маршруты

Кабели, которые прокладываются от морских ветряных электростанций ко дну, всё чаще становятся предметом обсуждения учёных. С одной стороны, они необходимы для доставки энергии на сушу. С другой — создают электромагнитные поля, способные влиять на морскую фауну. Последние исследования показывают, что больше всего от этого страдают крабы, особенно в период миграций.
Учёные из Университета Портсмута установили: кабели формируют невидимые для человека электромагнитные поля (ЭМП), которые искажают привычное поведение крабов. Причём реакция самцов и самок сильно различается.
Самки задерживаются в зоне действия ЭМП почти вдвое дольше и замедляют движение до 38 %. У самцов реакция менее предсказуема: кто-то вообще не замечает барьер, а кто-то ведёт себя хаотично.
Такое различие приводит к смещению привычных маршрутов миграций. Если самки выбирают другие места для нереста, это отражается на численности потомства и устойчивости популяций.
|Фактор
|Воздействие на крабов
|Долгосрочные последствия
|Электромагнитные поля
|Задержка движения, дезориентация
|Нарушение миграции, снижение выживаемости потомства
|Изменение маршрутов
|Смещение мест нереста
|Сокращение численности популяции
|Искусственные барьеры (порты, дамбы)
|Физическое препятствие
|Ограничение ареала обитания
Как выбрать технологии для снижения воздействия кабелей?
Лучше всего подходят методы экранирования и укладки кабелей в специальные каналы или трубы.
Сколько стоит экранирование кабеля?
Зависит от технологии: удорожание проекта может составить 10-20 %, но это окупается за счёт снижения ущерба экологии.
Что лучше для экологии — оффшорные или наземные ветряки?
Наземные не влияют на морскую фауну, но требуют больше земельных площадей и вызывают конфликты с сельским хозяйством.
Ветряная энергетика — важный источник чистой энергии, но её развитие в морях и океанах требует особого внимания к экологии. Кабели, создающие электромагнитные поля, способны менять миграционное поведение крабов и других животных, что отражается на всей пищевой цепочке.
Чтобы сохранить баланс между прогрессом и природой, необходимо применять экранирование, продуманное планирование маршрутов и постоянный мониторинг. Только так можно совместить развитие "зелёной" энергетики и защиту морских экосистем.
