Соседи даже не узнают, что у вас есть собака: породы-невидимки, которые не подают голоса

Зоосфера

Желание завести собаку есть у многих, но часто решающим фактором становится один нюанс — лай. Даже самые любящие животных люди не всегда готовы мириться с тем, что питомец реагирует на любой стук или шаг за дверью громким "голосом". В условиях городской квартиры это превращается в настоящую проблему: хозяева устают от постоянного шума, а соседи — от назойливого эха за стеной.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Конечно, существуют методики дрессировки, позволяющие корректировать поведение питомца. Однако природу не всегда удаётся обмануть: есть породы, которые генетически склонны подавать сигнал тревоги. Для них лай — способ предупредить хозяина даже о незначительном шорохе. Но есть и противоположные примеры: собаки, которым свойственна уравновешенность и молчаливость. Именно они становятся идеальными спутниками для жителей многоквартирных домов.

Почему собаки лают?

Инстинктивная причина кроется в охранном поведении. Многие породы исторически выводились для защиты территории и жилища, поэтому их голос — это сигнал опасности. Иногда же собака использует лай для привлечения внимания хозяина или от скуки. Но всё же "тихие" собаки существуют, и они могут стать отличным выбором для тех, кто ценит спокойствие.

Породы, которые выбирают любители тишины

1. Басенджи

Эта африканская собака уникальна: она попросту не умеет лаять. Вместо привычного "гав" басенджи издают своеобразные звуки, напоминающие смесь хриплого смеха и йодля. Именно за это их иногда называют "собаками, которые не лают".

Помимо тишины, у породы есть ещё несколько плюсов: компактные размеры, гладкая шерсть, почти полное отсутствие линьки. Всё это делает их удобными для содержания в небольших квартирах. Но нужно учитывать активность этих питомцев: им требуется достаточно движения и игр.

2. Акита-ину

Эта японская порода известна всему миру благодаря истории Хатико. Акита-ину ценят не только за преданность, но и за уравновешенный характер. Эти собаки не склонны к излишней эмоциональности и крайне редко поднимают лай без веской причины.

Интересно, что акита-ину воспринимают человека не как безусловного лидера, а как равного партнёра. Они требуют уважения и тонкого подхода к воспитанию. Но в благодарность хозяин получает спокойного и надёжного компаньона.

3. Борзая

Изящные и быстрые, борзые считаются самыми быстрыми собаками в мире. При этом они обладают удивительно спокойным нравом. Лай у них — редкое явление и звучит только в особых ситуациях, когда действительно есть повод для беспокойства.

Однако у такой собаки есть свои требования: борзым нужна серьёзная физическая нагрузка. Без регулярных пробежек и игр питомец может скучать, что скажется на его поведении.

4. Мастиф

Впечатляющие размеры и грозный вид мастифа могут ввести в заблуждение. На деле это уравновешенные и дружелюбные животные, которые не склонны к громким проявлениям эмоций.

Если мастиф и проявляет недовольство, то чаще всего это выражается в низком ворчании, а не в заливистом лае. С таким питомцем в доме будет тихо, но при этом хозяин всегда может чувствовать себя в безопасности.

5. Английский бульдог

Эти коренастые собаки отлично подходят для жизни в квартире. Они спокойны, неторопливы и редко поднимают голос. Небольшие размеры и неприхотливость в уходе делают бульдогов удобными для содержания даже в условиях ограниченного пространства.

Ещё одно преимущество — бульдоги не слишком активны, поэтому не требуют изнурительных прогулок. Достаточно умеренной физической нагрузки, чтобы собака оставалась в форме.

Что стоит учитывать при выборе собаки

Даже молчаливая порода не гарантирует абсолютной тишины. Любая собака может подать голос в стрессовой ситуации или в момент радости. Поэтому важно не только выбрать правильную породу, но и уделять внимание воспитанию, социализации и ежедневным прогулкам.

Кроме того, стоит помнить: у спокойных и "тихих" пород есть свои особенности характера и потребности. Басенджи обожают активность, акита требует уважительного отношения, борзая нуждается в пробежках, мастифу важно пространство, а бульдог ценит комфорт и размеренный ритм.

Если вы мечтаете о собаке, но боитесь постоянного лая, решение есть. Существуют породы, для которых громкие звуки нехарактерны, и именно они способны подарить хозяину гармонию и уют. Главное — взвесить все особенности содержания и быть готовым к ответственному уходу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
