Мировая мода на кошачьи лестницы: швейцарцы делают из фасадов вертикальные джунгли

Швейцария неожиданно стала звездой социальных сетей благодаря необычному архитектурному элементу - "кошачьим лестницам". Эти конструкции, пристраиваемые к фасадам домов, позволяют питомцам свободно выходить на улицу или возвращаться домой даже из многоквартирных зданий. Для самих швейцарцев это привычная практика, но в TikTok она превратилась в международный феномен: миллионы просмотров собирают ролики, где кошки ловко карабкаются по мини-подиумам.
По словам исследователя кошек Денниса К. Тёрнера, популярность этих лестниц объясняется вовсе не модой, а образом жизни в стране:
"Мы — нация арендаторов, часто живущих в многоквартирных домах… мы заботимся о своих питомцах, поэтому делаем всё возможное для их благополучия", — пояснил исследователь кошек Деннис К. Тёрнер.
Домашних кошек в Швейцарии — более 2 миллионов, и примерно столько же живёт на улице. Для квартирных питомцев лестницы — способ сохранить активность и избежать стресса, связанного с замкнутым пространством.
Поставить лестницу на фасаде можно не всегда: жильцам многоквартирных домов требуется разрешение арендодателя. Эксперты советуют фиксировать договорённости письменно, чтобы избежать конфликтов и возможного демонтажа.
Предприниматели уже превратили это в бизнес. Так, компания Catwalk Cat Stairs изготавливает лестницы под заказ.
Материалы и дизайн варьируются: от простых деревянных до сложных модульных систем.
Многие задаются вопросом: могут ли лестницы использовать посторонние люди или крупные животные? Конструкции проектируются так, чтобы это было невозможно:
|Преимущества
|Возможные минусы
|Доступ к улице без риска падения
|Требует согласования с арендодателем
|Снижение стресса и поведенческих проблем
|Стоимость может быть высокой
|Поддержание активности животного
|Риск демонтажа при нарушении правил
|Эстетический элемент фасада
|Не подходит для всех домов
Если проект адаптировать для других животных — например, маленьких собак или декоративных кроликов? Это расширило бы рынок, но потребовало бы новых решений по безопасности и размерам.
Кошачьи лестницы доказали: простое решение может превратиться не только в символ заботы о питомцах, но и в культурный тренд, завоевавший весь мир.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.