Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма
Секрет вкуса прячется в деталях: новый способ изменить привычный омлет
Два пути: Валуев разделил судьбу паралимпийцев и олимпийской сборной России
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»

Мировая мода на кошачьи лестницы: швейцарцы делают из фасадов вертикальные джунгли

4:11
Зоосфера

Швейцария неожиданно стала звездой социальных сетей благодаря необычному архитектурному элементу - "кошачьим лестницам". Эти конструкции, пристраиваемые к фасадам домов, позволяют питомцам свободно выходить на улицу или возвращаться домой даже из многоквартирных зданий. Для самих швейцарцев это привычная практика, но в TikTok она превратилась в международный феномен: миллионы просмотров собирают ролики, где кошки ловко карабкаются по мини-подиумам.

Современная кошачья лестница
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кошачья лестница

Больше, чем милая идея

По словам исследователя кошек Денниса К. Тёрнера, популярность этих лестниц объясняется вовсе не модой, а образом жизни в стране:

"Мы — нация арендаторов, часто живущих в многоквартирных домах… мы заботимся о своих питомцах, поэтому делаем всё возможное для их благополучия", — пояснил исследователь кошек Деннис К. Тёрнер.

Домашних кошек в Швейцарии — более 2 миллионов, и примерно столько же живёт на улице. Для квартирных питомцев лестницы — способ сохранить активность и избежать стресса, связанного с замкнутым пространством.

Юридические нюансы

Поставить лестницу на фасаде можно не всегда: жильцам многоквартирных домов требуется разрешение арендодателя. Эксперты советуют фиксировать договорённости письменно, чтобы избежать конфликтов и возможного демонтажа.

Сколько стоит кошачий подиум

Предприниматели уже превратили это в бизнес. Так, компания Catwalk Cat Stairs изготавливает лестницы под заказ.

  • Средняя цена: около 134 352 р. (с доставкой и установкой).
  • Минимальный бюджет: примерно 140 400 р.
  • Максимум: до 734 400 р. за самые длинные конструкции с аксессуарами.

Материалы и дизайн варьируются: от простых деревянных до сложных модульных систем.

Безопасность прежде всего

Многие задаются вопросом: могут ли лестницы использовать посторонние люди или крупные животные? Конструкции проектируются так, чтобы это было невозможно:

  • ширина: около 20 см;
  • грузоподъёмность: не более 25 кг;
  • элементы расположены с учётом траектории именно кошек.

Сравнение: зачем кошке лестница

Преимущества Возможные минусы
Доступ к улице без риска падения Требует согласования с арендодателем
Снижение стресса и поведенческих проблем Стоимость может быть высокой
Поддержание активности животного Риск демонтажа при нарушении правил
Эстетический элемент фасада Не подходит для всех домов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Установка без разрешения → требование убрать конструкцию → письменное согласование.
  • Слишком широкая лестница → риск доступа другим животным → строго выдерживать размеры.
  • Дешёвые материалы → быстрое разрушение → выбирать устойчивую древесину или металл.

А что если…

Если проект адаптировать для других животных — например, маленьких собак или декоративных кроликов? Это расширило бы рынок, но потребовало бы новых решений по безопасности и размерам.

3 интересных факта

  • Первые упоминания о кошачьих лестницах в Швейцарии относятся к началу XX века.
  • В соцсетях существует отдельный хэштег #catladder с сотнями тысяч публикаций.

Исторический контекст

  • 1900-е: первые импровизированные лестницы у частных домов.
  • 1970-е: распространение практики в городах с большим числом арендаторов.
  • 2000-е: появление фирм, предлагающих готовые конструкции.
  • 2020-е: феномен соцсетей превращает швейцарские лестницы в мировой тренд.

Кошачьи лестницы доказали: простое решение может превратиться не только в символ заботы о питомцах, но и в культурный тренд, завоевавший весь мир.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.