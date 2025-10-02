Мировая мода на кошачьи лестницы: швейцарцы делают из фасадов вертикальные джунгли

Швейцария неожиданно стала звездой социальных сетей благодаря необычному архитектурному элементу - "кошачьим лестницам". Эти конструкции, пристраиваемые к фасадам домов, позволяют питомцам свободно выходить на улицу или возвращаться домой даже из многоквартирных зданий. Для самих швейцарцев это привычная практика, но в TikTok она превратилась в международный феномен: миллионы просмотров собирают ролики, где кошки ловко карабкаются по мини-подиумам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная кошачья лестница

Больше, чем милая идея

По словам исследователя кошек Денниса К. Тёрнера, популярность этих лестниц объясняется вовсе не модой, а образом жизни в стране:

"Мы — нация арендаторов, часто живущих в многоквартирных домах… мы заботимся о своих питомцах, поэтому делаем всё возможное для их благополучия", — пояснил исследователь кошек Деннис К. Тёрнер.

Домашних кошек в Швейцарии — более 2 миллионов, и примерно столько же живёт на улице. Для квартирных питомцев лестницы — способ сохранить активность и избежать стресса, связанного с замкнутым пространством.

Юридические нюансы

Поставить лестницу на фасаде можно не всегда: жильцам многоквартирных домов требуется разрешение арендодателя. Эксперты советуют фиксировать договорённости письменно, чтобы избежать конфликтов и возможного демонтажа.

Сколько стоит кошачий подиум

Предприниматели уже превратили это в бизнес. Так, компания Catwalk Cat Stairs изготавливает лестницы под заказ.

Средняя цена: около 134 352 р. (с доставкой и установкой).

Минимальный бюджет: примерно 140 400 р.

Максимум: до 734 400 р. за самые длинные конструкции с аксессуарами.

Материалы и дизайн варьируются: от простых деревянных до сложных модульных систем.

Безопасность прежде всего

Многие задаются вопросом: могут ли лестницы использовать посторонние люди или крупные животные? Конструкции проектируются так, чтобы это было невозможно:

ширина: около 20 см;

около 20 см; грузоподъёмность: не более 25 кг;

не более 25 кг; элементы расположены с учётом траектории именно кошек.

Сравнение: зачем кошке лестница

Преимущества Возможные минусы Доступ к улице без риска падения Требует согласования с арендодателем Снижение стресса и поведенческих проблем Стоимость может быть высокой Поддержание активности животного Риск демонтажа при нарушении правил Эстетический элемент фасада Не подходит для всех домов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Установка без разрешения → требование убрать конструкцию → письменное согласование.

Слишком широкая лестница → риск доступа другим животным → строго выдерживать размеры.

Дешёвые материалы → быстрое разрушение → выбирать устойчивую древесину или металл.

А что если…

Если проект адаптировать для других животных — например, маленьких собак или декоративных кроликов? Это расширило бы рынок, но потребовало бы новых решений по безопасности и размерам.

3 интересных факта

Первые упоминания о кошачьих лестницах в Швейцарии относятся к началу XX века.

В соцсетях существует отдельный хэштег #catladder с сотнями тысяч публикаций.

Исторический контекст

1900-е: первые импровизированные лестницы у частных домов.

первые импровизированные лестницы у частных домов. 1970-е: распространение практики в городах с большим числом арендаторов.

распространение практики в городах с большим числом арендаторов. 2000-е: появление фирм, предлагающих готовые конструкции.

появление фирм, предлагающих готовые конструкции. 2020-е: феномен соцсетей превращает швейцарские лестницы в мировой тренд.

Кошачьи лестницы доказали: простое решение может превратиться не только в символ заботы о питомцах, но и в культурный тренд, завоевавший весь мир.