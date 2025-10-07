Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Там, где можно упасть в лаву и остаться живым: загадка вулкана, что ломает все правила
Секрет умного кота: чем кормить котёнка в первые месяцы, чтобы вырастить здорового и сообразительного питомца
Wildberries и Ozon под прицелом ФАС: что изменится для поставщиков
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына

Эту собаку 2500 лет прятали от простолюдинов: почему мопсы считались сокровищем китайских императоров

Зоосфера

Мопсы всегда умели завоевывать внимание людей — и внешностью, и характером. Небольшая собака с широкой челюстью и трогательной мордочкой со складками издавна считалась настоящим компаньоном, которому нет равных по преданности и бесстрашию.

Мопс
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias-N, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мопс

Истоки и древние традиции

История мопсов насчитывает не одно тысячелетие. Более 2500 лет назад они стали любимцами китайской знати и жили при дворе императоров. Родиной этих короткошёрстных собак принято считать Тибет, но именно в Китае их культ достиг невероятного размаха.

Высочайшими указами мопсов запрещалось показывать простым людям, настолько они были ценны. Для охоты или прогулок питомцев перевозили в закрытых носилках, оберегая от чужих взглядов и возможного сглаза. Позже, во времена расцвета Запретного города, селекционеры вывели миниатюрных собак, которые помещались в кармане шёлкового халата.

Особенно ценились особи с "знаками свыше". Белое пятно на лбу считалось прикосновением самого Будды, а складки кожи на морде, похожие на иероглиф, символизировали принцев крови. Так собаки становились не просто любимцами, а своеобразными оберегами.

Характер и поведение

Мопсы с ранних времён славились весёлым нравом и общительностью. Они доверчивы, любят внимание и обожают детей. Вместе с тем такие собаки очень чувствительны к обидам. Даже лёгкая грубость может заставить питомца замкнуться и отказаться общаться.

При всей своей компактности мопсы невероятно смелы. Ростом всего около 30 сантиметров, они без колебаний вступают в противостояние с более крупными породами, если чувствуют угрозу хозяину. Овчарки, терьеры или даже сенбернары не пугают маленького отважного пса.

Уход и образ жизни

Несмотря на миниатюрность, мопсы достаточно выносливы. Они с удовольствием составят компанию в прогулке или долгой пешей прогулке. Однако владельцам стоит помнить: чрезмерные нагрузки этим собакам противопоказаны. После активного дня им необходим отдых, и лучшего места, чем колени хозяина, мопс не найдёт — заснёт мгновенно, тихо похрапывая.

Эти питомцы не переносят жару. Летом они стараются спрятаться в прохладном месте, поэтому в жаркие дни важно избегать перегрева. В пище мопсы неприхотливы, но склонны к перееданию. Они способны съесть всё, что предложат, поэтому контроль рациона обязателен. Иначе животное быстро набирает вес, что негативно отражается на здоровье.

Особенности общения

Мопсы невероятно дружелюбны и любят внимание, но чужие прикосновения переносят с трудом. Попытки незнакомцев погладить или взять их на руки вызывают у собак дискомфорт. Для нормального самочувствия им достаточно ласки и заботы своего человека.

С хозяином мопс открыт и искренен. Это собака-компаньон, которая умеет подстраиваться под настроение семьи: будет играть с детьми, сопровождать на прогулке или тихо отдыхать рядом вечером.

Мопс — это сочетание преданности, весёлого характера и необычайной храбрости. Он одинаково хорошо чувствует себя в семье с детьми или у одинокого хозяина. Но, чтобы питомец был здоров и счастлив, важно учитывать его особенности: не допускать переутомления, следить за питанием и ограждать от изнуряющей жары.

Эта "игрушечная" собачка давно перестала быть символом императорской власти и стала настоящим другом для миллионов людей по всему миру.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына
В Японии масло меняют не по пробегу, а по календарю — вот почему профилактика важнее экономии
Свет, что горит 150 лет: история болгарского маяка, устоявшего перед морем, временем и тайнами прошлого
Гибридная афера: как автокомпании заставляют нас верить в миф об экономии
Когда мох и масла — просто маркетинг: почему наука не верит баночкам с обещаниями природы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.