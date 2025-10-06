Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из глубины тысячелетий: гробница Аменхотепа III открывает свои двери туристам
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Китайский премиум, который удивил даже скептиков: как Tank 700 превзошёл ожидания
Как один спорный момент определил исход дерби ЦСКА – Спартак: мнение эксперта
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Обычный автомобиль — необычная реакция: почему продажа машины Галкина* разозлила Бородина
Рынок ожил, когда никто не верил: Мосбиржа оттолкнулась от дна — и это только начало
Земляника готовит реванш: что сделать, чтобы в следующем году грядки взорвались ягодами
Революция на кухне: зачем отказываться от плиты в пользу быстрой конвекции — раскроем секрет

Жестокость порождает жестокость: как воспитание наказаниями превращает собаку в опасного зверя

5:21
Зоосфера

Животные живут рядом с человеком уже тысячи лет, и за это время мы научились понимать их привычки и характер. Но даже опытные хозяева порой сталкиваются с вопросами: как воспитать ласковую собаку и почему кошка ведёт себя так, будто хочет отомстить? Ответы на эти темы помогут сделать жизнь с питомцем проще и комфортнее.

Собака отворачивается от гостя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака отворачивается от гостя

Правила воспитания доброй собаки

Хозяин — главный пример для питомца. Чтобы воспитать уравновешенную и дружелюбную собаку, прежде всего нужно самому проявлять терпение и доброту. Жестокость, крики и наказания не формируют послушание, а, наоборот, приводят к страхам и агрессии.

Щенка необходимо с детства приучать к правилам, которые будут действовать и во взрослом возрасте. Если маленькому пёсику разрешать кусаться или рычать во время игры, во взрослом состоянии это может превратиться в серьёзную проблему. Полезно освоить команду "Дай": хозяин берёт игрушку, возвращает её обратно и хвалит щенка. Так собака понимает, что нет повода охранять свои вещи от членов семьи.

Социализация и безопасность

Общение с другими животными — важная часть воспитания. Но знакомить щенка стоит только с дружелюбными собаками, чтобы избежать травмирующих ситуаций. Контакты нужно расширять постепенно, начиная с коротких и спокойных встреч.

Также важно не позволять щенку гоняться за кошками или рычать на других питомцев, даже если речь идёт о маленькой декоративной породе. Многие считают, что крошечным собачкам воспитание не нужно, но это ошибка: агрессивные повадки с рук могут закончиться конфликтом с крупным псом.

Собака и дети

Дети часто становятся объектом ревности или страха у животных. Если собака с детства не привыкла к малышам, она может воспринимать их как угрозу и даже рычать. Поэтому знакомство нужно проводить постепенно и только под контролем взрослых. Ребёнку следует объяснить, что нельзя дразнить щенка, тянуть его за хвост или причинять боль.

Когда животное понимает, что ребёнок не опасен, оно начинает относиться к нему как к члену стаи. Такой контакт полезен для всех: малыш учится ответственности и заботе, а собака получает нового друга.

Привычка к процедурам

Уход за питомцем — это не только кормление и прогулки, но и регулярные процедуры: расчёсывание, стрижка когтей, обработка ран. Многие собаки боятся подобных манипуляций и реагируют агрессивно. Чтобы избежать проблем, щенка стоит с раннего возраста мягко приучать к этим действиям: сначала недолго, затем постепенно увеличивая время.

Причины собачьей агрессии

Часто агрессия возникает не из-за плохого характера, а как реакция на страх или боль. В таких случаях собака стремится защититься. Хозяину важно распознавать эти моменты и помогать питомцу справляться с эмоциями. Чем больше доверия будет между вами, тем спокойнее и послушнее станет животное.

Кошачья "месть" — миф или правда?

Многие хозяева уверены, что кошки способны мстить. На самом деле это скорее наше очеловечивание их поведения. Если кот начал гадить в неположенном месте, причиной может быть неудобный лоток, неподходящий наполнитель или болезнь. Иногда помогает установка второго туалета или выбор более спокойного места.

Иногда кошка метит обувь или вещи, чтобы оставить запах и обозначить территорию. Решить проблему помогает кастрация и банальная привычка убирать обувь в шкаф.

Кот и его энергия

Избыточная энергия тоже может приводить к странным поступкам: питомец нападает на ноги, царапает или кусает. В таких случаях необходимо предложить ему игры — лазерную указку, бантик на верёвочке, игрушечную мышь. Если дать кошке возможность реализовать охотничий инстинкт, она станет гораздо спокойнее.

Важно также не дразнить животное и не позволять даже котёнку царапать руки или ноги. То, что кажется безобидным в раннем возрасте, во взрослом состоянии может перерасти в проблему.

Почему кот портит мебель?

Царапанье диванов, обоев и дверей — естественное поведение. Кошкам необходимо стачивать когти, и если не предложить им альтернативу, они выберут предметы интерьера. Решение простое — купить или сделать когтеточку, а иногда и несколько, чтобы поставить их в разных комнатах.

При правильной привычке питомец будет точить когти только на предназначенных для этого поверхностях, а мебель останется в порядке.

Правильный уход и воспитание помогают избежать большинства проблем в общении с домашними животными. Собаки становятся добрыми и спокойными, если хозяин проявляет терпение, уважение и последовательность. Кошки же вовсе не мстят, а лишь реагируют на неудобства или реализуют природные инстинкты. Понимание этих особенностей делает совместную жизнь человека и питомца гармоничной и радостной.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Домашние животные
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Как один спорный момент определил исход дерби ЦСКА – Спартак: мнение эксперта
Китайский премиум, который удивил даже скептиков: как Tank 700 превзошёл ожидания
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Обычный автомобиль — необычная реакция: почему продажа машины Галкина* разозлила Бородина
Рынок ожил, когда никто не верил: Мосбиржа оттолкнулась от дна — и это только начало
Земляника готовит реванш: что сделать, чтобы в следующем году грядки взорвались ягодами
Революция на кухне: зачем отказываться от плиты в пользу быстрой конвекции — раскроем секрет
Никотин против технологий: эти интернет-методы увеличивают шансы бросить курить на 110%
Маска для лица: уход, который должен был напитать кожу, но превратился в источник усталости и раздражения
Цена спокойного понедельника — 5 минут в воскресенье: этот ритуал спасёт ваши нервы на всю неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.