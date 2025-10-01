Кошачьи годы против человеческих: где правда и мифы о том, сколько лет питомцу по-нашему

Кошки живут иначе, чем люди, и потому их возраст часто вызывает вопросы у хозяев. Многим интересно: сколько лет было бы питомцу, если перевести его жизнь в "человеческие годы"? Такой пересчёт условен, но помогает лучше понять потребности и состояние здоровья кошки на разных этапах её жизни.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке
Как переводить кошачий возраст в человеческий
Развитие кошки в первые годы идёт стремительно. Именно поэтому пересчёт возраста не может быть одинаковым для всех периодов: котёнок взрослеет куда быстрее, чем человек.
Первый год жизни соответствует примерно 15 человеческим годам.
Ко второму году кошка достигает около 25 лет.
Дальше прибавка замедляется: каждый следующий год равен примерно 4-7 человеческим.
Основные этапы жизни кошки
Котёнок (0-1 год): интенсивный рост, формирование характера, обучение.