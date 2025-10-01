Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Обязательная маркировка домашних животных в России всё ближе к реализации. Законопроект о её введении уже внесён в Госдуму, и обсуждения этой инициативы вызывают живой отклик у специалистов. Основная цель — привязать питомца к конкретному хозяину, чтобы снизить количество отказов и брошенных животных, а также упорядочить рынок их разведения и продажи.

Собака и кошка с ошейниками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и кошка с ошейниками

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отметил, что инициатива способна изменить отношение к владению питомцами:

"Обязательная маркировка животных в России повысит индивидуальную ответственность и сократит поток брошенных питомцев", — заявил президент НАЗ Кирилл Дмитриев.

Что даст обязательная маркировка

Маркировка сделает невозможной продажу незарегистрированных животных: владелец обязан будет оформить регистрацию, а покупатель сможет проверить историю питомца. Это упростит контроль за заводчиками и снизит количество стихийных продаж. Кроме того, появится реальная возможность отслеживать потерянных животных и выявлять тех, кто выбрасывает питомцев.

Какие методы обсуждаются

Законопроект предусматривает несколько способов: ошейники, бирки, татуировки и микрочипы. Но эксперты сходятся во мнении, что именно чипирование наиболее эффективно:

  • ошейник можно снять;
  • бирка в ухе подвержена повреждениям;
  • микрочип надёжнее и стоит всего около 150 рублей.

Дмитриев предложил начать с пилотного проекта для собак — так проще протестировать систему, ведь в стране насчитывается порядка 25 млн собак и около 50 млн кошек. При этом четверть собак уже внесены в базу Российской кинологической федерации.

Сравнение методов маркировки

Способ Преимущества Недостатки
Ошейник Дешёвый, легко использовать Снимается или теряется
Бирка Визуально заметна Можно оторвать, животному неприятно
Татуировка Долговечна Больно, сложно нанести
Микрочип Надёжный, недорогой, не мешает животному Требуется сканер для считывания

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор бирки вместо чипа → риск повреждения и потери → переход на чипирование.
  • Продажа незарегистрированного животного → штрафы и невозможность легализации → регистрация в системе.
  • Игнорирование маркировки → отсутствие базы для поиска пропавших → внедрение единой цифровой платформы.

А что если…

Систему внедрят не только для кошек и собак, но и для экзотических животных? Это позволит контролировать рынок редких питомцев, исключить незаконную торговлю и защитить биоразнообразие.

Плюсы и минусы обязательной маркировки

Плюсы Минусы
Контроль владельцев и заводчиков Дополнительные расходы на регистрацию
Снижение числа брошенных животных Сопротивление части владельцев
Возможность поиска потеряшек Нужна инфраструктура сканеров
Прозрачность рынка Риск недобросовестного исполнения

FAQ

Сколько стоит чипировать животное

Сам чип стоит около 150 рублей, в клиниках процедура обходится дороже — от 500 до 2000 рублей.

Можно ли отказаться от маркировки

После принятия закона для определённых видов животных — нет, процедура станет обязательной.

Будет ли база данных открытой

Планируется государственная информационная система с ограниченным доступом, где будут храниться сведения о питомце и владельце.

Мифы и правда

  • Миф: чипирование опасно для здоровья.
  • Правда: современные чипы биосовместимы и не вызывают воспалений.
  • Миф: маркировка нужна только заводчикам.
  • Правда: она помогает и обычным владельцам найти питомца.
  • Миф: процедура слишком дорогая.
  • Правда: цена сопоставима с базовой вакцинацией.

Интересные факты

  • Первые микрочипы для животных появились в 1980-х в США.
  • В некоторых странах Европы чипирование собак обязательно уже более 20 лет. 

Исторический контекст

  • 1990-е — в России появляются первые компании, предлагающие чипирование.
  • 2000-е — отдельные питомники начинают использовать базы данных.
  • 2010-е — многие регионы вводят пилотные проекты маркировки.
  • 2020-е — обсуждение законопроекта об обязательной регистрации и чипировании.

Введение обязательной маркировки станет важным шагом к цивилизованному обращению с животными и формированию ответственного отношения владельцев к своим питомцам, как сообщает сайт Москва 24.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
