Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак

Обязательная маркировка домашних животных в России всё ближе к реализации. Законопроект о её введении уже внесён в Госдуму, и обсуждения этой инициативы вызывают живой отклик у специалистов. Основная цель — привязать питомца к конкретному хозяину, чтобы снизить количество отказов и брошенных животных, а также упорядочить рынок их разведения и продажи.
Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отметил, что инициатива способна изменить отношение к владению питомцами:
"Обязательная маркировка животных в России повысит индивидуальную ответственность и сократит поток брошенных питомцев", — заявил президент НАЗ Кирилл Дмитриев.
Маркировка сделает невозможной продажу незарегистрированных животных: владелец обязан будет оформить регистрацию, а покупатель сможет проверить историю питомца. Это упростит контроль за заводчиками и снизит количество стихийных продаж. Кроме того, появится реальная возможность отслеживать потерянных животных и выявлять тех, кто выбрасывает питомцев.
Законопроект предусматривает несколько способов: ошейники, бирки, татуировки и микрочипы. Но эксперты сходятся во мнении, что именно чипирование наиболее эффективно:
Дмитриев предложил начать с пилотного проекта для собак — так проще протестировать систему, ведь в стране насчитывается порядка 25 млн собак и около 50 млн кошек. При этом четверть собак уже внесены в базу Российской кинологической федерации.
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Ошейник
|Дешёвый, легко использовать
|Снимается или теряется
|Бирка
|Визуально заметна
|Можно оторвать, животному неприятно
|Татуировка
|Долговечна
|Больно, сложно нанести
|Микрочип
|Надёжный, недорогой, не мешает животному
|Требуется сканер для считывания
Систему внедрят не только для кошек и собак, но и для экзотических животных? Это позволит контролировать рынок редких питомцев, исключить незаконную торговлю и защитить биоразнообразие.
|Плюсы
|Минусы
|Контроль владельцев и заводчиков
|Дополнительные расходы на регистрацию
|Снижение числа брошенных животных
|Сопротивление части владельцев
|Возможность поиска потеряшек
|Нужна инфраструктура сканеров
|Прозрачность рынка
|Риск недобросовестного исполнения
Сам чип стоит около 150 рублей, в клиниках процедура обходится дороже — от 500 до 2000 рублей.
После принятия закона для определённых видов животных — нет, процедура станет обязательной.
Планируется государственная информационная система с ограниченным доступом, где будут храниться сведения о питомце и владельце.
Введение обязательной маркировки станет важным шагом к цивилизованному обращению с животными и формированию ответственного отношения владельцев к своим питомцам, как сообщает сайт Москва 24.
