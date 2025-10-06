Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ключи в руках, а в квартире чужие люди: как мошенники сдают одно жильё десятерым одновременно
Автомобилисты теряют тысячи рублей из-за одной ленивой привычки: как убить аккумулятор, даже не заметив
Октябрьский вызов для сборной России: Иран и Боливия проверят, на что способны наши футболисты
Музыкальный фронт против Мити Фомина: две компании пошли в атаку одновременно
Жирные у корней, сухие на концах: двойная жизнь волос, которую можно остановить
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
15 лет ожидания: Бразилия и Саудовская Аравия подписали судьбоносный авиационный протокол
От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой
Этот участок тела стареет быстрее лица — вот древние практики, которые помогут это остановить

Когда кошка — больше чем просто кошка: 5 преданных пород с собачьей душой

3:56
Зоосфера

Кошки традиционно считаются более самостоятельными, чем собаки. Они могут подолгу оставаться в одиночестве, не требуют регулярных прогулок и в целом легче переносят отсутствие хозяина. Однако не все знают, что среди кошачьих есть породы, которые способны проявлять верность ничуть не меньше, чем собаки. Такие питомцы становятся настоящими друзьями и удивляют преданностью.

Абиссинская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Абиссинская кошка

Абиссинская кошка: грация и интеллект

Одна из древнейших пород, которая считается эталоном кошачьей грации. Абиссинцы отличаются гармоничным телосложением и необычным "тиккированным" окрасом. У них спокойный характер, и при этом они очень ориентированы на хозяина. Эти кошки любят участвовать во всех домашних делах, но не докучают чрезмерным вниманием.

За шерстью ухаживать просто — достаточно раз в неделю вычесывать питомца. Абиссинцы хорошо уживаются с детьми и другими животными, при этом остаются верными и спокойными спутниками.

Сибирская кошка: пушистый защитник

Сибирская кошка сразу завораживает густой и длинной шерстью. Но её красота — не единственное достоинство. Эти животные отличаются уравновешенностью, терпением и способны прекрасно ладить с детьми.

Интересно, что многие заводчики отмечают у сибиряков черты "охранника". Благодаря природной близости к диким кошкам они обладают сильным охотничьим инстинктом. Живя в частном доме, сибирская кошка может избавить хозяев от грызунов ещё до того, как проблема будет замечена.

Мейн-кун: добрый гигант

Мейн-кун — одна из самых крупных домашних кошек в мире. Вес взрослого самца может достигать 8 килограммов, а длина тела с хвостом — около метра. Несмотря на внушительные размеры, это удивительно ласковые и верные животные.

Мейн-куны обожают общение и легко находят общий язык с детьми. Они не проявляют агрессии и предпочитают быть рядом с хозяином в любых обстоятельствах. Но такая кошка требует особого ухода: регулярного вычесывания, внимания к питанию и здоровью.

Меконгский бобтейл: спокойный долгожитель

Эта порода была создана российскими селекционерами на основе азиатских кошек. Отличительная черта — короткий "помпоновый" хвост и невероятное долголетие: многие представители живут более 20 лет.

Меконгские бобтейлы очень привязаны к своим владельцам и обожают внимание. При этом они спокойные и ненавязчивые: питомец не станет требовать вашего присутствия громким мяуканьем. Их уравновешенный нрав делает их идеальными спутниками для семейной жизни.

Невская маскарадная: очарование и преданность

Эта порода — разновидность сибирских кошек, но с характерным окрасом, напоминающим сиамских и тайских собратьев. Шерсть у них длинная и шелковистая, а глаза ярко-голубые.

Невская маскарадная отличается дружелюбием и высоким уровнем привязанности к хозяину. Эти кошки терпеливы, ласковы и хорошо подходят для семей с детьми. Помимо верности, они обладают уравновешенным характером и способны стать настоящим другом каждому члену семьи.

Хотя кошек принято считать независимыми созданиями, многие из них могут удивить своей преданностью. Абиссинцы, сибиряки, мейн-куны, меконгские бобтейлы и невские маскарадные — это породы, которые ценят человеческое внимание и остаются рядом с хозяином долгие годы. Если вы хотите завести верного друга, не ограничивайтесь собаками: среди кошек тоже есть настоящие "хранители семьи".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Садоводство, цветоводство
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Наука и техника
Межзвёздный монстр ворвался в Солнечную систему: учёные обнаружили космическую аномалию
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Экономия начинается с колёс: как одна деталь превращает авто в прожорливого монстра
Авиакомпании ставят на роскошь: как три гиганта меняют правила игры для пассажиров
Древний Китай раскрыл тёмную сторону цивилизации: археологи нашли мастерскую по обработке человеческих костей
Запретный плод: почему живописные цветы на балконе могут обернуться штрафом
Элегантность вне времени: как подружить синий и коричневый в своем осеннем гардеробе
Электричество за 1000 евро: как новая система котировок ударила по Прибалтике
Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы
Чехол может убить ваш мотоцикл: главные ошибки зимнего хранения
Куст забывает, что он красавец: правильная обрезка розмарина творит чудеса омоложения
Они видят то, что скрыто от человека: как кошки на самом деле защищают дом от невидимой угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.