Тихий убийца в доме: 9 вещей, которые мгновенно отравят или покалечат вашу собаку

Четвероногий друг приносит в дом радость, уют и ощущение семьи. Но вместе с этим появляется огромная ответственность, ведь забота о питомце ложится на плечи хозяина на многие годы. Собаки живут в среднем от 10 до 16 лет, и всё это время именно человек отвечает за их безопасность и здоровье.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Чтобы жизнь любимца была долгой и спокойной, важно знать, какие опасности могут подстерегать его в доме. Многие угрозы незаметны на первый взгляд, но способны привести к серьёзным последствиям.

Опасность проводов

Щенки особенно любопытны и часто проверяют всё на зуб. Провода становятся их целью — а это смертельно опасно. Электрический ток может вызвать остановку сердца, паралич дыхания или серьёзные ожоги. Лучший выход — спрятать все кабели в специальные короба или хотя бы поднять их на недосягаемую высоту.

Лекарства и бытовая химия

Аптечка и средства для уборки должны храниться в местах, недоступных для животного. Даже небольшая доза лекарства, предназначенного для человека, может привести к сильному отравлению или гибели собаки. Чистящие жидкости и порошки также опасны: они способны вызвать ожоги слизистых и тяжёлые поражения внутренних органов.

Растения в доме

Не все комнатные цветы безопасны. Например, диффенбахия, азалия, калла или олеандр ядовиты для собак. Даже небольшой кусочек листа может вызвать аллергию, понос, рвоту или удушье. Если питомец проявляет интерес к растениям, стоит заранее выяснить, какие именно цветы представляют угрозу, и убрать их из дома.

Мусорное ведро

Соблазн заглянуть в мусорное ведро у многих собак очень велик. Но остатки еды и другие отходы могут привести к проблемам с желудком, кишечной непроходимости и даже к необходимости хирургического вмешательства. Чтобы избежать неприятностей, лучше использовать ведро с плотно закрывающейся крышкой.

Другие животные

При появлении нового питомца в доме не стоит забывать о старожилах. Кошки, попугаи или даже другие собаки могут воспринимать новичка как соперника. Чтобы избежать конфликтов, нужно постепенно приучать животных друг к другу, создавая атмосферу доверия и спокойствия.

Игрушки и мелкие предметы

Сегодня в магазинах представлено множество игрушек для собак, но далеко не все они безопасны. Недобросовестные производители используют токсичные материалы, а мелкие детали могут легко попасть в желудок животного и вызвать закупорку кишечника. Кроме того, питомцы нередко играют с носками, резинками или расческами — и такие вещи тоже представляют угрозу. Всё, что может быть проглочено, нужно убрать подальше.

Опасность балкона

Любопытство часто играет с собаками злую шутку. Открытый балкон может стать местом трагедии: даже взрослые псы иногда падают вниз, пытаясь поймать птицу или выглянуть на улицу. Решение простое — установить сетку или специальные защитные конструкции.

Мебель и высота

Для щенков и маленьких пород даже обычный диван может быть слишком высоким. Прыжок с мебели иногда заканчивается переломом или вывихом. Чтобы избежать травм, стоит постелить мягкий ковёр или приобрести лесенку для подъёма и спуска.

Уличная обувь

На обуви с улицы можно занести в дом множество вирусов и бактерий. Любопытный питомец, обнюхивая и облизывая ботинки, рискует заразиться опасными заболеваниями. Поэтому обувь лучше убирать в шкаф, а собаку ежегодно прививать, чтобы защитить её от инфекций.

Ответственность хозяина

Забота о безопасности питомца — это не разовое действие, а постоянная работа. Нужно предусмотреть все мелочи: где хранить лекарства, как спрятать провода, какие игрушки покупать. Только внимательное отношение и любовь помогут сохранить здоровье четвероногого друга на долгие годы.

Дом может быть полон скрытых опасностей, но большинство из них легко устранить. Главное — помнить, что собака полностью доверяет своему хозяину. А это доверие — ещё один повод сделать всё возможное для её спокойной и долгой жизни.