Этим людям нельзя даже смотреть в сторону бойцовских породы: самая частая ошибка покупателей

4:11
Зоосфера

Бойцовские собаки — это особая категория домашних питомцев, требующая от владельца не только любви и внимания, но и глубоких знаний в области воспитания и дрессировки. Эти животные не подойдут каждому: они могут стать преданными и послушными компаньонами лишь в руках ответственного человека, готового к ежедневной работе и тесному сотрудничеству с профессиональным кинологом.

Американский стаффордширский терьер
Фото: commons.wikimedia.org by Germiona S, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Американский стаффордширский терьер

История и особенности бойцовских пород

Таких собак изначально выводили для участия в боях. Хотя подобные развлечения давно находятся под запретом, их наследственные черты сохранились. Селекция формировала у псов силу, выносливость и склонность к доминированию. Поэтому, даже если конкретный щенок растёт в семье с любовью, в его характере могут проявляться зачатки агрессивности, требующие грамотной коррекции.

Эти собаки обладают выраженной энергией и мощной физикой. Им необходимы долгие прогулки, спортивные нагрузки и чёткие правила поведения. Именно поэтому неподготовленный хозяин рискует столкнуться с трудностями, которые со временем перерастут в серьёзные проблемы.

Кому стоит отказаться от идеи завести бойцовскую собаку

Эксперт в области дрессировки Дженсен Дарк отмечает, что далеко не каждый человек способен справиться с питомцем подобной породы.

"Такие собаки могут быть склонны к агрессии и доминированию, поэтому подбирать хозяина им нужно особенно тщательно", — пояснил кинолог Дженсен Дарк.

1. Люди без свободного времени

Регулярные тренировки и многочасовые прогулки — это не рекомендация, а необходимость. Если хозяин не сможет обеспечить питомцу физическую активность и дисциплину, собака начнёт срывать накопившуюся энергию на вещах и даже на людях. Это не только снижает качество жизни питомца, но и ставит под угрозу безопасность окружающих.

2. Владельцы без опыта и знаний

Завести бойцовскую собаку "на удачу" — огромный риск. Нельзя надеяться только на врождённую преданность животного. Владелец должен разбираться в основах дрессировки, понимать особенности поведения конкретной породы и уметь вовремя корректировать нежелательные реакции. Изучение профильной литературы и работа под контролем инструктора — обязательный этап.

3. Семьи с маленькими детьми

Владельцу предстоит выбирать: уделять внимание ребёнку или собаке. Питомцу бойцовской породы нельзя позволять чувствовать себя обделённым вниманием. Кроме того, активная и иногда непредсказуемая собака может невольно навредить малышу, даже если она не проявляет агрессии.

4. Люди, склонные к агрессивному поведению

Некоторые видят в такой собаке продолжение собственной силы или инструмент для демонстрации власти. Это самый опасный вариант: животное моментально улавливает настроение хозяина и копирует его поведение. Если владелец склонен к вспыльчивости, питомец тоже начнёт проявлять агрессию, что приведёт к трагическим последствиям.

Как правильно подходить к воспитанию бойцовских пород

Те, кто всё же решит завести такого питомца, должны осознанно подойти к процессу:

  • начинать дрессировку с раннего возраста;
  • обязательно посещать кинолога;
  • устанавливать понятные правила в семье;
  • обеспечивать собаке физические и умственные нагрузки;
  • социализировать её, чтобы она привыкала к другим животным и людям.

Важно помнить, что воспитание бойцовской собаки — это не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Контроль и работа с питомцем продолжаются всю его жизнь.

Бойцовские собаки способны стать настоящими друзьями и защитниками, но только в том случае, если хозяин готов к огромной ответственности. Они требуют времени, знаний и терпения. Если же у человека нет уверенности в собственных силах, лучше выбрать более спокойную и менее требовательную породу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
