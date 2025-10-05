Пять чистых собак для квартиры: миф о псином запахе развенчан — эти породы не пахнут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Желание завести собаку у многих разбивается о суровую реальность: не каждый готов мириться с характерным запахом, который иногда появляется в доме. Для кого-то это мелочь, а для других — серьёзный аргумент против четвероногого друга. Особенно тяжело приходится жителям квартир: если у владельцев частных домов питомец проводит много времени во дворе и запах почти не ощущается, то в условиях ограниченного пространства ситуация иная.

Померанский шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Померанский шпиц

Но не всё так страшно. Существует несколько пород собак, которые лишены того самого "псиного" запаха. При правильном уходе они остаются чистыми и свежими, а дом — уютным и комфортным. Рассмотрим подробнее, какие питомцы подойдут тем, кто хочет завести собаку, но опасается возможного дискомфорта.

Колли: ум и аристократичность

Колли известны своей грацией и удивительным дружелюбием. Несмотря на длинную шерсть, у них отсутствует неприятный запах, который часто ассоциируется с крупными собаками. Всё, что требуется от хозяина, — регулярное вычёсывание, особенно в период линьки. Уход за шерстью позволяет не только поддерживать чистоту в доме, но и сохранять здоровье кожи питомца.

Эти собаки отличаются высоким интеллектом и легко обучаются. Они быстро становятся любимцами семьи, умеют находить общий язык с детьми и другими животными. Колли активны, но не назойливы: они с удовольствием участвуют в играх, но умеют и спокойно отдыхать рядом с хозяином.

Померанский шпиц: пушистая "игрушка" с твёрдым характером

Миниатюрный шпиц давно стал символом домашнего уюта. Его густая "шубка" требует внимания: вычёсывание желательно проводить несколько раз в неделю. Но именно за счёт плотного подшерстка у этих собак нет характерного запаха. В квартире шпиц чувствует себя прекрасно, не доставляя хозяевам неудобств.

Впрочем, за милой внешностью скрывается упрямый нрав. Эти собаки могут быть дерзкими и демонстрировать характер даже по отношению к хозяевам. Поэтому шпицам необходима ранняя социализация и воспитание. При должном подходе они становятся обаятельными и верными спутниками, способными подарить массу положительных эмоций.

Далматинец: друг для активной семьи

Яркие пятнистые красавцы известны не только благодаря мультфильму "101 далматинец". Они действительно обладают удивительным темпераментом: игривые, энергичные, дружелюбные. Особенно хорошо они подходят для семей с детьми, ведь способны часами играть и бегать, не уставая.

При всей активности далматинцы отличаются ещё одним важным плюсом: их короткая гладкая шерсть практически не имеет запаха. Это делает их удобными для содержания в квартире. Но стоит помнить, что этим собакам жизненно необходимы прогулки и физическая нагрузка. Недостаток активности может привести к скуке и разрушительному поведению.

Пудель: интеллект и элегантность

Пудели — одни из самых умных собак в мире. Они легко поддаются дрессировке и способны запоминать множество команд. Благодаря уму и подвижности они стали популярными в цирковых шоу, где быстро обучались новым трюкам.

Отдельно стоит отметить их шерсть: у пуделей отсутствует привычный запах, а также практически нет линьки. Но это не значит, что уход не нужен: шерсть растёт постоянно и требует регулярных стрижек у профессионального грумера. Без этого питомец может выглядеть неаккуратно и чувствовать себя хуже. При должном уходе пудель — настоящая гордость хозяина и украшение любой семьи.

Бигль: верный и беспроблемный компаньон

Бигли принадлежат к гончим породам, но отличаются компактностью и дружелюбным характером. Их гладкая короткая шерсть не пахнет и не требует сложного ухода. Достаточно время от времени вычёсывать питомца и купать его по мере необходимости.

Однако бигль — это собака с неиссякаемой энергией. Он обожает долгие прогулки, пробежки и игры на свежем воздухе. Если оставить его без внимания и активности, он может начать скучать и искать себе "развлечения" дома. Зато при правильном подходе бигль станет преданным и весёлым другом, готовым сопровождать хозяина в любых приключениях.

Мнение о том, что собака в доме обязательно приведёт к неприятному запаху, — лишь миф. Всё зависит от выбора породы и правильного ухода. Колли, шпиц, далматинец, пудель и бигль — пять ярких примеров питомцев, которые не доставят хозяевам подобных проблем. Они подойдут как жителям квартир, так и владельцам частных домов.

Главное, что стоит помнить: чистота и свежесть зависят не только от генетики, но и от заботы хозяина. Регулярное вычёсывание, купание и внимание к здоровью собаки сделают совместную жизнь комфортной и приятной.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
