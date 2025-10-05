Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавляйте в кофе и сахар в крови станет ниже: скрытый помошник на вашей кухне — и это не таблетки
Чеснок спит до весны, а вы работаете зря: один неверный день — и весь урожай пропал
Запечённые дольки, от которых пахнет домом: как сделать, чтобы корочка хрустела, а середина таяла
Заводской код — ловушка для новичков: вот почему краска с ним всё равно не совпадёт
Больше никаких сюрпризов: новый режим проверки изменит ваш поход за икрой и безалкогольным пивом
Когда земля становится сверхзвуковой: учёные предупреждают о новой опасности
Вьетнамский ответ рамену: туристы теряют голову от горячей миски за копейки
Лайфхак миллионеров: как освободить 10 часов в неделю, просто переставая делать это
Раскрыт секрет упругой кожи: ретинол сотворит чудо с вашим телом — дряблость уходит в прошлое

Как знакомить питомца с ребенком: обязательная процедура для принятия животным нового члена семьи

Зоосфера

Когда в доме появляется ребёнок, жизнь семьи меняется полностью. Но для многих родителей актуален ещё один вопрос: как быть с домашними животными? Можно ли спокойно оставлять малыша рядом с собакой или кошкой, не опасаясь за его здоровье? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, важно заранее подготовить питомца и самого ребёнка к совместному сосуществованию.

Кошка рядом с новорожденным
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка рядом с новорожденным

Раннее знакомство ребёнка и животного

Существует мнение, что заводить собаку или кошку стоит только тогда, когда ребёнок подрастёт. На самом деле всё наоборот: чем раньше малыш привыкнет к пушистому другу, тем проще будет их дальнейшее общение.

Разумеется, на первых этапах родители должны обязательно контролировать контакт: наблюдать, как ребёнок реагирует на питомца, и показывать правильное поведение. Например, объяснить малышу, что дёргать собаку за уши или хвост нельзя, а гладить нужно аккуратно. Такой ранний опыт помогает детям лучше социализироваться и учит уважению к другим живым существам.

Подготовка собаки к новому члену семьи

Если в доме уже есть собака, то ещё до рождения ребёнка её стоит подготовить к переменам. Хороший способ — познакомить питомца с запахами будущего малыша. Для этого можно дать понюхать новую одежду или одеяло ребёнка, поощряя собаку лакомством. Так у неё возникнет положительная ассоциация.

Когда ребёнок впервые окажется дома, не стоит запрещать собаке его обнюхать. Напротив, такой момент знакомства крайне важен. Многие псы стараются лизнуть малыша — в этом нет ничего страшного, если животное здорово и привито.

Болезни, которые могут передаваться от собак

Родителей часто пугает возможность заражения болезнями от домашних животных. Действительно, собаки могут переносить чесотку, бешенство, токсокароз или лямблиоз. Самые опасные из них — паразитарные заболевания.

Защитить ребёнка несложно: нужно следить за своевременной вакцинацией питомца и регулярно проводить дегельминтизацию. Также важно приучить малыша мыть руки после игр с собакой и следить, чтобы он не тянул в рот игрушки или миски животного.

Как подготовить кошку к малышу

Кошки обычно настороженно относятся к переменам в доме, поэтому их адаптация к новому члену семьи должна происходить постепенно. Перед возвращением с роддома стоит сводить питомца к ветеринару, чтобы исключить скрытые болезни и сделать все необходимые прививки.

Дайте кошке время привыкнуть к детской комнате, мебели и запахам. Позвольте ей спокойно исследовать пространство, но сразу обозначьте запретные зоны — например, кроватку малыша. Постепенное привыкание снижает стресс у животного и помогает избежать ревности.

Заболевания, передаваемые кошками

Кошки тоже могут быть источником болезней. К наиболее распространённым относят токсоплазмоз, бартонеллёз (болезнь кошачьего когтя), хламидиоз и глазные инфекции. Чтобы снизить риски, нужно соблюдать простые правила:

  1. Регулярно подстригать когти питомца.

  2. Следить за чистотой лотка и убирать его не реже одного раза в день.

  3. Каждые 3-6 месяцев показывать животное ветеринару для профилактического осмотра.

Кроме того, ребёнка нужно научить не брать кошку на руки без разрешения взрослых и не дразнить её. Это убережёт от случайных царапин.

Влияние животных на развитие ребёнка

Общение с домашними животными не только безопасно при правильном подходе, но и крайне полезно. Психологи отмечают, что дети, которые с раннего возраста растут рядом с питомцами, быстрее учатся заботе, сопереживанию и ответственности.

Кроме того, постоянное присутствие кошки или собаки помогает снизить уровень стресса у ребёнка, а активные игры с животным положительно влияют на физическое развитие.

Домашние питомцы и дети вполне могут уживаться под одной крышей, если взрослые позаботятся о безопасности и гигиене. Правильное воспитание ребёнка и забота о здоровье животного станут залогом гармоничных отношений. В результате малыши растут более добрыми, внимательными и ответственными, а питомцы находят верного друга на долгие годы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Зачем платить за розы, если они растут бесплатно: осенняя хитрость садоводов
Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию
Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек
Мышцы не прощают лени — но и не забывают труд: как организм тайно сохраняет опыт тренировок
Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний
Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой
Зона, где копится хлам, может стать арт-галереей: 10 идей, которые делают кухню дороже
Забудьте о карандаше: эта сыворотка сделает ваши брови густыми, как в молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.