Загадка красного пятна: зачем черепаха красит себя, как воин, и что означают отметины на голове

В мире домашних питомцев красноухие черепахи занимают особое место. Эти необычные создания покорили сердца миллионов людей благодаря яркому внешнему виду и интересному поведению. Несмотря на то что сегодня их легко встретить в аквариумах и террариумах по всему миру, в дикой природе они обитают совсем в других местах.

Фото: commons.wikimedia.org by Одинець Сергій, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красноухая черепаха

Где встречаются красноухие черепахи

Изначально ареал распространения этого вида ограничивался южными штатами США и северными районами Мексики. Со временем, благодаря популярности в качестве домашних животных, красноухих черепах завезли в другие регионы. Сейчас они встречаются в Африке, Австралии и даже в некоторых странах Европы, где отлично приспособились к новым условиям.

Узнать этих черепашек легко: у них есть красные отметины по обе стороны головы, благодаря которым они и получили своё название. Молодые особи окрашены в яркий зелёный цвет, а по мере взросления их панцирь темнеет и становится более массивным.

Размеры и продолжительность жизни

Многие покупатели, видя в зоомагазине крошечных черепашат, не подозревают, что эти малыши способны вырасти до внушительных размеров. Нередко продавцы вводят людей в заблуждение, называя их "карликовыми". На самом деле взрослая особь может достигать величины человеческой головы.

Продолжительность жизни красноухих черепах поражает — при правильном уходе они могут радовать хозяев до 30 лет. Определить возраст питомца можно по кольцам на панцире: обычно за год появляется два-три новых кольца.

Как обустроить дом для черепахи

Чтобы черепаха чувствовала себя комфортно, ей нужен просторный аквариум или террариум. Учитывая быстрый рост питомца, лучше сразу выбрать ёмкость объёмом не менее 70-100 литров. Внутри обязательно должны быть:

• достаточный слой пресной воды для плавания;

• суша или островок, где черепаха сможет отдыхать и просушивать панцирь;

• нагреватель, поддерживающий температуру воды на уровне 28-30 °С;

• фильтр для очистки воды, так как черепахи сильно её загрязняют;

• лампы для света и тепла.

Важно помнить, что этот вид плохо переносит холод. Погружение в прохладную воду может привести к болезням и даже гибели животного.

Некоторые владельцы в целях экономии используют пластиковые контейнеры вместо аквариума. При правильной установке мостика и нагревателя это допустимо, однако со временем всё равно придётся перейти на полноценный террариум.

Нужно ли заводить нескольких черепах

Иногда новички думают, что одной черепахе будет скучно, и покупают сразу несколько. На практике это оборачивается проблемами: для нескольких особей требуется гораздо больше пространства. Кроме того, черепахи могут конфликтовать, особенно в период взросления. Поэтому оптимально заводить одну особь, чтобы обеспечить ей комфортные условия.

Чем кормить красноухую черепаху

Особенность этих рептилий заключается в том, что питаются они только в воде. На суше процесс жевания и глотания для них невозможен. Некоторые хозяева пересаживают питомцев в отдельную ёмкость во время кормления, чтобы не загрязнять аквариум, но далеко не все черепашки любят такие процедуры.

В рацион можно включать:

сушёный или замороженный гаммарус; сырую рыбу и курицу; креветки и мотыля; морепродукты; фрукты (взрослые едят охотно, малыши чаще отказываются).

В качестве лакомства можно иногда давать крабовые палочки, однако злоупотреблять ими не стоит. Что касается хлеба, его черепахи едят, но пользы такой корм не приносит.

Уход и внимание

Содержание красноухой черепахи требует ответственности. Нужно следить за температурой воды, регулярно менять или фильтровать её, обеспечивать освещение и полноценное питание. При правильном уходе питомец не только проживёт долгую жизнь, но и станет настоящим украшением дома.

Красноухая черепаха — удивительное животное, которое сочетает в себе экзотичность и неприхотливость. Она способна вырасти из крошечного существа в крупную взрослую особь и жить рядом с человеком десятилетиями. Но заводить такого питомца стоит только тем, кто готов уделять время и силы его уходу.