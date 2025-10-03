Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:43
Зоосфера

Собаки бывают разными: одни радуют хозяев забавными проделками, другие поражают своей преданностью и силой. Но есть порода, которую учёные единогласно признали самой умной среди всех псов. Речь идёт о бордер-колли — собаках, интеллект которых по многим параметрам превосходит развитие других пород.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордер-колли

История происхождения и назначение

Бордер-колли изначально разводились для помощи скотоводам. Их задачей было направлять стада, при этом животные никогда не проявляли агрессии к скоту. Эта особенность сохранилась до наших дней, благодаря чему собаки прекрасно ладят с другими животными.

Существует версия, что предки современных бордер-колли появились на территории Британии вместе с древними римлянами. С течением веков собаки адаптировались к жизни в суровых условиях, выработав выносливость, сообразительность и исключительные рабочие качества.

Характер и поведение

Главная черта бордер-колли — невероятная обучаемость. Эти собаки с лёгкостью осваивают команды, быстро понимают настроение хозяина и готовы учиться новому хоть каждый день. Не случайно их часто можно увидеть в цирковых представлениях, где они выполняют сложные трюки, или в роли поводырей, где важна точность и ответственность.

Несмотря на высокий уровень энергии, бордер-колли не навязывают своё общество. Если хозяин устал или не в настроении, питомец спокойно займётся своими делами. Но стоит проявить инициативу, как собака моментально готова к игре, прогулке или тренировке.

Отношение к детям и другим животным

Эта порода идеально подходит для семей с детьми. Бордер-колли отличаются доброжелательностью и терпением, что делает их надёжными компаньонами даже для малышей. Они легко находят общий язык с другими собаками и домашними животными, сохраняя мирный настрой.

Условия содержания

Бордер-колли не относятся к крупным породам: в холке они достигают максимум 55 сантиметров, а вес колеблется в пределах 15-20 килограммов. Благодаря компактным размерам и спокойному характеру собаки прекрасно чувствуют себя в квартире. При правильном уходе питомец способен прожить до 17 лет, что делает его настоящим долгожителем среди собак.

Уход за шерстью и здоровьем

Уход за этой породой не требует особых усилий. Собакам достаточно регулярного вычёсывания, особенно в период линьки, а также контроля за когтями и чистотой ушей. Купать питомца часто не нужно, достаточно нескольких раз в год или при необходимости.

Здоровье у бордер-колли крепкое, но, как и у любой породы, они могут быть склонны к определённым наследственным заболеваниям. Поэтому важно периодически проходить ветеринарные осмотры и следить за физическим состоянием собаки.

Правильное питание

Специальных строгих требований к рациону у бордер-колли нет. Однако при выборе натурального питания стоит дополнительно вводить витаминно-минеральные комплексы, которые поможет подобрать ветеринар. Тем, кто не хочет усложнять себе задачу, подойдут промышленные корма высокого класса. Они учитывают потребности организма собаки и обеспечивают её необходимыми элементами.

Физическая активность

Энергия — ещё одна отличительная черта этой породы. Бордер-колли необходимо давать нагрузку: прогулки, активные игры, занятия на свежем воздухе. Без этого собака может заскучать, что приведёт к нежелательным привычкам.

Регулярные тренировки, длительные прогулки и возможность проявить умственные способности — вот то, что делает бордер-колли по-настоящему счастливым.

Почему бордер-колли — отличный выбор

Эта порода подходит даже для новичков в собаководстве. Они неприхотливы в уходе, дружелюбны и легко обучаемы. Бордер-колли способны подарить хозяину массу положительных эмоций и при этом не требуют чего-то невозможного.

Они станут верным другом, партнёром по играм и надёжным защитником для всей семьи.

Бордер-колли — не просто самая умная собака в мире. Это питомец, который объединяет в себе преданность, сообразительность, энергию и ласковый характер. При правильном уходе и внимании такие собаки становятся настоящими членами семьи, готовыми радовать хозяина долгие годы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
