Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сын Надежды Кадышевой получил контроль над Золотым кольцом — что это значит для театра
Вкус осени на вашем столе: готовим пышный пирог на сметане с виноградом и орехами
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
Революция в стартапах: почему форум в Казани должен попасть в календарь каждого инвестора
Сырые ночи, мокрые листья — и всё пропало: приёмы, которые возвращают урожай
Антистресс на кончиках пальцев: маникюр, который лечит нервы и ускоряет рост ногтей
Пептиды против ретинола: кто действительно выигрывает битву за молодость

Забудьте про окрас и породу: главный секрет будущего характера котёнка хранит его мать

4:15
Зоосфера

Когда в доме появляется кошка, жизнь семьи меняется. Однако прежде чем решиться на этот шаг, стоит взвесить все нюансы. Ошибки, сделанные в момент выбора питомца, могут впоследствии обернуться разочарованием. Чтобы такого не произошло, важно заранее продумать пол, возраст, темперамент и даже количество будущих любимцев.

Кот
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Пол и особенности стерилизации

Чаще всего котята из приюта уже проходят процедуру стерилизации или кастрации. Это избавляет хозяина от забот, связанных с нежелательным потомством. Но у медали есть и обратная сторона. У животных после операции изменяется гормональный фон, в частности снижается уровень тестостерона. Этот гормон отвечает за смелость и инициативность, поэтому коты и кошки, стерилизованные слишком рано, могут вырасти более осторожными и недоверчивыми.

Оптимальный возраст для подобных процедур — после завершения периода активной социализации, то есть не раньше 3-4 месяцев. Если сделать операцию в 7-8 недель, котенок рискует остаться пугливым на всю жизнь.

Социализация и влияние окружения

Не менее важно учитывать опыт общения котенка с людьми. У заводчиков экзотических пород бывают случаи, когда малышей держат в изоляции ради их же здоровья. В результате животные не получают достаточного контакта с человеком. Такой котенок может провести недели под кроватью или в шкафу, пока не привыкнет к новому дому.

Если же вы берете питомца в приюте или у ответственного заводчика, обязательно обращайте внимание, насколько охотно котята идут на руки. Самые дружелюбные и любопытные малыши быстрее адаптируются и становятся настоящими членами семьи.

Генетика и роль родителей

Темперамент животного частично передается по наследству. Котята перенимают не только черты матери, но и ее стиль поведения. Если кошка спокойна и общительна, велика вероятность, что ее потомство будет похоже. Однако гены — лишь половина картины. Без контакта с людьми в раннем возрасте даже самый "правильный" котенок вырастет недоверчивым.

Особенно осторожными стоит быть при выборе диких или полудиких котят. Если они не видели людей до семи недель, приручить их потом будет крайне сложно.

Как выбрать здорового котенка

Внешний вид животного — первый ориентир. У здорового котенка ясные глаза без слез и пятен, блестящая шерсть без колтунов, бодрое поведение и интерес к окружающему миру. Стоит учитывать и время суток: кошки активнее на рассвете и в сумерках. Днем даже самые энергичные малыши могут дремать, что не говорит о слабости или болезни.

Подбор породы под образ жизни

Порода определяет не только внешний вид, но и характер.

  • Для активных хозяев, готовых играть и даже гулять с кошкой на поводке, подойдут сиамы, бирманцы, сфинксы или рэгдоллы. Эти животные очень ориентированы на человека и плохо переносят одиночество.
  • Тем, кто часто бывает в разъездах, лучше выбрать менее зависимые от внимания породы: британскую короткошерстную, мейн-куна или норвежскую лесную.
  • Любителям спокойных вечеров с котом на коленях понравятся персы, рэгдоллы или рагамаффины.

При этом важно помнить, что характер каждого питомца уникален, и даже в пределах одной породы возможны сюрпризы.

Две кошки вместо одной

Если вы надолго уходите из дома, рассмотрите вариант взять сразу двух котят. В компании они легче переносят разлуку с хозяином, меньше скучают и реже портят вещи.

Выбор котенка — ответственное решение, от которого зависит гармония в доме на долгие годы. Чем внимательнее вы подойдете к вопросу пола, здоровья, темперамента и особенностей социализации, тем больше шансов найти не просто питомца, а настоящего друга.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Мир. Новости мира
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
На Варшавском форуме безопасности призвали сделать Крым непригодным для проживания
Революция в стартапах: почему форум в Казани должен попасть в календарь каждого инвестора
Сырые ночи, мокрые листья — и всё пропало: приёмы, которые возвращают урожай
Антистресс на кончиках пальцев: маникюр, который лечит нервы и ускоряет рост ногтей
Пептиды против ретинола: кто действительно выигрывает битву за молодость
После 60 лет: ходьба — это хорошо, но вот что еще жизненно необходимо добавить
Погребняк о горьком опыте Екатерины Гордон с Еленой Товстик: почему помощь не оценили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.