Тикающая бомба в вашей гостиной: аквариум превратится в ядовитое болото, если нарушить эти правила

Если вы задумались о покупке аквариума, наверняка возникает масса вопросов: какой размер выбрать, из какого материала он должен быть сделан, стоит ли брать готовый комплект или собирать систему по частям. Ассортимент сегодня огромный — от простых прямоугольных моделей до дизайнерских конструкций, которые становятся частью интерьера. Чтобы не растеряться и подобрать вариант именно под ваши условия, стоит разобраться в основных типах аквариумов, их плюсах и минусах.

Размер и объём аквариума

Первое, на что обращают внимание при выборе, — литраж. Начинающим аквариумистам специалисты советуют присмотреться к средним аквариумам объёмом от 60 до 170 литров. В таком объёме проще поддерживать биологическое равновесие: полезные бактерии быстрее формируют стабильную среду, и рыбы чувствуют себя комфортнее.

Слишком маленькие аквариумы, вопреки ожиданиям, часто доставляют больше хлопот. Вода в них быстро загрязняется, и любое изменение параметров становится критичным. Большие конструкции требуют больше места и прочной мебели, но зато позволяют создать по-настоящему красивый уголок подводного мира.

Где разместить аквариум

Установка аквариума требует внимательности. Нельзя ставить его на обычный стол или полку — вес даже средней модели с водой и грунтом может превысить сотни килограммов. Для этого используют специальные тумбы с усиленной конструкцией. Важно учитывать и расположение: аквариум не должен стоять на прямом солнце, иначе появятся водоросли и перегрев воды.

Подложка под дно тоже играет роль. В некоторых случаях используют специальный материал из полипропилена, который распределяет нагрузку и защищает стекло от микротрещин.

Материал: стекло или акрил

Выбор между стеклом и акрилом остаётся актуальным.

Стеклянные аквариумы прочные, устойчивые к царапинам и дольше сохраняют внешний вид. Но они тяжелее и при сильном ударе могут разбиться.

Акриловые (оргстеклянные) легче, не так травмоопасны при повреждении, поэтому их рекомендуют семьям с детьми. Однако акрил склонен к появлению царапин, и ухаживать за ним нужно осторожнее.

Визуально различия минимальны, поэтому выбор зависит от условий эксплуатации и ваших приоритетов.

Классические аквариумы

Такой вариант знаком многим ещё с детства. Классические аквариумы чаще всего имеют прямоугольную форму, хотя встречаются и круглые. Их главные преимущества: доступная цена (от 200 рублей за самые простые модели), проверенная надёжность и возможность подогнать размеры под конкретное место в доме.

Минус в том, что такие аквариумы продаются без дополнительных элементов. Нужно самостоятельно приобрести фильтр, нагреватель, компрессор и светильники. Зато у вас появляется свобода выбора: можно подобрать оборудование под нужды конкретных рыб и растений.

Классические модели нередко используют как выростники для мальков или как бюджетный стартовый вариант.

Импортные укомплектованные аквариумы

Тем, кто ценит удобство и стиль, стоит обратить внимание на импортные комплекты. В них уже подобраны все необходимые элементы: фильтр, обогреватель, компрессор и освещение. Это избавляет от необходимости тратить время на подбор деталей.

Такие аквариумы выглядят современно, выпускаются в разных формах и объёмах. Многие идут с крышкой и встроенной лампой, а некоторые — с навесным светильником. В комплекте часто есть гарантия не только на швы, но и на оборудование. Цена выше (от 5000 рублей), но за эти деньги вы получаете готовую систему, которую остаётся лишь запустить.

Импортные аквариумы нередко становятся частью интерьера — производители уделяют внимание дизайну, подбирают стильные материалы и цвета. Для городских квартир это удобное решение, которое сочетает практичность и эстетику.

Какой вариант выбрать

Если аквариум нужен для экспериментов, разведения мальков или в качестве недорогого варианта, лучше остановиться на классическом. Он подойдёт тем, кто хочет изучить основы аквариумистики и не боится самостоятельно подбирать оборудование.

А вот тем, кто готов вложиться и хочет получить красивую систему без лишних хлопот, стоит обратить внимание на импортные укомплектованные модели. Они просты в установке и уходе, а также гармонично вписываются в интерьер.

Выбор аквариума зависит от ваших целей, бюджета и условий проживания. Маленький аквариум может показаться удобным, но на практике он сложнее в обслуживании. Средние и большие объёмы стабильнее и позволяют создать настоящее подводное сообщество. Стекло долговечно, акрил безопасен. Классические модели хороши для экономии и гибкой настройки, а импортные — для тех, кто ценит удобство и красоту.

Главное — заранее определить, чего именно вы ждёте от аквариума: хобби для души, элемент интерьера или полноценное место для разведения рыб. Тогда выбор станет очевидным.