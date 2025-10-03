Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотое кольцо на московских улицах: как столица примет главный осенний забег
Последняя роль оборвала жизнь: вот как режиссёр Кончаловский попрощался с Добровольской на съёмках
Овощи из будущего: цифровой двойник создаёт идеальный урожай, контролируя климат до десятых градуса
Газовый счёт худеет на глазах: три настройки котла экономят больше, чем новая изоляция
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв

Пушистый друг с характером: почему милый кролик — это серьёзное испытание для хозяина

4:06
Зоосфера

Кролики давно перестали быть исключительно сельскими жителями и всё чаще появляются в городских квартирах. Эти милые создания удивляют своей любознательностью, быстро привыкают к хозяевам и становятся настоящими компаньонами. При правильном уходе они способны прожить до восьми лет, радуя своих владельцев активностью и дружелюбием.

Кролик в руках ребенка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кролик в руках ребенка

Клетка или свобода?

Несмотря на то что кролики плохо переносят замкнутое пространство, держать их без ограничений, как кошку или собаку, невозможно. Клетка в любом случае должна стать для животного безопасным местом.

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно, размеры клетки нужно подбирать с запасом: её глубина должна превышать длину вытянутого кролика, ширина позволять делать несколько прыжков, а высота — вставать на задние лапки.

Эти животные чистоплотны и часто выбирают один угол для туалета. Если поставить туда лоток с наполнителем или песком, уборка займёт минимум времени. Но даже самая просторная клетка не может заменить движения: хотя бы час в день кролику необходимо проводить вне неё, под присмотром хозяина.

Прогулки дома и на улице

Выпуская ушастого на свободу, стоит помнить, что он любит пробовать всё на зуб. Провода, ножки мебели и даже ковры могут оказаться испорченными. Более того, сам питомец рискует пострадать. Поэтому прогулки по квартире всегда должны проходить под контролем.

В тёплую погоду полезно выносить кролика на улицу. Оптимальный вариант — огороженный дворик или садовый участок. Если такой возможности нет, можно приобрести специальный поводок и постепенно приучить животное к прогулкам. При этом важно следить, чтобы кролик не находился под палящим солнцем или под дождём.

Чем кормить кролика

Основой питания этих животных в дикой природе является трава. В домашних условиях её заменяет сено, которое должно составлять до 80 % рациона. Оно способствует правильному пищеварению и помогает стачивать зубы, растущие у кроликов всю жизнь.

Готовые сухие корма можно добавлять в небольшом количестве — примерно одну столовую ложку в день. Лучше выбирать гранулированные смеси: так питомец не сможет выбрать только вкусные кусочки и оставить остальное.

Треть рациона должна приходиться на свежие овощи. Подойдут морковь, брокколи, кабачок, но фрукты стоит давать ограниченно из-за высокого содержания сахара. Хорошим дополнением станут веточки плодовых деревьев, например яблони — они одновременно служат лакомством и "напильником" для зубов.

Ветеринарный уход и профилактика

Даже если животное выглядит бодрым, его необходимо регулярно показывать ветеринару. Многие болезни у кроликов на ранних стадиях протекают скрыто, и заметить их может только специалист. Плановые осмотры помогают вовремя сделать прививки и предупредить опасные инфекции.

Рекомендуется проводить стерилизацию: это не только предотвращает нежелательное потомство, но и снижает риск заболеваний мочеполовой системы, а также уменьшает агрессивность и стремление метить территорию.

Особое внимание нужно уделять аппетиту. Отказ от сена, снижение активности или изменения в пищеварении — тревожные признаки, при которых нельзя откладывать визит к врачу. Запущенные проблемы у кроликов лечить сложно, поэтому лучше перестраховаться.

Кролик может стать отличным домашним питомцем, если уделять ему внимание и заботу. Правильно подобранные условия содержания, сбалансированное питание и регулярные ветеринарные осмотры — ключ к здоровью и долгой жизни ушастого друга. А ежедневные прогулки и общение делают его счастливым и открытым компаньоном, который принесёт в дом радость и уют.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв
Забудьте о банальных котлетах: готовим жареную рыбу, которую полюбят все
Дачники недооценивали это десятилетиями — а теперь выращивают её вместо редиса и картошки
Невидимый враг зимы: вот почему через 3 года ключ перестанет подходить к вашим колёсам
20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них
Почему Америка запуталась в непредсказуемости? Шон Пенн объяснил, в какую ловушку попали США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.