Молчаливая пытка для попугая: три вещи в вашем доме, которые медленно его убивают

Зоосфера

Волнистые попугаи давно заслужили любовь и внимание людей. Эти маленькие, яркие и жизнерадостные птицы становятся настоящими членами семьи и способны подарить хозяину массу положительных эмоций. Прежде чем завести такого питомца, важно понять, какие условия необходимы для его здоровья и долгой жизни. Забота о попугае не требует сложных действий, но всё же имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее.

Волнистые попугайчики
Фото: www.flickr.com by 陈霆, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Волнистые попугайчики

Внешний вид и характер

Волнистые попугаи вырастают до 18-20 сантиметров и весят около 40-45 грамм. Они отличаются ярким оперением — чаще всего зелёным, жёлтым или синим. Несмотря на небольшой размер, птицы активные, общительные и любознательные. В среднем при правильном уходе попугай может прожить до 12-15 лет, а иногда и дольше.

Отличить возраст пернатого друга не всегда просто: взрослые и молодые особи выглядят почти одинаково. Поэтому именно уход и питание играют ключевую роль в продолжительности их жизни.

Климат и условия содержания

Правильно подобранная среда обитания — залог здоровья попугая. У этих птиц есть чёткая потребность в свете, температуре и влажности. Важно соблюдать режим дня: днём птица должна получать достаточно яркого, но не прямого солнечного света, а ночью отдыхать в темноте и тишине.

Недостаток освещённости приводит к нехватке витамина D, ослаблению иммунитета и подавленному настроению. Питомец может стать вялым, перестать активно играть и даже заболеть.

Не менее важна влажность воздуха. Оптимальным считается показатель около 55 %, близкий к условиям естественной среды Австралии, откуда родом волнистые попугаи. Сухой воздух приводит к проблемам с кожей и оперением, вызывает раздражительность и повышает риск инфекций.

Клетка и безопасность

Выбор клетки напрямую влияет на комфорт птицы. Для одного попугая подойдёт конструкция средних размеров, но лучше отдать предпочтение более просторному варианту. Так питомец сможет активно двигаться и не будет чувствовать себя стеснённым.

Материал также имеет значение: категорически не стоит покупать медные клетки. Попугаи любят грызть прутья, и окись меди может вызвать серьёзное отравление. Лучший выбор — сталь или качественное покрытие, безопасное для животных.

Клетку рекомендуется ставить в светлом месте, но не на сквозняке и не рядом с отопительными приборами.

Питание и рацион

Основу рациона составляют различные сорта проса, овёс, семена трав. Чтобы питание было полноценным, стоит дополнять его свежими овощами — натёртой морковью, свеклой, иногда небольшим количеством сыра или варёного яйца. Полезно предлагать птице сушёную или молотую крапиву.

Летом в меню можно включать листья салата, укроп, молодые побеги одуванчика. Из фруктов безопаснее всего давать яблоки. Но есть продукты, которые строго противопоказаны: бананы, ржаной хлеб, солёные блюда. Они могут нанести вред пищеварению и общему состоянию птицы.

Вода в поилке должна быть всегда свежей. Её меняют ежедневно, не допуская застоя.

Общение и забота

Волнистые попугаи не только нуждаются в правильных условиях, но и требуют внимания со стороны хозяина. Они быстро привыкают к людям, любят взаимодействовать и даже могут научиться имитировать слова. Если птицу игнорировать и оставлять одну надолго, она станет грустной и замкнутой.

Общение, игры и регулярные выпуски из клетки помогают поддерживать активность и психическое здоровье питомца.

Завести волнистого попугая — отличное решение для тех, кто хочет завести домашнего любимца, но не готов к большим затратам времени и сил. Эти птицы неприхотливы, но им необходимы внимание, правильный рацион и подходящие условия для жизни. В ответ они дарят радость, общение и долгие годы дружбы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
