Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы

Иногда случается так, что новорождённый котёнок или щенок остаётся без матери — и это становится настоящим испытанием. Причин бывает несколько: мать может погибнуть во время родов, хозяева — отказаться от новорождённых малышей, не планируя потомство. В такой ситуации на человека ложится вся ответственность за жизнь крохи. Уход за ним требует внимания, терпения и строгого соблюдения правил.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок

Тепло и уют вместо мамы

Самая первая проблема, с которой сталкиваются осиротевшие малыши, — холод. В первые недели жизни они ещё не умеют самостоятельно регулировать температуру тела, поэтому легко мёрзнут. Обычно котята и щенки греются, прижимаясь к матери, но если её рядом нет, человеку нужно заменить этот источник тепла.

Простейший способ — использовать грелку или пластиковую бутылку с горячей водой, обёрнутую мягкой тканью. Грелка удобнее, потому что дольше сохраняет тепло. Жилище малышу можно организовать в обычной картонной коробке. На дно кладут старый свитер, шарф или любое другую мягкую и тёплую ткань. В таком "гнёздышке" животное чувствует себя защищённым и быстрее согревается.

Первые кормления

Еда для новорождённых питомцев — настоящий вызов. Их желудок очень маленький, а обмен веществ быстрый, поэтому кормить их приходится часто. В первые семь дней жизни приём пищи должен происходить каждые два часа, включая ночное время. На второй неделе промежутки немного увеличиваются — кормление каждые 2-3 часа. К концу первого месяца малыш может есть один раз в 3-4 часа.

Важно понимать, что кошачье или собачье молоко отличается по составу от коровьего. Поэтому молоко из-под коровы подходит плохо: оно может вызвать вздутие и расстройство пищеварения. В крайнем случае можно использовать козье молоко, но всё же предпочтительнее специальные смеси для щенков и котят, которые продаются в зоомагазинах.

Как заменить маму?

Даже если в доме есть подходящая смесь, остаётся другая трудность — малыши часто не знают, как её пить. Они привыкли искать сосок матери и не понимают, что делать с бутылочкой или шприцем. Первое время придётся помогать — использовать маленькую детскую бутылочку с соской, пипетку или шприц без иглы. Постепенно животное научится сосать и станет питаться активнее.

Некоторые владельцы пытаются кормить малышей детскими смесями, предназначенными для людей. Делать это можно только тогда, когда котёнку или щенку исполнится месяц. До этого времени такие продукты не подходят. После месяца рацион можно расширять: предлагать специализированные консервы для щенков и котят, а также кисломолочные продукты — кефир, творог.

Контроль веса

Чтобы быть уверенным, что малыш развивается правильно, важно каждый день взвешивать его в одно и то же время. Удобнее всего использовать кухонные весы. Если животное стабильно прибавляет в весе, значит, питание и уход подобраны правильно. Резкая остановка в росте или потеря граммов — тревожный сигнал, требующий пересмотра рациона или консультации ветеринара.

Когда можно искать хозяина

К двум месяцам котёнок или щенок обычно уже достаточно окрепший: он умеет есть самостоятельно, хорошо двигается, активно играет и интересуется окружающим миром. В этот момент можно начинать искать для него новую семью. Объявления размещают в интернете, социальных сетях, а также в местных газетах. Желательно подробно описывать питомца и прикладывать фотографии.

Что важно запомнить

Ручное вскармливание — непростое дело, требующее регулярности и заботы. Но именно от этого зависит, выживет ли малыш. Осиротевшие животные очень уязвимы, и любая мелочь — неправильно выбранная смесь или холод в коробке — может стоить им жизни. Зато правильный уход даёт шанс вырасти крепким и здоровым питомцем, который впоследствии станет настоящим другом для своей новой семьи.