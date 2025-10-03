Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поколение Z переписывает правила труда: работа остаётся ценностью, но на их условиях
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест
Дыхательные трюки рушат надежды: как секунды обмана превращаются в годы без прав

Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы

4:29
Зоосфера

Иногда случается так, что новорождённый котёнок или щенок остаётся без матери — и это становится настоящим испытанием. Причин бывает несколько: мать может погибнуть во время родов, хозяева — отказаться от новорождённых малышей, не планируя потомство. В такой ситуации на человека ложится вся ответственность за жизнь крохи. Уход за ним требует внимания, терпения и строгого соблюдения правил.

Котенок
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок

Тепло и уют вместо мамы

Самая первая проблема, с которой сталкиваются осиротевшие малыши, — холод. В первые недели жизни они ещё не умеют самостоятельно регулировать температуру тела, поэтому легко мёрзнут. Обычно котята и щенки греются, прижимаясь к матери, но если её рядом нет, человеку нужно заменить этот источник тепла.

Простейший способ — использовать грелку или пластиковую бутылку с горячей водой, обёрнутую мягкой тканью. Грелка удобнее, потому что дольше сохраняет тепло. Жилище малышу можно организовать в обычной картонной коробке. На дно кладут старый свитер, шарф или любое другую мягкую  и тёплую ткань. В таком "гнёздышке" животное чувствует себя защищённым и быстрее согревается.

Первые кормления

Еда для новорождённых питомцев — настоящий вызов. Их желудок очень маленький, а обмен веществ быстрый, поэтому кормить их приходится часто. В первые семь дней жизни приём пищи должен происходить каждые два часа, включая ночное время. На второй неделе промежутки немного увеличиваются — кормление каждые 2-3 часа. К концу первого месяца малыш может есть один раз в 3-4 часа.

Важно понимать, что кошачье или собачье молоко отличается по составу от коровьего. Поэтому молоко из-под коровы подходит плохо: оно может вызвать вздутие и расстройство пищеварения. В крайнем случае можно использовать козье молоко, но всё же предпочтительнее специальные смеси для щенков и котят, которые продаются в зоомагазинах.

Как заменить маму?

Даже если в доме есть подходящая смесь, остаётся другая трудность — малыши часто не знают, как её пить. Они привыкли искать сосок матери и не понимают, что делать с бутылочкой или шприцем. Первое время придётся помогать — использовать маленькую детскую бутылочку с соской, пипетку или шприц без иглы. Постепенно животное научится сосать и станет питаться активнее.

Некоторые владельцы пытаются кормить малышей детскими смесями, предназначенными для людей. Делать это можно только тогда, когда котёнку или щенку исполнится месяц. До этого времени такие продукты не подходят. После месяца рацион можно расширять: предлагать специализированные консервы для щенков и котят, а также кисломолочные продукты — кефир, творог.

Контроль веса

Чтобы быть уверенным, что малыш развивается правильно, важно каждый день взвешивать его в одно и то же время. Удобнее всего использовать кухонные весы. Если животное стабильно прибавляет в весе, значит, питание и уход подобраны правильно. Резкая остановка в росте или потеря граммов — тревожный сигнал, требующий пересмотра рациона или консультации ветеринара.

Когда можно искать хозяина

К двум месяцам котёнок или щенок обычно уже достаточно окрепший: он умеет есть самостоятельно, хорошо двигается, активно играет и интересуется окружающим миром. В этот момент можно начинать искать для него новую семью. Объявления размещают в интернете, социальных сетях, а также в местных газетах. Желательно подробно описывать питомца и прикладывать фотографии.

Что важно запомнить

Ручное вскармливание — непростое дело, требующее регулярности и заботы. Но именно от этого зависит, выживет ли малыш. Осиротевшие животные очень уязвимы, и любая мелочь — неправильно выбранная смесь или холод в коробке — может стоить им жизни. Зато правильный уход даёт шанс вырасти крепким и здоровым питомцем, который впоследствии станет настоящим другом для своей новой семьи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Последние материалы
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест
Дыхательные трюки рушат надежды: как секунды обмана превращаются в годы без прав
Детям бесплатно, родителям — скидки: где отдохнуть всей семьёй и сэкономить там, где это было бы невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.