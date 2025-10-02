Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак

Домашние питомцы давно стали полноценными членами семьи, но вопрос их питания остаётся спорным. Кто-то доверяет готовым кормам, другие предпочитают готовить отдельно для животного, а третьи угощают любимцев едой со своего стола. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но на деле рацион напрямую влияет на здоровье кошек и собак. Давайте разберёмся, чем можно кормить хвостатых друзей, а какие продукты для них становятся настоящим ядом.
Еда, которую мы готовим для себя, не подходит животным. У человека длинный пищеварительный тракт, а у кошек и собак он короткий, поэтому им необходимо гораздо больше белка и меньше сложных углеводов. Кроме того, в их слюне отсутствует амилаза — фермент, расщепляющий крахмал. В итоге пища, которая кажется нам полезной, может вызвать серьёзные сбои у питомца.
Специи, соль, соусы, жареное мясо, копчёности — всё это для кошек и собак является сильным раздражителем. Даже если они с удовольствием слопают кусок колбасы или тарелку борща, последствия могут проявиться не сразу. Но при регулярном кормлении такой едой организм животного недополучает важные вещества, а значит, запускает процессы, которые постепенно разрушают здоровье.
Если питомца регулярно кормить со стола, тело начинает расходовать собственные резервы, пытаясь восполнить дефицит элементов. В какой-то момент этих запасов уже не хватает. В итоге развиваются серьёзные нарушения обмена веществ.
У животных фиксируют хронический недостаток белка, аминокислот (метионина, аргинина, триптофана), а также дефицит железа, марганца, кобальта, йода, цинка, селена, кальция, фосфора и витаминов A, C, D, E, K и группы B. Всё это отражается на работе щитовидной железы, печени, костной ткани, а также на уровне сахара и жиров в крови.
Питомец становится вялым, у него тускнеет шерсть, появляются перхоть и проблемы с кожей. Нередко развивается ожирение, диабет или жировая дистрофия печени.
Хотя у собак и кошек есть общие черты пищеварения, их возможности различаются. Организм собак способен самостоятельно синтезировать некоторые аминокислоты, в частности ниацин и аргинин. У кошек таких механизмов нет — они полностью зависят от животного белка.
Поэтому собаки могут усваивать небольшое количество растительной пищи, тогда как кошки получают энергию в основном за счёт глюконеогенеза — образования глюкозы из белковых соединений. Именно поэтому для кошек особенно важно, чтобы мясо составляло основу рациона.
Если вы всё-таки хотите угостить питомца чем-то "человеческим", выбирайте только безопасные продукты.
Можно:
Категорически нельзя:
любые кости (опасность повреждения ЖКТ);
шоколад (токсичен для животных);
блюда с луком и чесноком;
сырая рыба;
виноград и изюм;
авокадо;
продукты с ксилитолом (сильнейший яд для собак);
алкоголь.
Часто хозяева боятся кормов, полагая, что это "химия". На самом деле качественный промышленный корм создаётся с учётом потребностей животных и содержит полный набор витаминов, микроэлементов и белков. Главное — выбирать продукцию, где мясо стоит на первом месте в составе, а не злаки или соевые добавки.
Перед покупкой стоит внимательно изучать упаковку, а лучше — проконсультироваться с ветеринаром. Хороший корм способен закрыть все потребности организма, чего невозможно достичь при кормлении со стола.
Многие ветеринары сходятся во мнении, что оптимальный вариант — это комбинированный подход. Основу рациона должен составлять сбалансированный корм, а в качестве "угощения" можно давать кусочек отварного мяса без специй или немного творога. Такой режим и безопасен, и приятен для животного.
Домашние животные не умеют выбирать еду самостоятельно — это обязанность хозяина. И от того, чем мы кормим кошек и собак, напрямую зависит их продолжительность жизни, состояние здоровья и настроение. Стоит помнить: то, что полезно для человека, может оказаться смертельно опасным для питомца.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.