Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак

4:56
Зоосфера

Домашние питомцы давно стали полноценными членами семьи, но вопрос их питания остаётся спорным. Кто-то доверяет готовым кормам, другие предпочитают готовить отдельно для животного, а третьи угощают любимцев едой со своего стола. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но на деле рацион напрямую влияет на здоровье кошек и собак. Давайте разберёмся, чем можно кормить хвостатых друзей, а какие продукты для них становятся настоящим ядом.

Экстренное меню для кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Экстренное меню для кошки

Почему нельзя кормить "со стола"

Еда, которую мы готовим для себя, не подходит животным. У человека длинный пищеварительный тракт, а у кошек и собак он короткий, поэтому им необходимо гораздо больше белка и меньше сложных углеводов. Кроме того, в их слюне отсутствует амилаза — фермент, расщепляющий крахмал. В итоге пища, которая кажется нам полезной, может вызвать серьёзные сбои у питомца.

Специи, соль, соусы, жареное мясо, копчёности — всё это для кошек и собак является сильным раздражителем. Даже если они с удовольствием слопают кусок колбасы или тарелку борща, последствия могут проявиться не сразу. Но при регулярном кормлении такой едой организм животного недополучает важные вещества, а значит, запускает процессы, которые постепенно разрушают здоровье.

Что происходит в организме

Если питомца регулярно кормить со стола, тело начинает расходовать собственные резервы, пытаясь восполнить дефицит элементов. В какой-то момент этих запасов уже не хватает. В итоге развиваются серьёзные нарушения обмена веществ.

У животных фиксируют хронический недостаток белка, аминокислот (метионина, аргинина, триптофана), а также дефицит железа, марганца, кобальта, йода, цинка, селена, кальция, фосфора и витаминов A, C, D, E, K и группы B. Всё это отражается на работе щитовидной железы, печени, костной ткани, а также на уровне сахара и жиров в крови.

Питомец становится вялым, у него тускнеет шерсть, появляются перхоть и проблемы с кожей. Нередко развивается ожирение, диабет или жировая дистрофия печени.

Особенности кошек и собак

Хотя у собак и кошек есть общие черты пищеварения, их возможности различаются. Организм собак способен самостоятельно синтезировать некоторые аминокислоты, в частности ниацин и аргинин. У кошек таких механизмов нет — они полностью зависят от животного белка.

Поэтому собаки могут усваивать небольшое количество растительной пищи, тогда как кошки получают энергию в основном за счёт глюконеогенеза — образования глюкозы из белковых соединений. Именно поэтому для кошек особенно важно, чтобы мясо составляло основу рациона.

Разрешённые и запрещённые продукты

Если вы всё-таки хотите угостить питомца чем-то "человеческим", выбирайте только безопасные продукты.

Можно:

  • варёное мясо без соли и специй;
  • нежирный творог;
  • качественный сыр в небольшом количестве;
  • яблоки.

Категорически нельзя:

  1. любые кости (опасность повреждения ЖКТ);

  2. шоколад (токсичен для животных);

  3. блюда с луком и чесноком;

  4. сырая рыба;

  5. виноград и изюм;

  6. авокадо;

  7. продукты с ксилитолом (сильнейший яд для собак);

  8. алкоголь.

Готовый корм: мифы и правда

Часто хозяева боятся кормов, полагая, что это "химия". На самом деле качественный промышленный корм создаётся с учётом потребностей животных и содержит полный набор витаминов, микроэлементов и белков. Главное — выбирать продукцию, где мясо стоит на первом месте в составе, а не злаки или соевые добавки.

Перед покупкой стоит внимательно изучать упаковку, а лучше — проконсультироваться с ветеринаром. Хороший корм способен закрыть все потребности организма, чего невозможно достичь при кормлении со стола.

Золотая середина

Многие ветеринары сходятся во мнении, что оптимальный вариант — это комбинированный подход. Основу рациона должен составлять сбалансированный корм, а в качестве "угощения" можно давать кусочек отварного мяса без специй или немного творога. Такой режим и безопасен, и приятен для животного.

Домашние животные не умеют выбирать еду самостоятельно — это обязанность хозяина. И от того, чем мы кормим кошек и собак, напрямую зависит их продолжительность жизни, состояние здоровья и настроение. Стоит помнить: то, что полезно для человека, может оказаться смертельно опасным для питомца.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
