Кошки вынесли свой вердикт, кого они любят больше — мужчин или женщин: вот как они выбирают

Кошки издавна считаются одними из самых загадочных и независимых домашних питомцев. Их поведение нередко вызывает вопросы у владельцев: почему животное ласково принимает одних людей и с равнодушием отворачивается от других? Недавно зарубежные учёные решили провести исследование и выяснить, к кому пушистые любимцы проявляют больше симпатии — к мужчинам или к женщинам.

Кот

Женщины и кошки: особая связь

Результаты эксперимента оказались довольно однозначными. Исследователи установили, что кошки чаще выбирают женщин, а не мужчин, причём возраст питомцев значения почти не имеет. И коты, и кошки разных пород демонстрируют более тесную эмоциональную связь именно с представительницами прекрасного пола.

Особенно интересный нюанс проявился в поведении молодых животных. Юные особи зачастую выражают открытое недовольство при общении с мужчинами. Они могут шипеть, прятаться или игнорировать их присутствие. Взрослые питомцы более сдержанны: как правило, они не показывают агрессии, но чаще предпочитают просто обходить мужчин стороной.

Причины предпочтений

Учёные объясняют такое поведение особенностями психологии человека и его повседневных привычек. Женщины, как правило, оказываются более заботливыми хозяевами. Именно они чаще берут на себя обязанности по уходу за питомцем:

покупают корм и лакомства;

расчёсывают шерсть;

следят за чистотой мисок;

выбирают игрушки и уделяют время совместным играм.

Таким образом, кошки быстро привыкают к хозяйкам и начинают воспринимать их как источник заботы, безопасности и комфорта.

Интонация и внимание

Есть ещё один важный аспект, который нельзя упускать. Женщины реже стесняются разговаривать с животными. Они используют ласковую интонацию, зовут питомцев по имени, гладят и чаще проявляют знаки внимания. Для кошек это имеет большое значение: они улавливают настроение и эмоциональный фон, даже если не понимают слов.

Мужчины же в большинстве случаев не уделяют этому столь пристального внимания. Они могут искренне любить питомца, но ограничиваются кратким взаимодействием — покормить, погладить, иногда поиграть.

Возраст и привязанность

Специалисты также заметили закономерность: чем старше становится кошка, тем сильнее она привязывается именно к женщине-хозяйке. С возрастом животные начинают ценить стабильность и привычный порядок. Они тянутся к тем, кто ежедневно демонстрирует внимание и заботу.

Юные кошки, напротив, ещё экспериментируют в выборе "любимого" человека. Но и здесь шансы мужчин оказаться в числе фаворитов остаются минимальными, если они не проявляют должной ласки.

Что делать мужчинам

Несмотря на то что выводы исследования в какой-то степени могут показаться несправедливыми, они вовсе не означают, что мужчины обречены на равнодушие питомцев. Учёные подчёркивают: если мужчина хочет завоевать любовь своей кошки, ему достаточно уделять ей больше внимания.

Рекомендуется чаще играть, разговаривать, использовать мягкий тон и не ограничиваться лишь базовым уходом. Кошки очень быстро чувствуют перемены и охотно отвечают взаимностью тем, кто искренне стремится к общению.

Кошки действительно чаще выбирают женщин, что объясняется их внимательным и заботливым отношением. Однако любовь питомцев вовсе не зависит от пола хозяина. Всё решает поведение человека: чем больше заботы и тепла он дарит, тем сильнее будет привязанность животного. В конечном счёте кошки выбирают не пол, а отношение к себе.