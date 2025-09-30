Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью

Гигантский гиппслендский червь — удивительное создание, которое давно стало своеобразной визитной карточкой австралийской фауны. Его размеры впечатляют: в среднем он достигает метра в длину, но некоторые особи вырастают почти до трёхметрового "гиганта". Несмотря на устрашающий вид, это мирное животное, занятое только тем, что роет землю и обогащает почву.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантский гиппслендский червь

Где обитает и чем отличается

Гиппслендский червь встречается исключительно в одном регионе Австралии — на юго-востоке штата Виктория. Он предпочитает влажные суглинистые почвы у рек, ручьёв и на склонах холмов. Под землёй черви проводят почти всю жизнь, выбираясь наружу лишь во время сильных дождей. В такие моменты можно услышать характерные "булькающие" и шуршащие звуки — это животные углубляются в почву, спасаясь от затопления.

Тело у них очень нежное и хрупкое: прикосновение может повредить кожу, из которой выделяется ярко-красная жидкость. Именно поэтому ученым и экологам приходится проявлять осторожность при работе с этим видом.

Сравнение с другими видами дождевых червей