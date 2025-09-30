Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью

4:21
Зоосфера

Гигантский гиппслендский червь — удивительное создание, которое давно стало своеобразной визитной карточкой австралийской фауны. Его размеры впечатляют: в среднем он достигает метра в длину, но некоторые особи вырастают почти до трёхметрового "гиганта". Несмотря на устрашающий вид, это мирное животное, занятое только тем, что роет землю и обогащает почву.

Гигантский гиппслендский червь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский гиппслендский червь

Где обитает и чем отличается

Гиппслендский червь встречается исключительно в одном регионе Австралии — на юго-востоке штата Виктория. Он предпочитает влажные суглинистые почвы у рек, ручьёв и на склонах холмов. Под землёй черви проводят почти всю жизнь, выбираясь наружу лишь во время сильных дождей. В такие моменты можно услышать характерные "булькающие" и шуршащие звуки — это животные углубляются в почву, спасаясь от затопления.

Тело у них очень нежное и хрупкое: прикосновение может повредить кожу, из которой выделяется ярко-красная жидкость. Именно поэтому ученым и экологам приходится проявлять осторожность при работе с этим видом.

Сравнение с другими видами дождевых червей

Вид дождевого червя Средняя длина Особенности
Обычный дождевой червь (Lumbricus terrestris) 20-30 см Распространён почти во всех странах, рыхлит почву
Гигантский гиппслендский червь (Megascolides australis) 1-3 м Уникален для Австралии, занесён в Красный список
Африканский гигантский червь (Microchaetus rappi) до 6,5 м Самый длинный в мире, но встречается крайне редко

Размножение: загадки и открытия

Несмотря на многолетние наблюдения, биология воспроизводства этих червей остаётся малоизученной. Они гермафродиты, однако для появления потомства всё равно требуется партнёр. Самка откладывает крупное яйцо длиной до 9 см янтарного цвета. Из него развивается лишь один детёныш, и процесс вылупления может занимать более года.

Попытки разведения в лабораторных условиях пока не увенчались успехом. Главная трудность — воссоздать естественные условия почвы и влажности.

Советы шаг за шагом: как увидеть гигантского червя

  1. Отправляйтесь в регион Гиппсленд, особенно после обильных дождей.
  2. Ищите места у рек и на склонах с влажной почвой.
  3. Слушайте характерные "булькающие" звуки в земле.
  4. Не пытайтесь выкапывать червя — он очень хрупкий. Лучше наблюдать на поверхности.
  5. Посетите местные экоцентры и туристические маршруты, где иногда проводят показы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка выкопать червя самостоятельно.
  • Последствие: гибель животного и повреждение экосистемы.
  • Альтернатива: экскурсия с гидом по специальным эко-маршрутам.
  • Ошибка: хранить червя в контейнере "на память".
  • Последствие: он погибает из-за стресса и отсутствия нужных условий.
  • Альтернатива: фото- и видеосъёмка.

Мифы и правда

  • Миф: гиппслендский червь опасен для человека.
  • Правда: он абсолютно безвреден и даже полезен для почвы.
  • Миф: все гигантские черви достигают трёх метров.
  • Правда: такие размеры встречаются редко, чаще они около метра.
  • Миф: они живут на поверхности.
  • Правда: большую часть жизни проводят под землёй.

3 интересных факта

  • Черви могут жить до 10 лет, что необычно для дождевых видов.
  • Их яйца самые крупные среди всех дождевых червей.
  • Местные жители иногда ориентируются по звукам червей, чтобы понять, насколько пропиталась почва влагой.

Гигантский гиппслендский червь — редкий и хрупкий обитатель австралийской земли, который играет важную роль в экосистеме. Его необычные размеры, медленный цикл развития и узкий ареал делают вид одновременно уникальным и уязвимым. Сохранение этого "подземного рекордсмена" возможно только при бережном отношении человека и внимательном контроле за состоянием его среды обитания.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
