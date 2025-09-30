Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки

Почки кошек — уязвимый орган, который часто страдает тихо и незаметно. Владелец радуется активному питомцу, а внутри уже начинается разрушение фильтрационной системы. Болезни почек занимают лидирующие позиции среди патологий у кошек и нередко приводят к тяжёлым последствиям, если вовремя не заметить тревожные сигналы.
Главная особенность — скрытое течение. Кошка долго выглядит здоровой, но токсические продукты обмена постепенно накапливаются в крови. На поздних стадиях появляются рвота, потеря веса, тусклая шерсть, сильная жажда и учащённое мочеиспускание. В итоге развивается хроническая почечная недостаточность (ХПН), а это уже необратимое состояние.
"Почки — орган без "второго шанса": если начали терять функцию, вернуть "как было" нельзя", — сказал ветеринар Михаил Шеляков.
По словам специалиста, единственный способ сохранить здоровье почек — профилактика и регулярные обследования.
|Признак
|Здоровая кошка
|Кошка с заболеванием почек
|Жажда
|Умеренная
|Сильная, постоянная
|Мочеиспускание
|Нормальное
|Частое, обильное или, наоборот, скудное
|Вес
|Стабильный
|Похудение
|Аппетит
|Хороший
|Снижен, возможна рвота
|Шерсть
|Гладкая, блестящая
|Тусклая, свалявшаяся
|Энергия
|Подвижная, активная
|Вялая, сонливая
Если кошка заболела внезапно, но внешне выглядит почти здоровой? Тогда анализы становятся единственным способом понять, что происходит. Даже "идеальные" почки на УЗИ могут уже терять функцию, и выявить это способна только биохимия крови.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|УЗИ
|Видны изменения структуры почек
|Не всегда отражает функцию
|Биохимия крови
|Показывает уровень фильтрации
|Изменения заметны на поздних стадиях
|Анализ мочи
|Обнаруживает кристаллы, воспаление
|Требует свежего образца
|SDMA
|Выявляет раннее снижение функции
|Анализ дороже стандартных
|Давление
|Контроль гипертонии
|Нужна аппаратура
Нет. Мочекаменная болезнь без терапии ведёт к почечной недостаточности.
Не всегда. Функция может быть снижена, даже если структура без изменений.
Да. Яйца паразитов легко заносятся с обувью или через насекомых.
Да. После 8 лет ежегодный контроль обязателен, даже без симптомов.
Капельницы снимают интоксикацию, но нефроны не восстанавливаются.
Миф: почечные болезни заметны сразу.
Правда: ранняя стадия проходит бессимптомно.
Миф: если кошка домашняя, паразиты ей не страшны.
Правда: риск заражения сохраняется всегда.
Миф: корм с высоким содержанием белка полезен для всех кошек.
Правда: избыток белка ускоряет износ почек.
Здоровье кошачьих почек во многом зависит не от генетики, а от внимательности и ответственности хозяина, сообщает URA.RU.
