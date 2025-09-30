Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:06
Зоосфера

Почки кошек — уязвимый орган, который часто страдает тихо и незаметно. Владелец радуется активному питомцу, а внутри уже начинается разрушение фильтрационной системы. Болезни почек занимают лидирующие позиции среди патологий у кошек и нередко приводят к тяжёлым последствиям, если вовремя не заметить тревожные сигналы.

Кот и миска с водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот и миска с водой

Почему почечные болезни у кошек так опасны

Главная особенность — скрытое течение. Кошка долго выглядит здоровой, но токсические продукты обмена постепенно накапливаются в крови. На поздних стадиях появляются рвота, потеря веса, тусклая шерсть, сильная жажда и учащённое мочеиспускание. В итоге развивается хроническая почечная недостаточность (ХПН), а это уже необратимое состояние.

"Почки — орган без "второго шанса": если начали терять функцию, вернуть "как было" нельзя", — сказал ветеринар Михаил Шеляков.

По словам специалиста, единственный способ сохранить здоровье почек — профилактика и регулярные обследования.

Сравнение: здоровые и больные почки у кошек

Признак Здоровая кошка Кошка с заболеванием почек
Жажда Умеренная Сильная, постоянная
Мочеиспускание Нормальное Частое, обильное или, наоборот, скудное
Вес Стабильный Похудение
Аппетит Хороший Снижен, возможна рвота
Шерсть Гладкая, блестящая Тусклая, свалявшаяся
Энергия Подвижная, активная Вялая, сонливая

Советы шаг за шагом

  • Подберите корм с балансом белка и минералов по возрасту и состоянию животного.
  • Всегда обеспечивайте питомца свежей водой: фонтанчики помогают стимулировать питьё.
  • Раз в год сдавайте анализ крови и мочи, делайте УЗИ почек. После 8 лет — особенно строго.
  • Следите за весом и активностью, избегайте ожирения.
  • Обрабатывайте кошку от паразитов по графику, согласованному с ветеринаром.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Белковый перекорм → избыточная нагрузка на почки → корм с оптимальной нормой белка.
  • Игнорирование цистита и камней → закупорка мочевых путей, отказ почек → диета, УЗИ и контроль анализов.
  • Отсутствие дегельминтизации → хроническая интоксикация → регулярные антигельминтики.
  • Нет ежегодных анализов → поздняя диагностика ХПН → профилактические скрининги.
  • Недолеченные инфекции → осложнения, воспаления, снижение фильтрации → доводить лечение до конца.

Если кошка заболела внезапно, но внешне выглядит почти здоровой? Тогда анализы становятся единственным способом понять, что происходит. Даже "идеальные" почки на УЗИ могут уже терять функцию, и выявить это способна только биохимия крови.

Плюсы и минусы методов диагностики

Метод Плюсы Минусы
УЗИ Видны изменения структуры почек Не всегда отражает функцию
Биохимия крови Показывает уровень фильтрации Изменения заметны на поздних стадиях
Анализ мочи Обнаруживает кристаллы, воспаление Требует свежего образца
SDMA Выявляет раннее снижение функции Анализ дороже стандартных
Давление Контроль гипертонии Нужна аппаратура

FAQ

Можно ли лечить камни народными средствами

Нет. Мочекаменная болезнь без терапии ведёт к почечной недостаточности.

Если УЗИ нормальное, значит ли это, что почки здоровы

Не всегда. Функция может быть снижена, даже если структура без изменений.

Домашней кошке без улицы нужны антигельминтики

Да. Яйца паразитов легко заносятся с обувью или через насекомых.

Кошке 10 лет, но она бодрая

Да. После 8 лет ежегодный контроль обязателен, даже без симптомов.

Можно ли восстановить почки капельницами

Капельницы снимают интоксикацию, но нефроны не восстанавливаются.

Мифы и правда

  • Миф: почечные болезни заметны сразу.
    Правда: ранняя стадия проходит бессимптомно.

  • Миф: если кошка домашняя, паразиты ей не страшны.
    Правда: риск заражения сохраняется всегда.

  • Миф: корм с высоким содержанием белка полезен для всех кошек.
    Правда: избыток белка ускоряет износ почек.

Три интересных факта

  • В США около 200 тысяч пациентов ждут пересадку почки — многие из-за запущенной мочекаменной болезни.
  • Лилии смертельно опасны для кошек: достаточно выпить воду из вазы.
  • Антифриз (этиленгликоль) сладкий на вкус, но даже несколько глотков смертельно ядовиты для питомцев.

Здоровье кошачьих почек во многом зависит не от генетики, а от внимательности и ответственности хозяина, сообщает URA.RU.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
