Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кавказский мираж жилья: квартиры стоят рядом, но дотянуться до них невозможно
Новосибирск возглавил антирейтинг по росту цен на бензин — цифры говорят сами за себя
Хвостатые психологи, клоуны и генералы: топ-10 пород, без которых россияне не мыслят жизнь
Осень-2025 диктует свои правила: 8 трендов, которые меняют гардероб до неузнаваемости
Стареет быстрее, чем хозяйка: когда клубнику пора переселять с грядки
Банка шпрот — и вы король стола: закуски и горячее, о которых не знали даже гурманы
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Олимпийский парк ночью — музыка, свет и вода на 70 метров: где ловить лучшее шоу
Матрас решает судьбу сна и позвоночника: эти ошибки совершают чаще всего

4000 лет назад они были нашими друзьями — почему теперь динго ненавидят людей

5:13
Зоосфера

Австралийские динго давно стали символом загадки природы. Милые на вид, они обманчиво похожи на обычных собак, но их поведение опровергает эту иллюзию. История динго — это рассказ о том, как одомашненные животные сумели вернуться в дикую среду и стать сильнее, чем прежде.

динго в пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
динго в пустыне

Что говорит генетика

Современные учёные называют динго "живыми ископаемыми". Причина в уникальной генетике: у домашних собак есть десятки копий гена AMY2B, который помогает переваривать злаки. А у динго — всего одна. Для них каша или хлеб — непригодная пища. Это доказывает: они не адаптированы к жизни рядом с человеком, где основу рациона составляют продукты сельского хозяйства.

Краткая история одичания

Примерно 4 тысячи лет назад люди завезли собак с Азиатского архипелага в Австралию. Но еды на континенте не хватало, и часть животных начали выпускать "на волю". Так они стали охотиться сами и образовывать стаи. Со временем доминировать начали самые сильные и независимые, а их потомство всё больше напоминало диких волков.

К XIX веку ситуация обострилась: динго переключились на овец, которых привезли колонисты. Ответом стал знаменитый "собачий забор" длиной более 5600 километров, на обслуживание которого уходит около 15 миллионов долларов ежегодно. Но даже он не стал полной преградой — собаки умеют копать, прыгать и обходить препятствия.

Почему их не приручить

Даже щенок динго, выращенный с пелёнок рядом с человеком, однажды сбежит. В подростковом возрасте включаются древние инстинкты, и привязанность исчезает. Взрослое животное приручить невозможно — природа сильнее. В отличие от домашних собак, для которых человек — центр вселенной, для динго это лишь сосед, а не хозяин.

Сравнение: собака и динго

Признак Домашняя собака Динго
Ген AMY2B 7-34 копии 1 копия
Привязанность к хозяину Высокая Отсутствует
Поведение Зависимость от человека Независимость, агрессия
Лай Да Нет (только вой)
Рацион Может жить на злаках Только мясо и охота

Удивительные способности

Динго бегают со скоростью до 60 км/ч, прыгают выше двух метров, лазают по деревьям и вращают ушами, как локаторами. Они не лают, а воют мелодично, будто поют песню, где слышны "куплеты и припевы". Этот хор помогает синхронизировать охоту в стае.

Ещё одна особенность — охота на акул. На мелководье собаки выслеживают добычу и умело вытаскивают её из воды, упираясь лапами в песок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать динго "дикой собакой".
    → Последствие: попытки приручить заканчиваются неудачей.
    → Альтернатива: относиться к ним как к самостоятельному виду.

  • Ошибка: выпускать динго вблизи фермерских угодий.
    → Последствие: потери скота.
    → Альтернатива: защитные ограждения и контроль численности.

А что если…

А что если динго всё же удастся приручить? Вероятно, они превратились бы в мощную породу охотничьих или сторожевых псов. Но пока это лишь фантазия: их независимость встроена в саму генетику.

Плюсы и минусы динго для экосистемы

Плюсы Минусы
Контроль численности мелких животных Угроза для овцеводства
Уникальная генетическая линия Невозможность приручения
Высокая адаптивность Конкуренция с другими хищниками

FAQ

Можно ли держать динго дома?
Нет, даже воспитанный с детства щенок сбежит при первой возможности.

Зачем строили забор от динго?
Чтобы защитить овцеводческие фермы от нападений стай.

Опасны ли они для человека?
Нападают редко, но в случае угрозы или голода могут быть агрессивными.

Мифы и правда

  • Миф: динго — это просто дикая собака.
    Правда: это отдельная ветвь, генетически отличная от домашних собак.

  • Миф: можно приручить щенка.
    Правда: к пубертату он всё равно уйдёт в дикую природу.

  • Миф: динго — "австралийский волк".
    Правда: у них собственная эволюционная линия.

3 интересных факта

  1. Динго — единственные псовые, которые не умеют лаять.

  2. Их Y-гаплогруппа указывает на связь с Тайванем.

  3. В Австралии динго называют "воющими собаками пустыни".

Исторический контекст

  • 4000 лет назад: завезены людьми из Юго-Восточной Азии.

  • 2000 лет назад: окончательно одичали и образовали стаи.

  • XIX век: появление овцеводства и строительство "собачьего забора".

  • XXI век: символ дикой природы Австралии и объект научных исследований.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Военные новости
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**
Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма
Тени поднимаются выше привычной линии: неожиданный эффект распахивает взгляд и меняет образ
ФАС пошла по регионам: владельцам АЗС шлют письма на фоне взлёта цен и дефицита топлива
Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего
Вариатор скрывает опасность: мифы о ненадёжности обходятся водителям дорого
4000 лет назад они были нашими друзьями — почему теперь динго ненавидят людей
Под снегом теплее, чем в подвале: какие культуры лучше зимуют в земле
Всего 15 минут в день — и жир сгорает: комплекс этих упражнений можно делать даже дома
Кислород — спасение для нас, но яд для древней Земли: как жизнь пережила смертельный газ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.