Милое личико, уголовные привычки: как енот стал нашим любимым врагом

Енот-полоскун давно стал символом двуличности природы: одновременно милое создание с выразительными глазами и хитроумный разрушитель, умеющий перевернуть дом вверх дном. Его популярность в интернете скрывает куда более прозаичную реальность — высокий интеллект, который оборачивается для человека массой хлопот.
Исторический ареал енотов охватывает Северную и Центральную Америку. Размером они сопоставимы с крупной кошкой, но гораздо плотнее и тяжелее — вес достигает 9 кг. Их пушистый мех обеспечил выживание на холоде, а ловкие передние лапы и сообразительность — успех в самых разных средах обитания.
В Европу енотов завезли ради меха, но со временем они освоились, выжили и вышли в города. Сегодня енот встречается не только в лесах и долинах рек, но и на свалках, в садах, возле дач.
Главная особенность енота — умение использовать интеллект в практических целях. Он легко открывает замки, контейнеры для мусора, сумки, а иногда и холодильники. Благодаря гибкому телу и ловкости животное без труда карабкается на крыши, перелезает заборы, пролезает в трубы.
И если уж енот оказался пойман за "делом", он моментально меняет тактику: выражает "раскаяние" жалобным взглядом и притворяется покорным. На деле это лишь способ уйти от наказания.
Обычка полоскать еду связана с высокой чувствительностью лап. Мокрые поверхности усиливают тактильные ощущения, и животное лучше ощущает фактуру и примеси. Эта привычка и дала имя "полоскун".
На практике их интеллект создаёт серьёзные проблемы. Енот разоряет мусорные баки, огороды, курятники. Разрушает ограждения, выискивает доступ к еде и вещам. Один раз подкормленный, он возвращается снова — и не в одиночку, а с "компанией".
Домашнее содержание редко приносит спокойствие. Енот способен утопить технику, сгрызть кабели, разгромить квартиру. Даже дрессировка не убирает врождённое любопытство и активность. В дикой природе зверь живёт 4-5 лет, а в неволе доживает до 20, что означает — долгое сосуществование с пушистым "хулиганом".
|Плюсы
|Минусы
|Харизматичный, милый вид
|Склонность к разрушительному поведению
|Высокий интеллект, обучаемость
|Ломает мебель, грызёт провода
|Может стать "звездой" соцсетей
|Сильный запах, требовательность к уходу
|Долгая жизнь в неволе
|Опасность укусов и царапин, стресс для семьи
Обустроить вольер или отдельное помещение, чтобы ограничить пространство.
Использовать специальные игрушки и головоломки для животных.
Спрятать кабели, бытовую технику и ценные вещи.
Установить прочные замки на контейнеры и шкафы.
Проконсультироваться у ветеринара по рациону и вакцинации.
Ошибка: оставить енота без присмотра.
Последствие: разгром квартиры.
Альтернатива: вольер и игрушки для занятости.
Ошибка: подкармливать диких енотов у дома.
Последствие: появление целой стаи.
Альтернатива: закрытые мусорные контейнеры.
Ошибка: ожидать "собачьей преданности".
Последствие: разочарование и стресс.
Альтернатива: восприятие енота как дикого зверя даже в домашних условиях.
В частном секторе встреча с енотом — не редкость. Лучшее решение — защита мусорных баков и курятников прочными крышками и сетками. Кормить диких зверей категорически нельзя, иначе они закрепятся на территории.
Можно ли приручить енота?
Да, но даже приручённый зверь остаётся диким по поведению.
Опасны ли еноты для человека?
Могут переносить бешенство и паразитов. Важно вакцинировать домашних животных и избегать близкого контакта с дикими.
Почему еноты так любопытны?
Их интеллект требует постоянной стимуляции. Это врождённое качество, без которого зверь быстро скучает и начинает "творить".
Миф: енот — идеальный домашний питомец.
Правда: это дикий зверь, требующий особых условий.
Миф: полоскуны "моют" еду из гигиенических соображений.
Правда: это способ лучше её ощутить лапами.
Миф: еноты безвредны.
Правда: они могут разрушать имущество и разорять хозяйства.
Еноты способны запомнить решения задач до трёх лет.
В Европе популяция енотов растёт: их считают инвазивным видом.
В неволе енот живёт в 4 раза дольше, чем в дикой природе.
В XX веке енотов активно разводили ради меха. После побегов и целенаправленного завоза они закрепились в Европе. Сегодня их численность в Германии и соседних странах исчисляется сотнями тысяч.
