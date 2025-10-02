Кошачий бархат под рукой: эти породы славятся самой мягкой и шелковистой шерстью

Кошачья шерсть может быть разной — густой и длинной, воздушной и лёгкой, волнистой и короткой. Но есть особые породы, чья мягкость поражает даже бывалых заводчиков. К ним хочется прикасаться снова и снова, а уход за их мехом превращается в отдельный ритуал. Ниже собраны десять пород с самой приятной на ощупь шерстью, а также советы, как ухаживать за ними, чтобы бархатное ощущение не терялось.
Бирманцы сочетают грацию и "носочки" на лапках, которые делают их особенно очаровательными. Шерсть средней длины шелковистая, почти не спутывается. Уход несложен: достаточно 2-3 расчёсываний в неделю и контроля за глазами и ушами.
Название переводится как "тряпичная кукла" — эти кошки расслабляются в руках хозяина. Их шерсть напоминает плюш: густая, мягкая, без плотного подшерстка. Уход: расчёсывание несколько раз в неделю и редкие купания.
Классика пушистости. Их длинный и густой мех требует ежедневного ухода. Прикосновение сравнимо с бархатом. Кроме того, персы склонны к слезотечению, поэтому нужен регулярный уход за глазами.
Появилась от скрещивания персов и сиамцев. Мех длинный, мягкий, с плотной структурой. Уход схож с персидским: расчёсывание 3-4 раза в неделю, купание — по мере необходимости.
Редкий вариант британцев с густым мягким мехом и подшерстком. Уход менее требовательный: достаточно расчёсывания 2-3 раза в неделю и купания раз в несколько месяцев.
Шерсть ангоры воздушная и лёгкая, без подшерстка. Она почти не спутывается. Уход: лёгкое расчёсывание раз в неделю. Эти кошки активные, поэтому следить за их шерстью проще.
Гордость России. Шерсть густая, водоотталкивающая, плотная. Она идеально защищает от холода. Расчёсывание требуется 2-3 раза в неделю, особенно в период линьки.
Близкий родственник сибиряков, но с выразительной "маской" на морде и голубыми глазами. Шерсть мягкая и плотная. Уход похож на сибирский, но в сезон линьки нужно чаще расчёсывать.
Эта порода выделяется кудрявой шерстью, похожей на кашемир. Линяет мало, требует расчёсывания раз в неделю.
Уникальные кошки с короткой волнистой шерстью, которая напоминает замшу или каракуль. Их особенность — повышенная сальность кожи, поэтому акцент в уходе смещён на регулярное очищение кожи, а не на расчёсывание.
|Порода
|Тип шерсти
|Уход
|Бирманская
|Шёлковая, средняя длина
|2-3 раза в неделю расчёсывание
|Рэгдолл
|Плюшевая, без подшерстка
|Несколько раз в неделю
|Персидская
|Длинная, густая
|Ежедневно
|Гималайская
|Длинная, плотная
|3-4 раза в неделю
|Британская длинношерстная
|Мягкая, с подшерстком
|2-3 раза в неделю
|Турецкая ангора
|Лёгкая, воздушная
|1 раз в неделю
|Сибирская
|Густая, водоотталкивающая
|2-3 раза в неделю
|Невская маскарадная
|Мягкая, плотная
|Регулярно, чаще при линьке
|Ла-перм
|Кудрявая, шелковистая
|1 раз в неделю
|Девон-рекс
|Волнистая, короткая
|Уход за кожей
Ошибка: не расчёсывать перса ежедневно.
Последствие: колтуны, которые придётся срезать.
Альтернатива: ежедневное расчёсывание мягкой щёткой.
Ошибка: часто купать рэгдолла.
Последствие: сухость кожи, потеря блеска шерсти.
Альтернатива: редкие купания, только при необходимости.
А что если не уделять должного внимания шерсти длинношёрстных пород? Помимо внешнего вида, пострадает здоровье: колтуны мешают коже "дышать", могут вызывать раздражения и даже кожные инфекции. Поэтому уход — не каприз, а необходимость.
|Плюсы
|Минусы
|Красота и мягкость шерсти
|Требуется регулярный уход
|Тактильное удовольствие
|Часто линяют
|Выразительный внешний вид
|У некоторых пород склонность к болезням
Какая порода считается самой мягкой?
Чаще всего выделяют рэгдоллов и персов, но многое зависит от ухода.
Можно ли подстригать длинношёрстных кошек?
Да, но лучше доверить это грумеру.
Нужны ли специальные шампуни?
Да, лучше выбирать шампуни для кошек с учётом длины и типа шерсти.
Миф: мягкая шерсть не требует ухода.
Правда: даже самая приятная на ощупь шерсть нуждается в расчёсывании.
Миф: короткошёрстные кошки не линяют.
Правда: линяют все, но интенсивность разная.
Миф: кошкам полезно часто мыться.
Правда: купать нужно редко, кошки сами справляются с гигиеной.
У рэгдоллов шерсть "плюшевая" благодаря отсутствию густого подшерстка.
Персидские кошки были первыми, чьи длинные волосы стали эталоном красоты на выставках XIX века.
У девон-рексов волнистая шерсть формируется из-за генетической мутации.
В разные эпохи ценность кошек измерялась не только их охотничьими качествами, но и внешностью. Персидские и ангорские кошки ещё в XVI-XVII веках считались символами достатка. В России сибирские кошки прославились выносливостью и густой шерстью, которая помогала им выживать в суровом климате. Сегодня пушистые и мягкошёрстные породы выбирают не только за красоту, но и за тактильное удовольствие, которое они дарят своим хозяевам.
