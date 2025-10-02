Кошачий бархат под рукой: эти породы славятся самой мягкой и шелковистой шерстью

Кошачья шерсть может быть разной — густой и длинной, воздушной и лёгкой, волнистой и короткой. Но есть особые породы, чья мягкость поражает даже бывалых заводчиков. К ним хочется прикасаться снова и снова, а уход за их мехом превращается в отдельный ритуал. Ниже собраны десять пород с самой приятной на ощупь шерстью, а также советы, как ухаживать за ними, чтобы бархатное ощущение не терялось.

Бирманская кошка

Бирманцы сочетают грацию и "носочки" на лапках, которые делают их особенно очаровательными. Шерсть средней длины шелковистая, почти не спутывается. Уход несложен: достаточно 2-3 расчёсываний в неделю и контроля за глазами и ушами.

Рэгдолл

Название переводится как "тряпичная кукла" — эти кошки расслабляются в руках хозяина. Их шерсть напоминает плюш: густая, мягкая, без плотного подшерстка. Уход: расчёсывание несколько раз в неделю и редкие купания.

Персидская кошка

Классика пушистости. Их длинный и густой мех требует ежедневного ухода. Прикосновение сравнимо с бархатом. Кроме того, персы склонны к слезотечению, поэтому нужен регулярный уход за глазами.

Гималайская кошка

Появилась от скрещивания персов и сиамцев. Мех длинный, мягкий, с плотной структурой. Уход схож с персидским: расчёсывание 3-4 раза в неделю, купание — по мере необходимости.

Британская длинношерстная

Редкий вариант британцев с густым мягким мехом и подшерстком. Уход менее требовательный: достаточно расчёсывания 2-3 раза в неделю и купания раз в несколько месяцев.

Турецкая ангора

Шерсть ангоры воздушная и лёгкая, без подшерстка. Она почти не спутывается. Уход: лёгкое расчёсывание раз в неделю. Эти кошки активные, поэтому следить за их шерстью проще.

Сибирская кошка

Гордость России. Шерсть густая, водоотталкивающая, плотная. Она идеально защищает от холода. Расчёсывание требуется 2-3 раза в неделю, особенно в период линьки.

Невская маскарадная

Близкий родственник сибиряков, но с выразительной "маской" на морде и голубыми глазами. Шерсть мягкая и плотная. Уход похож на сибирский, но в сезон линьки нужно чаще расчёсывать.

Ла-перм

Эта порода выделяется кудрявой шерстью, похожей на кашемир. Линяет мало, требует расчёсывания раз в неделю.

Девон-рекс

Уникальные кошки с короткой волнистой шерстью, которая напоминает замшу или каракуль. Их особенность — повышенная сальность кожи, поэтому акцент в уходе смещён на регулярное очищение кожи, а не на расчёсывание.

Сравнение пород

Порода Тип шерсти Уход Бирманская Шёлковая, средняя длина 2-3 раза в неделю расчёсывание Рэгдолл Плюшевая, без подшерстка Несколько раз в неделю Персидская Длинная, густая Ежедневно Гималайская Длинная, плотная 3-4 раза в неделю Британская длинношерстная Мягкая, с подшерстком 2-3 раза в неделю Турецкая ангора Лёгкая, воздушная 1 раз в неделю Сибирская Густая, водоотталкивающая 2-3 раза в неделю Невская маскарадная Мягкая, плотная Регулярно, чаще при линьке Ла-перм Кудрявая, шелковистая 1 раз в неделю Девон-рекс Волнистая, короткая Уход за кожей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не расчёсывать перса ежедневно.

Последствие: колтуны, которые придётся срезать.

Альтернатива: ежедневное расчёсывание мягкой щёткой.

Ошибка: часто купать рэгдолла.

Последствие: сухость кожи, потеря блеска шерсти.

Альтернатива: редкие купания, только при необходимости.

А что если…

А что если не уделять должного внимания шерсти длинношёрстных пород? Помимо внешнего вида, пострадает здоровье: колтуны мешают коже "дышать", могут вызывать раздражения и даже кожные инфекции. Поэтому уход — не каприз, а необходимость.

Плюсы и минусы пушистых пород

Плюсы Минусы Красота и мягкость шерсти Требуется регулярный уход Тактильное удовольствие Часто линяют Выразительный внешний вид У некоторых пород склонность к болезням

FAQ

Какая порода считается самой мягкой?

Чаще всего выделяют рэгдоллов и персов, но многое зависит от ухода.

Можно ли подстригать длинношёрстных кошек?

Да, но лучше доверить это грумеру.

Нужны ли специальные шампуни?

Да, лучше выбирать шампуни для кошек с учётом длины и типа шерсти.

Мифы и правда

Миф: мягкая шерсть не требует ухода.

Правда: даже самая приятная на ощупь шерсть нуждается в расчёсывании.

Миф: короткошёрстные кошки не линяют.

Правда: линяют все, но интенсивность разная.

Миф: кошкам полезно часто мыться.

Правда: купать нужно редко, кошки сами справляются с гигиеной.

3 интересных факта

У рэгдоллов шерсть "плюшевая" благодаря отсутствию густого подшерстка. Персидские кошки были первыми, чьи длинные волосы стали эталоном красоты на выставках XIX века. У девон-рексов волнистая шерсть формируется из-за генетической мутации.

Исторический контекст

В разные эпохи ценность кошек измерялась не только их охотничьими качествами, но и внешностью. Персидские и ангорские кошки ещё в XVI-XVII веках считались символами достатка. В России сибирские кошки прославились выносливостью и густой шерстью, которая помогала им выживать в суровом климате. Сегодня пушистые и мягкошёрстные породы выбирают не только за красоту, но и за тактильное удовольствие, которое они дарят своим хозяевам.