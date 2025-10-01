Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Вас оставят без квартиры по закону: как застройщики маскируют финансовые ловушки под легальные схемы
Когда шугаринг — как танец на иголках: депиляция перестаёт быть пыткой, если сделать всё иначе
Животное стало вялым и отказалось от еды: даже один необычный звук может говорить о проблемах
Осенний ритуал садовода: пять шагов к плодородию без химии — простая формула богатой весны
Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак
Кимчи внесено в наследие ЮНЕСКО: что делает его символом Кореи и суперфудом мира
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса

Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать

Зоосфера

Ситуация, когда собака от радости начинает мочиться, знакома многим владельцам. Особенно часто это случается со щенками, но и взрослые питомцы иногда реагируют таким образом. Несмотря на неловкость момента, ругать животное нельзя — специалисты объясняют, что это естественная реакция организма.

Забавный французский бульдог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Забавный французский бульдог

Почему собака писается от радости

"Такое поведение свойственно чрезмерно эмоциональным животным. Их мочевой пузырь не выдерживает сильного возбуждения", — пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

У щенков проблема связана с тем, что они ещё не умеют контролировать мочеиспускание. Со временем этот навык формируется, но у некоторых собак повышенная эмоциональность сохраняется на всю жизнь.

Как правильно реагировать

  1. Не ругать. Наказание вызывает стресс и усиливает проблему.

  2. Сохранять спокойствие. Убирайте последствия молча и спокойно.

  3. Не приветствовать бурно. Вернувшись домой, не бросайтесь к собаке с объятиями.

  4. Снижать темп игры. Если питомец перевозбудился во время забавы, сделайте паузу.

Так собака постепенно научится встречать хозяина без чрезмерных эмоций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ругать питомца за лужу.

  • Последствие: тревожность, повторяющееся поведение.

  • Альтернатива: игнорировать сам факт и спокойно убрать следы.

  • Ошибка: активно приветствовать собаку при возвращении.

  • Последствие: всплеск эмоций и повторное мочеиспускание.

  • Альтернатива: войти спокойно, уделить внимание через несколько минут.

А что если…

А что если собака продолжает мочиться от радости даже после корректировки поведения? В таком случае стоит исключить медицинские причины — воспаление мочевого пузыря, инфекции или неврологические нарушения. После визита к ветеринару можно обратиться к кинологу для индивидуальной коррекции.

Плюсы и минусы "радостных луж"

Плюсы Минусы
Естественное проявление эмоций Неловкость для хозяина
Чаще встречается у щенков и проходит с возрастом Возможный признак проблем со здоровьем
Исправляется корректным воспитанием Требует терпения и времени

FAQ

До какого возраста щенки могут мочиться от радости?
Обычно до 6-8 месяцев, пока не научатся контролировать мочевой пузырь.

Стоит ли наказывать собаку за это?
Нет. Наказание только усугубит ситуацию.

Можно ли совсем избавиться от привычки?
В большинстве случаев да, если сохранять спокойствие и корректировать поведение.

Мифы и правда

  • Миф: собака делает это назло.

  • Правда: мочеиспускание связано с эмоциями и физиологией.

  • Миф: если наказать, питомец перестанет.

  • Правда: наказание увеличивает тревогу и проблему.

  • Миф: это всегда болезнь.

  • Правда: чаще это возрастная или поведенческая особенность.

3 интересных факта

  1. У щенков мышцы мочевого пузыря окончательно формируются только к 7-9 месяцам.

  2. У некоторых пород (лабрадоры, спаниели) эмоциональные "лужи" встречаются чаще.

  3. Спокойный хозяин помогает собаке быстрее научиться контролировать эмоции.

Исторический контекст

В поведении собак "подчинительное мочеиспускание" встречалось ещё у их предков — волков и шакалов. Молодые особи демонстрировали таким образом покорность взрослым. У домашних питомцев этот инстинкт сохранился, но трансформировался в реакцию на радость при встрече с человеком.

Так что "радостные лужи" — не признак упрямства, а естественный способ выразить эмоции. Терпение, спокойствие и постепенное воспитание помогут справиться с этой привычкой.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе
Поролон вместо шума: хитрость производителей, которая добирается и до гаражей
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать
Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России
Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик
Сорняки капитулируют без боя: садоводы нашли способ, который работает дольше гербицидов
Миллионы микробов устраивают вечеринку прямо на вашей губке: вот как их разогнать
План века по-американски: гигант-невидимка вместо эскадрильи F-35
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.