Маленькая птица — большие требования: чем кормить попугая, чтобы он прожил дольше

Зоосфера

Волнистый попугай — маленькая, но требовательная птица. Его здоровье и долголетие напрямую зависят от питания: чем правильнее составлен рацион, тем ярче перья и крепче иммунитет. Ошибки в кормлении приводят к ожирению, авитаминозу и проблемам с пищеварением. Чтобы этого избежать, стоит разложить по полочкам: чем кормить, что исключить и как составить сбалансированное меню.

попугаи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
попугаи

Базовые правила кормления

В дикой природе попугаи едят десятки видов семян и трав. Дома основу рациона составляет зерновая смесь:

  • 1,5-2 чайные ложки зерна в день — базовая норма;

  • корректируется с учётом активности птицы и дополнительного питания;

  • обязательны свежая вода и минеральные добавки.

"Средняя суточная норма зернового корма для волнистого попугая — 1,5-2 чайные ложки", — отмечает гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Сравнение кормов

Тип Преимущества Недостатки
Готовые смеси премиум Баланс, разнообразие злаков Выше цена
Эконом-сегмент Доступность Несбалансированный состав
Домашние смеси Контроль ингредиентов Риск нехватки витаминов

Советы шаг за шагом

  1. Подбирайте корм, ориентируясь на рекомендации орнитологов.

  2. Проверяйте дату изготовления и запах зерна.

  3. Вводите новые продукты постепенно.

  4. Раз в неделю предлагайте пророщенные злаки.

  5. Обеспечьте постоянный доступ к сепии или минеральному камню.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать попугаю жареные семечки.

  • Последствие: ожирение, болезни печени.

  • Альтернатива: очищенные сырые семена подсолнечника — редко и в малых количествах.

  • Ошибка: кормить хлебом и сладостями.

  • Последствие: дисбактериоз, отравления.

  • Альтернатива: фруктовые лакомства без сахара.

А что если…

А что если птица отказывается от зернового корма? В таком случае стоит попробовать несколько смесей разных производителей. Часто попугай выбирает любимые злаки, оставляя остальные. Это нормально — главное, чтобы база была разнообразной.

Плюсы и минусы готовых кормов

Плюсы Минусы
Экономия времени Нужно выбирать проверенные марки
Сбалансированный состав Риск подделок
Удобство хранения Цена выше, чем у домашних смесей

Дополнительные продукты

  • Овощи: морковь, огурцы, кабачки, капуста.

  • Фрукты: яблоки, груши, бананы, киви (без семян и косточек).

  • Ягоды: клубника, малина, вишня.

  • Зелень: салат, укроп, ботва моркови.

FAQ

Можно ли давать яблоки?
Да, без семян и кожуры, 2-3 раза в неделю.

Нужен ли банан в рационе?
Можно давать 1-2 ломтика 2 раза в неделю.

Как часто предлагать пророщенное зерно?
2-3 раза в неделю по 1-2 чайные ложки.

Мифы и правда

  • Миф: попугаи любят хлеб.

  • Правда: он вреден, допускается только сухарь из пшеничной муки раз в месяц.

  • Миф: молочные продукты полезны птицам.

  • Правда: лактоза не усваивается и вызывает расстройства ЖКТ.

  • Миф: чем больше семечек, тем лучше.

  • Правда: избыток жиров приводит к ожирению.

3 интересных факта

  1. В природе попугаи едят не только злаки, но и мелкие веточки для стачивания клюва.

  2. Минеральный камень в клетке нужен не только для костей, но и как "точилка" для клюва.

  3. Сепия — панцирь каракатицы, натуральный источник кальция для птиц.

Исторический контекст

В XIX веке волнистых попугаев завозили в Европу из Австралии, и первое время их кормили чем придётся — хлебными крошками, фруктами, крупой. Болезни и быстрая гибель птиц заставили заводчиков искать более сбалансированные рационы. Так появились первые смеси из проса и овса. Сегодня ассортимент кормов огромен, а подход к питанию максимально приближен к естественному.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
