Как вовремя заметить болезнь питомца: признаки, которые нельзя игнорировать

Первые признаки заболевания у домашних животных чаще всего проявляются в изменении их поведения, рассказал Pravda.Ru главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.
"Если собака или кошка, которая обычно активно реагировала на хозяина, вдруг становится вялой, отказывается подходить к кормушке или есть, — это сигнал о возможных проблемах со здоровьем", — пояснил специалист.
Он добавил, что важное значение имеет наблюдение за работой желудочно-кишечного тракта.
"Рвота, диарея, расстройство стула — тревожные симптомы. Аналогично стоит обращать внимание на появление кашля или необычных звуков при дыхании, которые могут указывать на нарушения в работе дыхательной или сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул Дмитриев.
Врач также выделил кожные и опорно-двигательные проявления заболеваний.
"Частое чесание, появление раздражений или болячек, изменение цвета слизистых, выделения из глаз, хромота или отказ опираться на лапу — все это признаки, требующие внимания. Почти у всех домашних животных эти симптомы развиваются аналогично и требуют своевременной диагностики", — отметил он.
Дмитриев добавил, что раннее выявление изменений в поведении и состоянии животного значительно повышает шансы на успешное лечение.
