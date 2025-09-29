Как вовремя заметить болезнь питомца: признаки, которые нельзя игнорировать

Первые признаки заболевания у домашних животных чаще всего проявляются в изменении их поведения, рассказал Pravda.Ru главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака у ветеринара

"Если собака или кошка, которая обычно активно реагировала на хозяина, вдруг становится вялой, отказывается подходить к кормушке или есть, — это сигнал о возможных проблемах со здоровьем", — пояснил специалист.

Он добавил, что важное значение имеет наблюдение за работой желудочно-кишечного тракта.

"Рвота, диарея, расстройство стула — тревожные симптомы. Аналогично стоит обращать внимание на появление кашля или необычных звуков при дыхании, которые могут указывать на нарушения в работе дыхательной или сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул Дмитриев.

Врач также выделил кожные и опорно-двигательные проявления заболеваний.

"Частое чесание, появление раздражений или болячек, изменение цвета слизистых, выделения из глаз, хромота или отказ опираться на лапу — все это признаки, требующие внимания. Почти у всех домашних животных эти симптомы развиваются аналогично и требуют своевременной диагностики", — отметил он.

Дмитриев добавил, что раннее выявление изменений в поведении и состоянии животного значительно повышает шансы на успешное лечение.