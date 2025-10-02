Собака молчит до последнего: эти болезни бессимптомно убивают питомца за несколько дней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:01
Зоосфера

Домашние животные, как и люди, подвержены множеству болезней, и далеко не всегда хозяева способны вовремя заметить тревожные симптомы. Особенно это касается собак, которые зачастую скрывают признаки недомогания до последнего. Ветеринары напоминают: именно своевременная профилактика и внимание владельцев могут спасти питомцу жизнь.

Одинокая собака у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Одинокая собака у окна

Инфекционные болезни собак

Щенки наиболее уязвимы к вирусам. В раннем возрасте они легко заражаются опасными инфекциями, и многие из них заканчиваются летально. Однако взрослые животные тоже не защищены: даже в зрелом возрасте питомец может столкнуться с тяжёлыми заболеваниями.

Среди наиболее опасных инфекций у собак выделяют:

  • вирусный гепатит;
  • бешенство;
  • парвовирусный энтерит;
  • болезнь Ауески.

Каждое заболевание протекает по-своему. Например, при болезни Ауески питомец становится апатичным, часто пугается без причины, теряет покой и может бесконтрольно грызть собственную кожу. Особенность этого вируса в том, что без лечения собака погибает уже через три дня.

Парвовирусный энтерит

Это острое и крайне заразное заболевание вызывает сильнейшее воспаление желудочно-кишечного тракта. У щенков младше пяти месяцев болезнь нередко заканчивается смертью. К характерным симптомам относятся: рвота, кровавый понос, обезвоживание, поражение миокарда и резкое падение уровня лейкоцитов.

Вирусный гепатит

Наиболее распространённая форма гепатита у собак связана с аденовирусом. Болезнь поражает печень и приводит к её увеличению. Вероятность гибели при острой форме близка к 99 %. У заболевших животных наблюдаются рвота, диарея, пожелтение слизистых и кожи, аритмия, высокая температура. Моча становится тёмной, иногда бурой. Всё это говорит о серьёзных нарушениях функций печени.

Бешенство

Это смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы заражённых животных. Болезнь практически не поддаётся лечению, поэтому единственной надёжной защитой остаётся вакцинация.

Вакцинация и профилактика

Своевременные прививки — лучший способ защиты от большинства вирусных болезней. Ветеринары подчеркивают: график вакцинации должен соблюдаться строго, иначе вероятность заражения резко возрастает. Кроме того, регулярные осмотры помогают выявить скрытые заболевания на ранних стадиях.

Не стоит думать, что домашняя собака в безопасности. Даже питомцы, которые почти не бывают на улице, имеют такой же риск заражения, как и уличные животные. Инфекцию легко можно занести домой на обуви или одежде.

Внутренние паразиты

Глисты представляют серьёзную угрозу для здоровья питомца. Они повреждают внутренние органы, вызывают истощение и анемию. Чтобы этого избежать, каждые три месяца собаке дают специальные препараты.

Важно помнить: профилактику нужно проводить одновременно всем членам семьи, включая человека. Только так можно достичь эффекта и разорвать цикл заражения.

Наружные паразиты

Блохи, вши и клещи не только доставляют животному дискомфорт, но и переносят опасные инфекции. Среди последствий — аллергический дерматит, кожный зуд, повреждения покровов и даже смертельно опасные болезни.

  • Блохи могут стать причиной лептоспироза или дипилидиоза.
  • Клещи нередко заражают питомцев пироплазмозом, боррелиозом, эрлихиозом и другими заболеваниями крови.

Для защиты используют инсектицидные спреи, мази и специальные ошейники. Однако после избавления от паразитов желательно показать собаку ветеринару: некоторые инфекции проявляются не сразу, и без диагностики можно упустить драгоценное время.

Забота о здоровье питомца

Профилактика инфекций и борьба с паразитами — лишь часть ухода. Чтобы питомец чувствовал себя хорошо, важно уделять внимание его ежедневному состоянию: регулярно чистить уши, вычесывать шерсть, следить за аппетитом и поведением. Активные прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунитет и позволяют быстрее заметить изменения в поведении.

Собаки так же уязвимы перед болезнями, как и люди. Но, в отличие от нас, они не могут рассказать о своём недомогании. Задача хозяина — вовремя заметить тревожные сигналы и не откладывать визит к врачу. Забота, внимание и профилактика — ключ к долгой и здоровой жизни питомца.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
