Больше никаких царапин и криков: один трюк превратит купание кота из пытки в спа-процедуру

Кошки издавна считаются животными, которые не слишком дружны с водой. Многие хозяева, однажды решившие искупать питомца, получают на память целую коллекцию царапин. Но при этом ветеринары и заводчики всё чаще напоминают: водные процедуры для усатых — не прихоть, а полезная привычка, если подходить к делу грамотно.

Зачем кошке купание

Кажется, что кот отлично справляется сам — ведь они тщательно вылизывают шерсть. Однако собственных сил животного не всегда хватает. Вода помогает удалить загрязнения, с которыми питомец не справится самостоятельно, а также смывает чужие запахи, которые коту неприятны.

Есть и другие причины регулярно устраивать купание:

Вода увлажняет кожу, убирает отмершие клетки и помогает сохранить здоровье шерсти. Смыленные пряди шерсти не будут мешать животному и перегружать желудок. Купание снижает риск кожных заболеваний и аллергий. С шерсти исчезают пыль, аллергены и частицы бытовой химии. Внешний вид кошки становится более ухоженным, шерсть блестит и лежит аккуратнее.

Но слишком частое мытьё тоже опасно: специальные шампуни смывают естественный защитный слой кожи. Из-за этого у питомца могут начаться проблемы со здоровьем.

Чего боятся кошки на самом деле

Многие думают, что кошки ненавидят воду. На самом деле чаще всего животное пугается не самой жидкости, а риска утонуть. Именно поэтому они вырываются, мяукают и стараются поскорее сбежать.

Интересно, что есть породы, совершенно спокойно относящиеся к воде. Например, мейн-куны или чаузы могут с удовольствием плескаться в тазу или ванной. А некоторые коты сами проявляют любопытство: завороженно смотрят на текущую воду, пытаются поймать лапкой струю или даже сами прыгают в ванну.

Как правильно мыть питомца

Чтобы процедура прошла без травм для обеих сторон, стоит подготовиться.

Купание лучше проводить вдвоём: один держит, другой намыливает.

Откажитесь от душа — шум струи вызывает стресс. Используйте ковшик или кружку.

Ванну лучше не наполнять: достаточно небольшого тазика или миски. Воды нужно совсем немного — так, чтобы кошка могла стоять на дне.

Температура должна быть комфортной: 30-38 градусов.

Для безопасности уши можно заткнуть ватой, а глаза, нос и рот оберегать от попадания воды.

Использовать следует только шампуни для животных. Бальзамы и кондиционеры не нужны.

Очень важно не делать резких движений и разговаривать с питомцем спокойным голосом. После того как пена смыта, кота заворачивают в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Когда лучше приучать кота к воде

Чем раньше питомца познакомят с ванной, тем проще будет последующее мытьё. Но ветеринары предупреждают: купать котят до трёх месяцев строго не рекомендуется. У малышей стресс и переохлаждение могут привести к тяжёлым болезням.

Первое знакомство с водой лучше превратить в игру. Налейте немного воды в таз, запустите туда игрушку или позовите кота поиграть. Так у него сформируется положительная ассоциация.

После купания обязательно похвалите питомца, дайте вкусное лакомство. Еда поможет закрепить положительные эмоции.

Как сушить кошку после купания

Завершить процедуру правильно не менее важно, чем начать. Сушить феном не стоит: шум и горячий воздух станут дополнительным стрессом. Лучше просто вытереть шерсть полотенцем и позволить коту вылизаться самому.

Обязательно закройте окна, чтобы не было сквозняков. В противном случае переохлаждение может вызвать серьёзное заболевание.

Мыть кошку нужно не слишком часто, но и полностью отказываться от этой процедуры нельзя. Правильный подход, спокойная обстановка и забота помогут питомцу перенести купание без лишних эмоций. А хозяин получит здоровое и ухоженное животное, которому комфортно рядом с человеком.