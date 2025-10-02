Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усталость, которая превращается в болезнь: скрытая цена недосыпа — деменция ближе, чем кажется
Как историк моды спас студенток от сутенёров: невероятная история Александра Васильева
Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости
Усталость, онемение и шаткая походка: вот как дефицит B12 маскируется под десятки болезней
Болезнь с безобидным названием, которая калечит сердце и мозг: вирус Коксаки вышел из-под контроля
Чистота без розетки: японский способ уборки дарит спокойствие и бережёт энергию
Хвостики без билета: в Перми запускают акцию, которая говорит о человечности громче слов
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов

Больше никаких царапин и криков: один трюк превратит купание кота из пытки в спа-процедуру

4:23
Зоосфера

Кошки издавна считаются животными, которые не слишком дружны с водой. Многие хозяева, однажды решившие искупать питомца, получают на память целую коллекцию царапин. Но при этом ветеринары и заводчики всё чаще напоминают: водные процедуры для усатых — не прихоть, а полезная привычка, если подходить к делу грамотно.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Зачем кошке купание

Кажется, что кот отлично справляется сам — ведь они тщательно вылизывают шерсть. Однако собственных сил животного не всегда хватает. Вода помогает удалить загрязнения, с которыми питомец не справится самостоятельно, а также смывает чужие запахи, которые коту неприятны.

Есть и другие причины регулярно устраивать купание:

  1. Вода увлажняет кожу, убирает отмершие клетки и помогает сохранить здоровье шерсти.

  2. Смыленные пряди шерсти не будут мешать животному и перегружать желудок.

  3. Купание снижает риск кожных заболеваний и аллергий.

  4. С шерсти исчезают пыль, аллергены и частицы бытовой химии.

  5. Внешний вид кошки становится более ухоженным, шерсть блестит и лежит аккуратнее.

Но слишком частое мытьё тоже опасно: специальные шампуни смывают естественный защитный слой кожи. Из-за этого у питомца могут начаться проблемы со здоровьем.

Чего боятся кошки на самом деле

Многие думают, что кошки ненавидят воду. На самом деле чаще всего животное пугается не самой жидкости, а риска утонуть. Именно поэтому они вырываются, мяукают и стараются поскорее сбежать.

Интересно, что есть породы, совершенно спокойно относящиеся к воде. Например, мейн-куны или чаузы могут с удовольствием плескаться в тазу или ванной. А некоторые коты сами проявляют любопытство: завороженно смотрят на текущую воду, пытаются поймать лапкой струю или даже сами прыгают в ванну.

Как правильно мыть питомца

Чтобы процедура прошла без травм для обеих сторон, стоит подготовиться.

  • Купание лучше проводить вдвоём: один держит, другой намыливает.
  • Откажитесь от душа — шум струи вызывает стресс. Используйте ковшик или кружку.
  • Ванну лучше не наполнять: достаточно небольшого тазика или миски. Воды нужно совсем немного — так, чтобы кошка могла стоять на дне.
  • Температура должна быть комфортной: 30-38 градусов.
  • Для безопасности уши можно заткнуть ватой, а глаза, нос и рот оберегать от попадания воды.
  • Использовать следует только шампуни для животных. Бальзамы и кондиционеры не нужны.

Очень важно не делать резких движений и разговаривать с питомцем спокойным голосом. После того как пена смыта, кота заворачивают в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Когда лучше приучать кота к воде

Чем раньше питомца познакомят с ванной, тем проще будет последующее мытьё. Но ветеринары предупреждают: купать котят до трёх месяцев строго не рекомендуется. У малышей стресс и переохлаждение могут привести к тяжёлым болезням.

Первое знакомство с водой лучше превратить в игру. Налейте немного воды в таз, запустите туда игрушку или позовите кота поиграть. Так у него сформируется положительная ассоциация.

После купания обязательно похвалите питомца, дайте вкусное лакомство. Еда поможет закрепить положительные эмоции.

Как сушить кошку после купания

Завершить процедуру правильно не менее важно, чем начать. Сушить феном не стоит: шум и горячий воздух станут дополнительным стрессом. Лучше просто вытереть шерсть полотенцем и позволить коту вылизаться самому.

Обязательно закройте окна, чтобы не было сквозняков. В противном случае переохлаждение может вызвать серьёзное заболевание.

Мыть кошку нужно не слишком часто, но и полностью отказываться от этой процедуры нельзя. Правильный подход, спокойная обстановка и забота помогут питомцу перенести купание без лишних эмоций. А хозяин получит здоровое и ухоженное животное, которому комфортно рядом с человеком.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому
Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать
Мышцы не растут, хоть вы тренируетесь: вот три ошибки, которые крадут результат
Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы
Honda задела струны прошлого: ретро-байк вернулся, чтобы снова стать культовым
Скандальная история с родами в туалете: Мария Погребняк встаёт на защиту здравого смысла
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.