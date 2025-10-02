Больше никаких царапин и криков: один трюк превратит купание кота из пытки в спа-процедуру

Кошки издавна считаются животными, которые не слишком дружны с водой. Многие хозяева, однажды решившие искупать питомца, получают на память целую коллекцию царапин. Но при этом ветеринары и заводчики всё чаще напоминают: водные процедуры для усатых — не прихоть, а полезная привычка, если подходить к делу грамотно.
Кажется, что кот отлично справляется сам — ведь они тщательно вылизывают шерсть. Однако собственных сил животного не всегда хватает. Вода помогает удалить загрязнения, с которыми питомец не справится самостоятельно, а также смывает чужие запахи, которые коту неприятны.
Есть и другие причины регулярно устраивать купание:
Вода увлажняет кожу, убирает отмершие клетки и помогает сохранить здоровье шерсти.
Смыленные пряди шерсти не будут мешать животному и перегружать желудок.
Купание снижает риск кожных заболеваний и аллергий.
С шерсти исчезают пыль, аллергены и частицы бытовой химии.
Внешний вид кошки становится более ухоженным, шерсть блестит и лежит аккуратнее.
Но слишком частое мытьё тоже опасно: специальные шампуни смывают естественный защитный слой кожи. Из-за этого у питомца могут начаться проблемы со здоровьем.
Многие думают, что кошки ненавидят воду. На самом деле чаще всего животное пугается не самой жидкости, а риска утонуть. Именно поэтому они вырываются, мяукают и стараются поскорее сбежать.
Интересно, что есть породы, совершенно спокойно относящиеся к воде. Например, мейн-куны или чаузы могут с удовольствием плескаться в тазу или ванной. А некоторые коты сами проявляют любопытство: завороженно смотрят на текущую воду, пытаются поймать лапкой струю или даже сами прыгают в ванну.
Чтобы процедура прошла без травм для обеих сторон, стоит подготовиться.
Очень важно не делать резких движений и разговаривать с питомцем спокойным голосом. После того как пена смыта, кота заворачивают в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
Чем раньше питомца познакомят с ванной, тем проще будет последующее мытьё. Но ветеринары предупреждают: купать котят до трёх месяцев строго не рекомендуется. У малышей стресс и переохлаждение могут привести к тяжёлым болезням.
Первое знакомство с водой лучше превратить в игру. Налейте немного воды в таз, запустите туда игрушку или позовите кота поиграть. Так у него сформируется положительная ассоциация.
После купания обязательно похвалите питомца, дайте вкусное лакомство. Еда поможет закрепить положительные эмоции.
Завершить процедуру правильно не менее важно, чем начать. Сушить феном не стоит: шум и горячий воздух станут дополнительным стрессом. Лучше просто вытереть шерсть полотенцем и позволить коту вылизаться самому.
Обязательно закройте окна, чтобы не было сквозняков. В противном случае переохлаждение может вызвать серьёзное заболевание.
Мыть кошку нужно не слишком часто, но и полностью отказываться от этой процедуры нельзя. Правильный подход, спокойная обстановка и забота помогут питомцу перенести купание без лишних эмоций. А хозяин получит здоровое и ухоженное животное, которому комфортно рядом с человеком.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.