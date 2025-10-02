Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости
Усталость, онемение и шаткая походка: вот как дефицит B12 маскируется под десятки болезней
Болезнь с безобидным названием, которая калечит сердце и мозг: вирус Коксаки вышел из-под контроля
Чистота без розетки: японский способ уборки дарит спокойствие и бережёт энергию
Хвостики без билета: в Перми запускают акцию, которая говорит о человечности громче слов
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому

Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать

3:47
Зоосфера

Британская короткошерстная кошка — одна из самых узнаваемых и востребованных пород в мире. Эти величественные животные покоряют не только внешностью с благородными чертами, но и характером, в котором удивительным образом сочетаются сдержанность и дружелюбие.

Британская кошка
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Британская кошка

Характер аристократов

Главная особенность британцев — их независимость. Эти питомцы не склонны постоянно требовать внимания и часами сидеть на руках. Им важнее сохранить личное пространство и возможность самим выбирать, когда они хотят ласки. Хозяину стоит помнить: британцы не любят навязчивости. Лучше просто находиться рядом и наблюдать за их грациозными движениями, чем пытаться бесконечно тискать пушистого друга.

При этом они совсем не холодные и неравнодушные. Наоборот, британцы умеют проявлять привязанность, но делают это ненавязчиво и с достоинством. Если питомец сам подошёл к хозяину, чтобы устроиться рядом на диване или потереться о ногу, можно быть уверенным — это знак доверия и симпатии.

Общение с детьми и другими животными

Британские кошки прекрасно чувствуют себя в семьях с детьми. Они не только терпеливо относятся к любопытным малышам, но и охотно включаются в совместные игры. Однако важно, чтобы ребёнок понимал: кошка — не игрушка, и её желания тоже нужно учитывать.

Хорошо уживаются британцы и с собаками. Их спокойный нрав позволяет без проблем наладить контакт с другими питомцами. Но не стоит заводить рядом животных, которые могут восприниматься как добыча — например, мелких грызунов или птиц. Охотничий инстинкт у британцев развит, и рано или поздно он может взять верх.

Независимость и привязанность

Одно из преимуществ британской породы — способность спокойно переносить разлуку с хозяином. Если вам предстоит командировка или отпуск, можно смело оставить любимца на попечение родственников или друзей. В отличие от многих других кошек, британцы не будут страдать от одиночества и найдут себе занятие.

При этом возвращение владельца всегда становится для них радостным событием. Британцы не станут устраивать бурных встреч, но их взгляд и поведение ясно дадут понять, что они скучали.

Интеллект и воспитание

Эта порода славится высоким интеллектом. Британские котята быстро усваивают правила поведения в доме. Чаще всего они начинают ходить в лоток практически сразу после того, как хозяин его покажет. К когтеточке тоже лучше приучать с раннего возраста — тогда мебель и обои останутся в целости.

Британцы хорошо поддаются обучению: они способны запоминать простые команды и даже определённые запреты. Однако нужно проявить терпение — кошка будет делать только то, что считает нужным.

Особенности питания

В вопросах питания лучше прислушаться к рекомендациям заводчика. Обычно они советуют конкретные марки кормов, учитывающие потребности именно этой породы. Британцы склонны к набору веса, поэтому важно следить за рационом и не перекармливать их. Полезно сочетать качественный сухой корм с влажными рационами, обеспечивая питомцу разнообразие и баланс.

Британская короткошерстная кошка — это питомец для тех, кто ценит гармонию и уважает границы. Она не требует постоянного внимания, но умеет быть преданной и дружелюбной. Уравновешенный характер, развитый интеллект и способность уживаться с детьми и животными делают её идеальным компаньоном для семьи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому
Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать
Мышцы не растут, хоть вы тренируетесь: вот три ошибки, которые крадут результат
Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы
Honda задела струны прошлого: ретро-байк вернулся, чтобы снова стать культовым
Скандальная история с родами в туалете: Мария Погребняк встаёт на защиту здравого смысла
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.