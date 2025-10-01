Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога ошибок: привычки, из-за которых даже опытные водители попадают в аварию
Осень больше не серая: цветы, которые делают осень красивее весны и радуют даже в дождь и прохладу
Нашествие пауков — новая реальность этой осени: как защитить дом, не прибегая к ядовитой химии
Яна Рудковская и дача Фаберже: зачем продюсеру памятник архитектуры в плачевном состоянии
Яйца сварены вкрутую и не чистятся? Этот трюк спасет ваш завтрак
Шестая повестка проигнорирована: чем обернётся для рэпера Макана игра с законом
Массаж вместо чудо-сывороток: простые движения, которые пробуждают волосы к росту
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Защита Дибровой: впервые о свингер-клубах и почему она оправдывает Романа Товстика

Даже самый ленивый кот превратится в хищника: эта простая игрушка пробуждает древние инстинкты

3:55
Зоосфера

Хозяева кошек нередко замечают: если у питомца нет подходящих развлечений, он быстро начинает скучать, а порой и проказничать. Чтобы этого не происходило, важно заранее продумать досуг любимца. Игрушки помогают выплеснуть энергию, развивают охотничьи инстинкты и укрепляют связь с человеком. Эксперты в области поведения животных выделяют несколько самых удачных вариантов, которые стоит держать дома.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Дразнилки — классика жанра

Одним из самых простых и доступных способов занять кошку остаются дразнилки. Длинная палочка с привязанными к концу перьями или мягкой игрушкой всегда вызывает интерес у хищников. Такая забава хороша ещё и тем, что предполагает совместную игру: хозяин управляет движением, а питомец проявляет ловкость и сноровку. Это помогает укрепить эмоциональный контакт между человеком и животным.

Мячики и мини-игрушки

Небольшие шарики или фигурки зверьков обычно привлекают кошку на короткое время. Питомец активно играет с ними 10-15 минут, затем теряет интерес. Но именно разнообразие важно для домашнего хищника: через пару дней забытая игрушка снова будет казаться интересной. Лучше приобретать такие предметы с запасом, ведь они легко теряются под мебелью или в углах.

Лазерные указки

Пожалуй, один из самых любимых вариантов для кошек. Красная точка моментально пробуждает охотничий азарт, а хозяину достаточно лишь слегка пошевелить рукой. Даже уставший человек сможет устроить питомцу полноценную тренировку. При этом важно помнить: завершайте игру "добычей", чтобы кошка чувствовала удовлетворение. Для этого можно в конце направить луч на игрушку, которую животное сможет схватить.

Кошачья мята

Запах этого растения действует на хвостатых магическим образом. Игрушки с добавлением кошачьей мяты вызывают бурю эмоций: кошки катаются по полу, трутся мордочкой, кусают предмет. Помимо удовольствия, такие игры полезны для зубов и дёсен — питомец как бы "чистит" полость рта, что помогает предотвратить стоматологические проблемы.

Игровые домики

Тем, кто готов потратиться, стоит присмотреться к многофункциональным кошачьим комплексам. В них обычно есть спальное место, когтеточки, подвесные игрушки и тоннели. Такой "центр развлечений" надолго займёт питомца и позволит ему реализовать естественную потребность в движении и исследовании пространства. При желании владельцы могут дополнить домик собственными игрушками.

Треки с мячиками

Специальные конструкции с закреплёнными шариками — отличное решение для активных кошек. Животное гоняет мячик по кругу, а тот не выпадает и не теряется. Такой вариант хорош и для нескольких питомцев: играть можно вместе, что превращает процесс в весёлое состязание. Кошки тратят лишнюю энергию, а хозяин может спокойно наблюдать за их увлечением.

Игрушки своими руками

Не стоит забывать и о домашних поделках. Поролоновые шарики, смятые бумажные комки, верёвочки, коробки или пакеты — всё это может стать отличным развлечением. Главное — убедиться, что предмет безопасен и не содержит мелких деталей, которые можно проглотить.

Правильно подобранные игрушки помогают кошке чувствовать себя счастливой и активной. Они поддерживают здоровье, снимают стресс и укрепляют контакт с хозяином. Чем разнообразнее будут развлечения, тем меньше шансов, что питомец заскучает и начнёт портить мебель или вещи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Последние материалы
Диета-звезда под ударом: интервальное голодание разоблачили, раскрыв его скрытый вред и опасности
Даже самый ленивый кот превратится в хищника: эта простая игрушка пробуждает древние инстинкты
Бабушки держали секрет веками: листья, которые делают солёные огурцы крепче стекла
Машина растворилась в ночь: документы стали пропуском для мошенников к лёгкой добыче
Не повторяйте эту ошибку: почему выключение холодильника на ночь обойдется вам дороже, чем потенциальная экономия
Одно неверное утро — и анализы бесполезны: что категорически нельзя делать накануне
Кислые, сладкие, пряные: маленькие плоды, которые удивляют сильнее больших собратьев
Союз технологий: Россия и Белоруссия запускают проект, который меняет правила игры
Титов раскрыл главный секрет Спартака: дерби с ЦСКА станет решающим
Перхоть атакует: шампунь бессилен, если не знаешь этих правил ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.